Marley compartió un tierno video para celebrar los tres años de Mirko

Para celebrar el tercer cumpleaños de Mirko, Marley compartió un tierno video de los mejores momentos compartidos con su hijo. «¡3 añitos! ¡Aún no caigo que soy padre y menos de un niño tan bueno y dulce como vos, Mirko!», escribió el conductor en sus redes sociales.

Y agregó: «Te amo mucho más de lo que puedo llegar a comprender y espero estar a la altura para acompañarte en cada aventura en tu vida por más delirante que sea».

Rápidamente, el nene más famoso del país recolectó más de 50 mil «me gusta» y miles de mensajes en los que lo saludaron en su día desde personas anónimas hasta Vicky Xipolitakis, Belén Francese, Nancy Dupláa, Florencia Peña y Paulina Rubio. Mirko nació el 27 de octubre de 2017 en Los Ángeles, Estados Unidos, a través de una subrogación de vientre. «No la elegí por el pelo o los ojos, sino más que nada por la salud. Hay una especie de árbol genealógico con los antecedentes de las enfermedades de la familia. Encontré una chica que daba con lo que estaba buscando, es una chica de Siberia, Rusia, que vive en los Estados Unidos», contó Marley sobre la madre biológica de su hijo. Y en abril de 2019 presentó en su programa, «Por el mundo», a Brittany, la mujer que llevó adelante el embarazo de Mirko pero que no aportó su carga genética. «Tuvimos una charla vía Skype. Vi que eras una buena persona, que vas a la Iglesia, tenés buen humor. Yo dije: «Ella tiene que ser la señora que traiga a luz a Mirko», reveló el presentador, mientras que la mujer confesó que al conocer el fuerte deseo de Marley de convertirse en papá enseguida quiso ayudarlo. La química entre ellos fue inmediata y desde entonces están en contacto. Y aunque con la madre biológica de Mirko no tiene contacto, el animador aseguró que cuando llegue el momento le explicará a su hijo todo sobre el proceso mediante el cual se convirtió en padre. “Siempre iré con la verdad, la única manera de explicar su llegada al mundo y de que entienda lo deseado que fue. Él tiene toda la historia contada y con imágenes sobre quién es la donante de óvulos, de algún modo, su mamá biológica. Y cuando quiera, podrá ver las fotos de ella, la de su tío, y la de sus abuelos rusos”, dijo en una entrevista con revista Gente. Además contó que, cuando pase la pandemia, tiene pensado darle un hermanito a Mirko, pero se lamentó porque Brittany no podrá ser la madre gestante, ya que en su último embarazo tuvo complicaciones de salud y sería un riesgo que transitara otra gestación.