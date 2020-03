Macachín: El intendente Jorge Cabak postergó el aumento de tarifas y no habrá intereses por mora

El intendente de Macachín, Jorge Cabak, dispuso a través de la resolución 184/20, la suspensión del incremento de tributos fijada por la ordenanza tarifaria. Además se suspende el cobro de intereses por mora a partir de hoy. También solicitó al Concejo Deliberante local una sesión extraordinaria para validar estas medidas.

El ejecutivo municipal se basó en la declaración de cuarentena decretada por el gobierno nacional, y las excepciones dispuestas a las mismas en el decreto N° 297/2020, “y en virtud de lo resuelto en la resolución N°181/20, se adoptarán nuevas medidas preventivas complementarias de las ya dispuestas”.

A partir del día de la fecha, y por tiempo indeterminado, se instrumentarán las siguientes medidas, “que resultan complementarias de las ya adoptadas en tanto no sean incompatibles”:

• Las Oficina de bromatología, tránsito, y CDI: permanecerán cerradas.

• El servicio de cloacas y de cementerio sólo atenderá por guardia: comunicarse al teléfono: 2954-682013 y Secretario de Obras Públicas 2954-512686.

• La Dirección de Acción Social permanecerá cerrada, por emergencias comunicarse al 2954-512699.

• El Comedor Municipal (CAIS) funcionará mediante viandas.

• La Dirección de género hará atención remota: generomacachin@lapampa.gob.ar, gisepoey@hotmail.com, Tel:2954/362737.

• Guardia asistencia social y promoción comunitaria: 2954 /682239.

• Servicio de residuos: se recolectarán los residuos húmedos los lunes y viernes, los residuos secos los días jueves. Se le recomienda al vecino mejorar la clasificación que debe hacer. No deje en la vía pública residuos especiales, ya que no se recolectarán: poda, césped, bienes en desuso, escombros.

• No se brindarán el servicio de riego, ni de barrido. Tampoco se realizarán obras desde el municipio.

• Las tareas administrativas se verán restringidas, no habrá atención al público, excepto situaciones urgentes e imprescindibles. Utilice medios electrónicos de pago. Utilice las redes sociales (Facebook, App municipal), correos electrónicos y teléfonos: Secretaría de Hacienda 2954-512705, Secretaría de Gobierno 2954-512706, Vice Intendente 2954-575143, Intendente 2954-512701.

• Por guías comunicarse al 2954-681798.

• No se distribuirán las boletas de los tributos municipales, las mismas pueden abonarse por Home banking, Link pagos, y transferencia a la Cuenta Corriente del Banco de La Pampa Suc.530 Macachín Nº260581/4 CBU 0930324710100026058146 e informarse posteriormente al mail haciendamacachin@lapampa.gob.ar.

• La Secretaría de Mantenimiento mantendrá cuadrillas de guardia.

Además se llevara a cabo una reunión para la creación de un comité de crisis. Allí asistirán el intendente, el director del hospital, el jefe de bomberos, el comisario local, representantes del concejo deliberante local, y se extiende invitación a los médicos de la localidad que deseen participar.

Fuente:letrab