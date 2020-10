MasterChef Celebrity: el jurado no tuvo piedad con el Mono de Kapanga

El más enojado fue Germán Martitegui, que criticó con dureza la salchicha parrillera con guarnición. “No como vegetales”, fue la defensa del músico.

Masterchef

El Mono de Kapanga volvió a ser uno de los principales protagonistas en la tercera emisión de MasterChef Celebrity y no justamente por su talento a la hora de cocinar. Tampoco por una de sus conmovedoras historias. En esta ocasión, el cantante tuvo una noche repleta de mala suerte.

La fortuna no estuvo de su lado desde el comienzo. “Lo que pensé que era un solomillo de cerdo inmaculado era una salchicha parrillera”, se lamentó el artista, con total sinceridad, apenas inició la competencia y abrió un bulto que no contenía el producto esperado.

“Pensé que venía otra cosa adentro del paquete”, agregó, entre risas y algo desorientado. Sin embargo, dispuesto a ponerle garra a su plato, se las ingenió como pudo y empezó a cocinar sobre una plancha el ingrediente que obtuvo por error.

Todo parecía entonces ir encaminado, pero nuevamente la mala suerte volvió a presentársele. Es que al momento de elegir un producto a ciegas (envuelto en una bolsa, sin que se vea su contenido), El Mono se llevó otra gran desilusión. “Me tocó una naranja”, exclamó, con un dejo de tristeza y sin saber cómo incluir esa fruta en su receta.

El cantante presentó un plato que él mismo tituló como “Salchicha parrillera con hongos, tomates secos y puré de calabaza”. La naranja la incluyó como pudo: en forma de rodaja para bañar con su jugo la salchicha cual limón sobre una milanesa.

“¿Vos probaste esto?”, lo fulminó con la mirada y la pregunta Germán Martitegui, el jurado más malo del programa. “Lo probé y no, no me gustó”, contestó sincero el participante. “Lo que vos hiciste es regalarme un disco que vos no escuchaste o que no te gusta”, contraatacó el chef, como haciendo un paralelismo entre la música y la cocina.

“Cambiá la actitud. Está feo lo que pusiste ahí arriba y parece que no te importara. Para mí es una falta de respeto”, sentenció, lapidario, Martitegui.