Marcelo Gallardo y la reunión que espera todo River: qué pasa con el DT y qué quiere para seguir hasta diciembre

El Muñeco, ya de regreso de sus vacaciones en el Sur, mantendrá una charla con Rodolfo D’Onofrio y Enzo Francescoli. El plantel retomó los entrenamientos este martes.

Marcelo Gallardo, entrenador de River.

Nadie en River quiere imaginar un 2021 sin Marcelo Gallardo. Nadie. Pero hay inquietud. Esos mismos que esperan escuchar la confirmación de su continuidad saben bien que la clave está en la conformación del plantel que le permita al DT sentir que tiene un equipo para competir como hasta ahora. Todo pasa por ahí. Por eso será importante la primera reunión que tendrán mañana el Muñeco y el presidente Rodolfo D´Onofrio.

Gallardo está dispuesto a seguir. Tiene contrato hasta diciembre y si fuera por él, se queda. Tiene la energía y el deseo de volver a ganar con River, algo que no le pasó en la última temporada. Aunque no todo depende de las ganas: si se van muchos jugadores y no pueden venir refuerzos que estén a la altura de su exigencia y pretensión, entonces podría sentir que el ciclo está cumplido.

“Hablé con él para saludarlo por el cumpleaños y no me tocó el tema. No me dijo qué va a hacer, pero lo noté muy tranquilo y para mí se queda hasta diciembre. Salvo que le desarmen el equipo, para mí se queda a cumplir el contrato”, le dijo a Toda Pasión un allegado al entrenador que lo llamó el lunes por el cumple 45. Una pista muy clara de lo que puede pasar.

Gallardo ya volvió de sus cortas vacaciones en el Sur y está en Buenos Aires. Tiene en claro que si llega una buena oferta, Gonzalo Montiel y Nacho Fernández serán los primeros en irse. No hará mucho por retenerlos porque no quiere cortarles la carrera y entiende que es el momento de dejarlos ir. También sabe que Enzo Pérez está evaluando ofertas, aunque en el caso del mendocino tiene pensado hablar con él para que se quede y se retire con la banda roja. En cuanto al arco está tranquilo por Franco Armani seguiría en el club.

En cuanto a refuerzos, el DT está buscando un marcador central y un mediocampista. Si se van jugadores buscará reemplazarlos, aunque también tiene juveniles que poco a poco van pidiendo más continuidad: Santiago Sosa, Cristian Ferreira, Julián Alvarez, Federico Girotti.

Gallardo está tranquilo y sin apuro. River es su mejor plan en esta etapa de su vida y hoy por hoy tiene previsto seguir. Pero su exigencia es la misma de los seis años que pasaron: quiere un equipo para ganar. Si ve que no lo tiene puede irse en cualquier momento. Por eso es probable que no haya ningún tipo de anuncio en las próximas horas. Todo dependerá del mercado de pases con el paso de los días.

En River lo miman mucho

En las últimas horas en las redes sociales del club aprovecharon el cumpleaños del Muñeco para mimarlo y hacerle sentir que en ningún otro lado va a estar mejor que en River.