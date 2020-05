Mancuello le dijo que no a Boca y prefirió al Toluca

“Estaba en Cruzeiro y (Nicolás) Burdisso me llamó por teléfono expresándome esta posibilidad. Obviamente, le dije que se trataba de un equipo muy grande, muy importante de Argentina y lo iba a tener en cuenta”, reveló.

Asimismo agregó: “Lo único que me pidió era tiempo porque estaba reestructurando el equipo y le dije que los tiempos de los jugadores eran diferentes al de los clubes. Yo como jugador sabía que Boca tenía en carpeta a 10 nombres más porque es un equipo muy grande, entonces no era cien por cien concreto de que iba a ser el elegido”.

“Salió la posibilidad de Toluca, me comuniqué con Nicolás y le expliqué la situación. Me dijo que hasta el momento no se había podido desprender de los jugadores del plantel, necesitaba un poco más de tiempo y me agradecía por mi honestidad y sinceridad”, relató.

En tanto, Mancuello contó luego en diálogo con TyC Sports acerca de la chance más concreta la tuvo en el pasado mercado de pases de llegar a Independiente: “Mi representante me comentó la posibilidad y le dije que sí, lo que lo sorprendió porque era un día antes del cierre del libro de pases”.

La posibilidad de regresar al equipo de Avellaneda se diluyó cuando lo llamaron para decirle que “no iban a hacer uso del préstamo” y, si bien admitió que si antes se daba esa situación se habría “molestado mucho”, reconoció: “Con el lío que hay en Argentina, creo que Dios me dijo quedate acá”.

“Voy a volver a Independiente cuando las cosas estén dadas, acomodadas para que sea un buen regreso y que todos lo podamos disfrutar. Esta vez le agradecí a Dios no haberme hecho volver porque estaría en ese lío. A corto plazo sería una locura pensar en regresar debido a los problemas que tienen los clubes, no solo en Independiente”, expresó.