Mica Tinelli, distanciada de Licha López por los contagios en Boca

La hija de Marcelo Tinelli se quedó sola en casa hasta nuevo aviso ya que su pareja quedó aislado en la ‘burbuja’ del Club luego de que 18 de sus compañeros dieran positivo en coronavirus.

Licha López y Mica Tinelli

Licha López había retomado los entrenamientos y, debido al nuevo protocolo, se fue a concentrar a la burbuja que dispuso Boca. Si bien tenía pensado regresar a casa el 5 de septiembre, el inesperado brote de casos entre los jugadores del plantel lo obligó a permanecer allí por más tiempo del esperado.

Aún sabiendo la importancia de respetar el aislamiento y los controles de rigor, Mica Tinelli, su novia, no pudo evitar sentir un poco de angustia por la situación que, además, la preocupa. Desde sus historias de Instagram se reportó por la madrugada y contó que estaba sola y tenía insomnio: ” Con él me estaba durmiendo más temprano, soy como más prolija pero ahora que no está, cambiaron mucho mis horarios”.

“Él está concentrando en lo que es la famosa burbuja, iba a volver este sábado, pero bueno… ahora, con todo lo que pasó, la verdad es que no sé cuándo lo voy a volver a ver”, explicó. Recordemos que hace apenas unos días, cuando se empezaba a correr el rumor de los positivos en Boca, Mica decidió realizarse un hisopado por control y afortunadamente, le dio negativo.

Esta ola de contagios puso en riesgo la vuelta al fútbol en todo el país ya que desde el Gobierno Nacional podrían tomar la decisión de dar marcha atrás en este sector. Por ahora, solo resta esperar.