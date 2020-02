Martín Benítez se va al Vasco da Gama

El representante del jugador, Adrián Castellano, confirmó en el programa partidario ‘De la Cuna al infierno’ (AM 970 Radio Génesis) que “hay un acuerdo de palabra con la entidad de Río de Janeiro” por la cesión a préstamo, por una temporada, del número 10 de la institución de Avellaneda.

“La opción de compra es de 4 millones de dólares por el 80 por ciento del pase. Mañana se terminará de cerrar toda la negociación”, puntualizó el empresario.

Benítez no practicará mañana a las órdenes del DT Lucas Pusineri, aunque pasará por el predio de Villa Domínico, para despedirse de sus ex compañeros. Lógicamente, el jugador, que viajará a Brasil en las próximas horas, no estará disponible para el encuentro que el ‘Rojo’ asumirá ante Gimnasia y Esgrima La Plata, este sábado, por la 21ra. Fecha de la Superliga.

De este modo, el éxodo en Independiente continúa desde el arranque del semestre, ya que abandonaron la institución, por diferentes motivos, los mediocampistas Pablo Pérez (Newell’s) y Nicolás Domingo (Olimpia, Paraguay); el defensor Nicolás Figal (Inter Miami; EE.UU.) y los delanteros Sebastián Palacios (Newell’s), Francisco Pizzini (Defensa y Justicia) y Cristian Chávez (Central Córdoba de Santiago del Estero), entre otros.