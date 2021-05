Maluma, Balbin y más artistas colombianos piden la paz en Colombia

Hay confirmados 19 muertos por la represión policial ante las protestas por las medidas tributarias del presidente Iván Duque.

J Balbin, Maluma, Karol G y Juanes, entre otros artistas, pidieron la paz en Colombia ante la escalada de violencia desatada por la represión militar y policial del gobierno de Iván Duque.

Las protestas comenzaron hace cinco días ante el anuncio de una reforma tributaria que perjudicaba a la clase media. El domingo, el presidente dio marcha atrás con esa política pero las manifestaciones continuaron para pedir Justicia. Para ese momento, Organismos de Derechos Humanos estimaban que había más de 30 muertos, con siete confirmados.

Este martes los medios difundieron que son 19 las personas fallecidas en manos de las fuerzas policiales. Y ante la gravedad de la situación, distintos artistas se sumaron al reclamo de la ONU y la UE por el uso «desproporcionado» de la fuerza.

Maluma

“Mi amada Colombia, estamos viviendo momentos tristes y dolorosos. La intolerancia e incertidumbre se han apoderado de nuestras vidas. Por tanto y más, me uno invitándolos a pensar profundamente en buscar una verdadera paz y concientizarnos profundamente en que la única salida es la tolerancia. Fortalecernos para encontrar la calma, el sosiego, a través del diálogo y la transparencia”, escribió en Instagram.

Karol G

“A todos mis colegas colombianos. Esto no es política, esto es la vida de los ciudadanos de nuestro país. Tenemos que lograr la atención necesaria para recibir ayuda”, escribió en Twitter.

J Balbin

“Necesitamos paz y amor, se perdió el control de la situación. Esto es de derechos humanos”, expresó en Instagram.

Juanes

“Le pido que escuche y se conecte con el pueblo retirando la reforma tributaria. El país está ardiendo y será peor si no reacciona”, dijo en sus redes sociales. Me duele mi país como nunca, sentir que las cosas se salen de control y que el miedo, la rabia y la indignación paralizan la capacidad de razonar es aterrador. No hemos podido aprender a escucharnos unos a otros, a respetarnos, a mirarnos a los ojos y reconocernos como hermanos”, reflexionó en Twitter.

Wisin

“Colombia, estoy contigo. Qué triste ver a un Gobierno abusando del poder”, fue el mensaje de en Twitter.

Carlos Vives

“El espacio para que la gente se manifieste es muy importante. Debe ser en paz. Pero la paz también es una construcción que las instituciones están llamadas a hacer realidad cada día en todas sus acciones y mensajes. Una reforma tributaria necesita espacios de deliberación acertados, hay cosas que preocupan a muchos sectores. El camino de buscar consensos es más difícil, pero es necesario”, comentó.