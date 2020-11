Luque, médico de Maradona: «Estoy absolutamente seguro que hice lo mejor con Diego»

El médico de Maradona llamó a una conferencia de prensa luego de que allanaran su casa y su clínica.

Luego de horas de allanamiento en su casa de Adrogué, Leopoldo Luque, el médico de Diego Maradona que fue imputado por «homicidio culposo», rompió el silencio tras la muerte del Diez y aseguró: «No me reprocho nada. Estoy absolutamente seguro que hice lo mejor con Diego».

Este mediodía, Luque improvisó una conferencia en el patio de su casa. Verborrágico y, a su vez, angustiado, el médico dijo «estoy muy mal, porque se murió mi amigo. Qué se diga que no estuve con él, no lo pude creer».

Al ser consultado sobre si se reprochaba algo sobre el tratamiento de Maradona, quebró en llanto y expresó: «Pienso todo, muchas veces, me gustaría que esté acá, reprocharme no sé, porque él tenía una vida que era mala».

Y añadió: «Intenté acompañarlo, lo saqué a pelotear, lo quería traer a mi casa cuando lo vi solo. Era la vida de él, extrañaba mucho a los papás, lo que me siento raro porque le cambiamos la vida y se fue. Una vez me dijo hasta dónde querés llegar, yo ya sufrí mucho, es muy injusto esto, porque mi familia y amigos vieron lo que hice por él. Volvería a hacerlo, no me reprocho nada».

Por otro lado, en referencia a los allanamientos de la Policía (en su casa y la clínica de Núñez) y a la imputación en su contra, Luque manifestó que «todavía no estoy notificado, pero les dimos toda la información que quisieron. Lo que pidieron, lo tuvieron. Se llevaron la historia clínica, registros de lo que hice, profesionales que trabajaron, y después dispositivos electrónicos».

