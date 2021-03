Marino no será candidato

El senador radical Juan Carlos Marino dijo que dejará la banca el 10 de diciembre. Pero aclaró que no se retira de la política. Ratificó que en su opinión debe consolidarse Juntos por el Cambio.

«No voy a ser candidato a senador nacional en esta elección», anunció este jueves el senador Juan Carlos Marino.

En una conferencia de prensa, en el hotel Mercure de Santa Rosa, hizo un repaso de su gestión. Anunció que no competirá por una reelección.

«Tiene que haber caras nuevas», dijo Marino. «No me bajo de nada porque nunca me subí», apuntó.

«He dicho hasta el cansancio que la sociedad tienen otros problemas. Me parece que los dirigentes polìticos se están equivocando. Están ensañados en ver cómo son candidatos a la elección», remarcó.

«Los problemas de la sociedad son otros: no alcanza el sueldo para llegar a fin de mes; se le ha muerto un familiar en la pandemia, he tenido que cerrar su negocio; ha perdido su empleo; le aumentó siete veces la nafta en un mes y medio; tiene problemas severos y no podemos alegremente jugar al a candidatura», remarcó.

«No quiero que se use mi nombre para lograr beneficios personales», dijo.

Marino dijo que «en mi partido, la UCR y en el frente que integramos, Juntos por el Cambio que creo que hay que seguir abonándolo, que crezca, que avance, que prospere, hay mujeres y hombres con la capacidad suficiente, creo que les sobra capacidad, para ocupar el lugar que voy a dejar el 10 de diciembre», aseguró.

«Esto no quiere decir que me estoy retirando de la política. Soy un hombre joven, de 57 años. Me gusta trabajar. Pero lo voy a hacer desde otro lugar», afirmó.

«Creo que es una locura seguir hablando de candidaturas cuando la gente la está pasando tan mal. Ya vendrá el tiempo de la candidatura», enfatizó. «Les pido a todos los de mi partido que tengan calma. ‘Calma radicales’, decía. Paciencia», dijo.

¿Cuál es el problema que encabece una mujer?», dijo Marino al ser consultado. «Hay mujeres valiosísimas en el radicalismo», reiteró. Reivindicó que su equipo de trabajo está integrado fundamentalmente por mujeres.

El senador aclaró que tampoco competirá por la diputación nacional. Y se mostró proclive a que sea una mujer la que encabece la lista de su partido para las legislativas de octubre.

Marino lleva 18 años en el Senado. Fue dos veces candidato a gobernador. Comenzó su carrera política como intendente de Riglos.

El anuncio del legislador nacional se produce cuando se lanza la campaña electoral de 2021. Un sector de la UCR, la Mujeres Radicales reclamaron encabezar la lista del partido.