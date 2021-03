Luján: les robaron, los desnudaron y amenazaron con secuestrar a su hija

Ocurrió en el barrio Lado Bueno, en la localidad bonaerense de Torres. Los delincuentes tenían información de que el dueño había recibido una suma de dinero tras ganar un juicio.

Una familia sufrió el miércoles pasado un asalto en Torres, localidad bonaerense de Luján. Sucedió en el barrio Lado Bueno, mientras cientos de policías recorrían las calles del lugar en un mega operativo para hallar a la «Niña M.» y a su captor.

Un matrimonio y su hija de 3 años fueron víctimas vieron cómo al menos tres delincuentes armados ingresaron a su hogar. Los hombres buscaban un dinero que había cobrado la familia tras ganar un juicio laboral y vender dos motos. El barrio Lado Bueno se encuentra en formación y está compuesto por media docena de viviendas.

Entraron a la casa luego de las 22. El matrimonio se encontraba en el dormitorio siguiendo desde la cama la cobertura a través de la TV del caso de la «niña M.» Los tres hombres los obligaron a desnudarse y los ataron mientras mientras les apoyabas el caño de un arma de fuego en la frente. Un de ellos se ocupó de despertar a la hija de la pareja.

Como no consiguieron la suma de dinero que esperaban, amenazaron con llevarse secuestrada a la niña. Ante la súplica de la pareja para que la nena no los viera en esa situación, los delincuentes le arrojaron un mantel para taparla. Los ladrones cubrían sus rostros con un barbijos y trataban de impostar la voz para que no lo reconocieran. En un momento de la noche hasta decidieron comer lo que había en la heladera.

Luego, cargaron todo lo que pudieron en dos vehículos, un VW Gol del dueño de casa. Subieron un par de televisores y un aparato que conectaba el sistema de cámaras, que quedó inutilizado, y se fueron.

Entrada la madrugada, las victimas lograron zafarse de las ataduras y, sin medios para comunicarse, llegaron a la casa de un amigo en el pueblo.

En las calles Tucumán y Patricios, barrio Zapiola, los delincuentes dejaron abandonado el auto de las víctimas. Estaba con las puertas abiertas y en su interior se encontraban los dos televisores y el aparato que servía para monitorear las cámaras de seguridad. Los investigadores creen que los delincuentes pudieron asustarse al acercarse a esa zona y ver que estaba llena de policías.

Familiares de las victimas pidieron ayuda en la Comisaría Luján Primera, mientras que en el Destacamento Torres salieron en busca de los asaltantes.