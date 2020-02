Más de 30 mil personas disfrutaron del carnaval en Santa Rosa

La directora de la Cámara de Comercio de Santa Rosa, Rosalynd Valenzuela, enumeró que más de 30 mil personas concurrieron a las cuatro noches de carnaval que se llevaron a cabo este fin de semana largo en Santa Rosa.

Desde la productora nos informaron que hubo más de 30 mil personas: fue una experiencia nueva y muy linda», afirmó Valenzuela

La entrevistada sostuvo que en un principio existía un poco de «miedo» en la organización. «No es lo nuestro pero la gente respondió muy bien, la organización funcionó perfecto», destacó.

Valenzuela reconoció queSanta Rosa no está muy acostumbrada a que haya ruido, el ruido no es malo, festival y carnaval y feriado hacía mucho tiempo que no lo teníamos.

Durante las cuatro noches de carnaval, las principales atracciones fueron la comparsa Marí Marí, El Polaco, Antonio Ríos y La Nueva Luna. El carnaval fue organizado por la Asociación de Corsos, el municipio santarroseño y la Cámara de Comercio local.