Martín Balsa: “Menos mal que está la política y no están los CEOs en el gobierno”

El diputado provincial del Frejupa, Martín Balsa, salió a contestarle con los tapones de punta al legislador del PRO, Martín Ardohaín quien había dicho que el gobierno nacional estaba ensanchando la grieta.

En declaraciones efectuadas a Radio Kermes, el referente de Nuevo Encuentro en La Pampa dijo: “Hice una observación al presidente de la Cámara, no es un debate personal, pero Martín Ardohain puso en duda algunas cosas del presidente y creo que no era una observación afortunada. Más desde el lugar político de donde viene Ardohain. No viene de un lugar donde pelearon por los derechos, viene de Cambiemos, del PRO que la verdad es que dejaron un país en ruina, defaulteado. Se estaba intentando negociar esa deuda para poder tener cierta libertad y poder empezar a accionar para mejorar la salud, mejorar todo lo que habían dejado arruinado. “Y aparece esta pandemia a nivel mundial que se la pone al hombro y le hace frente”. “La verdad da un poco de ‘cosita’ escucharlos hablar sin que se les mueva un músculo de la cara y decir las cosas que dicen, como si no hubiesen sido parte de lo que pasó antes”.

“Parece que todo hubiese arrancado el 10 de diciembre. Es típico de la derecha querer borrar la historia porque la historia siempre los perjudica. No puede conciliar nada con la historia. Pero la realidad es que viene a hacer gestos ahora que yo veo muy bien, todos tenemos que hacer un esfuerzo, un sacrificio. Parece que el problema fuera hoy la política, cuando en realidad la política es la solución. Menos mal que está la política y no están los CEOs en el gobierno. Entonces hoy parece que fuera la política. El problema es perdonarle veinte mil millones de pesos a los amigos de el de las empresas eléctricas cuando recién llegó y sacarselo al pueblo. Esos son los problemas que tuvo nuestra economía.No la política, bienvenida la política. Y ellos se escudan con eso y los que tienen negocios con la grieta, a los que les conviene ampliar la grieta son ellos. Porque necesitan que gran parte de una clase que tiene que defender a un gobierno popular se vuelque hacia ellos porque sino no ganarían una elección nunca”.

“Marcos Peña incitanto a cacerolazos porque Alberto le dijo a Paolo Roca que era miserable y, como dicen en chiste, mi tía que vende productos Avón se enojó como si se lo dijera a ella. La realidad es que ellos necesitan esa grieta para que un sector de la sociedad los vote. Nosotros tenemos que seguir trabajando y tratar de que de esto salgamos más solidarios con un Estado fortalecido. Y que podamos pasa la pandemia sin que nos haga daño, como está pasando en los países, que justamente el Estado se alejó y está quedando el rol que cumple el Estado y no el Mercado” finalizó.