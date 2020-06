“Me sorprendieron mucho las palabras del gobernador”

Enrique Juan, presidente del Pro La Pampa, lamentó las palabras del gobernador Sergio Ziliotto

“Me sorprendieron mucho las palabras del gobernador, siempre lo consideré una persona medida en sus expresiones. No me parece justo ni correcto, estigmatizar a las personas bajo ninguna circunstancia. Uno puede estar de acuerdo o no con aquellos que protestan contra la cuarentena, pero no se puede decir que sobran.” enfatizó.

“Vivimos tiempos duros, desde nuestro espacio seguimos apoyando todas las medidas de política sanitaria, para cuidar la salud de todos los pampeanos; pero eso no quita, que nos opongamos al uso político de la pandemia que hace el kirchnerismo para coptar las estructuras del Estado y buscar impunidad en la Justicia” finalizó.