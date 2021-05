Mendoza: Murió un reconocido docente por Covid-19

El profesor Daniel Dupoux, de la localidad de San Martín, tenía una larga carrera en escuelas técnicas de la zona.

El profesor Daniel Dupoux, de 60 años, llevaba varios años dando clases en escuelas técnicas de la zona oeste. Actualmente en la 4-120, de San Martín, que dispuso dos jornadas de duelo.

En un breve comunicado los miembros de la comunidad educativa lamentaron su fallecimiento. Llevaba años de ejercer su profesión en las escuelas técnicas de la región. «El Equipo Directivo de la Escuela N° 4-120 José de San Martín, comunica con pesar a todo el personal docente, no docente y estudiantes que se suspenden las actividades virtuales los días 6 y 7 de mayo por duelo, acompañando a la familia, amigos y compañeros del profesor Daniel Dupoux», informó.

El 3 de Mayo, cuando el profesor Dupoux aún peleaba por su vida, una de sus hijas escribió un desgarrador mensaje: «Qué harías si la persona que más amas en este mundo te manda un último audio porque no sabe si se despertará de terapia? Qué te está diciendo adiós a través de un teléfono, con toda la dificultad de poder hablar y escuchar más el respirador que sus palabras, sin poderlo ver ni abrazarlo y decirle cuánto lo amas».

Dupoux tenía 60 años, era un profesor de escuelas técnicas y había cursado en una de ellas, la 4-110 “Nicolás Avellaneda”, su colegio secundario. Además era carpintero, oficio heredado de su padre. Estaba casado con Graciela Catanzaro, con quien tuvo cuatro hijos: Antonella, Abel, Claudio y Ailín.

Su hija mayor lo despidió con un conmovedor mensaje. “¡Amor de mi vida, hoy me dejaste! ¡Luchaste hasta más no poder! ¡Ejemplo de vida fuiste! El mejor papá que pude tener en esta vida, te amo papá, nos diste todo tu amor y toda tu enseñanza de vida hasta tus últimos momentos, tu partida nos deja un gran dolor, no hay explicación para semejante pérdida. Todo lo que soy y somos te lo debemos a vos, gracias por tanto…Siempre tu prioridad fue tu familia…y tu inmenso amor, Dios te reciba con sus abiertos».