«Luifa» Artime es el nuevo presidente de Belgrano: le ganó a Pérez en una elección histórica

El exjugador llega para reemplazar a Jorge Franceschi. Promete revolucionar todas las áreas del club. Tendrá un mandato por tres años.Artime anunció, además, a Alejandro Orfila como DT y a Mauro Óbolo como director deportivo del club.

Día histórico en Belgrano. Día histórico para Luis Fabián Artime. El exdelantero celeste se consagró como nuevo presidente luego de ganarle las elecciones al expresidente Armando Pérez en las elecciones realizadas está sábado en el Gigante de Alberdi.

«Luifa» es el máximo goleador de Belgrano en competencias de AFA.

Tiene 55 años y conformó una lista que él llama «equipo». Aseguró que su meta es que Belgrano sea de primera para siempre y avisó que no hay que tenerle miedo a la palabra campeón.

Su perfil de arenga, generó un aire de renovación en los socios, que lo eligieron por sobre el ex dirigente Pérez. Aquí podés repasar todas sus propuestas.

“Esto no se puede comparar, hoy tengo la responsabilidad de ser el capitán de todo Belgrano. Hay muchas cosas para manejar. Tenemos equipo para manejar todo lo que Belgrano abarca. Belgrano es muy grande y hoy lo hemos demostrado, con 8.300 votantes que vinieron en pandemia”, dijo Artime, en medio de la celebración.

Esta es la nómina de candidatos por la agrupación Belgrano Primero Lista Nº 1, que postula al ex delantero del Pirata, Luis Fabián “Luifa” Artime al principal cargo del club. Estará ubicado en el sector derecho de la Boleta Única.

Presidente. Luis Fabián Artime.

Vicepresidente 1. Ricardo Pablo Leiva.

Vicepresidente 2. Antonio Mariano.

Vicepresidente 3. Héctor Oscar Baistrocchi.

Vocales titulares. De esta nómina, la comisión entrante denomina al Secretario, pro secretario, al tesorero y al pro tesorero, quienes son habitualmente los que ocupan los primeros cuatro puestos entre los lugares designados para los vocales. 1 – Alejandro Moyano, 2 – Cristian Diego Merlino, 3 – Héctor Alfredo Gennaro, 4 – Lucas Gastón Bustos, 5 – Marcelo Carranza, 6 – Claudio Marcelo Giomi, 7 – Pablo Siciliano, 8 – Miriam Nilda Aparicio (foto), 9 – Diego Funes, 10 – Juan Hipólito Negri Biasutti, 11 – Rodrigo Rufeil y 12 – Mauricio Giaimo.

Vocales suplentes. 1 – Romina Leiva, 2 – Damián Esteban Juárez, 3 – Leonardo Ignacio Aratano, 4 – Juan Carlos Banegas, 5 – Agustina Alurralde (foto).

Comisión fiscalizadora titular. Paula Vallve, Agustín Chiquini Perazolo y Nicolás Álvarez Quiñones.

Comisión fiscalizadora suplente. Gonzalo Frontera y Lucina Galar.

Sus propuestas

1 – Principal objetivo deportivo y forma de conseguirlo.

“El objetivo principal es ascender mañana (se sonríe). Si lo pudiéramos hacer sería así. Volver a Primera y para toda la vida. No tenemos que volver a penar esto que nos pasó ahora. El proyecto está basado en un trabajo que lleva 14 meses. Ese es el tiempo que hace que analizamos técnicos y jugadores. Ahora, las elecciones son el 6 de febrero y, si somos gobierno, anunciaremos ese día al cuerpo técnico. Y, de ser posible, alguna incorporación. No somos unos improvisados, ya tenemos cuerpo técnicos analizados y jugadores también; tenemos varias opciones en todos los lugares”.

2 – Cómo se gestionará el club en medio de este presente de pandemia.

“Con la espalda que tiene Belgrano Primero, porque hoy no contamos con que el público vuelva a la cancha en todo el 2021, no contamos con las acreencias del club. Hablando lo del (Lucas) “Chino” Zelarayán, lo de Racing (por Renzo Saravia), lo de “Cuti” (Cristian Romero), lo de (Franco) Vázquez (Palermo debe un dinero). Contamos con espalda para armar el mejor equipo competitivo para ascender”.

3 – Divisiones inferiores y el fútbol femenino.

“El fútbol femenino necesita mucha visibilidad. Y en esto te digo que las chicas no tienen luz para entrenar de noche. Así que ya el área de infraestructura se estará encargando del tema, de ponerle luces a una de las canchas para que puedan entrenar. La idea es la profesionalización del fútbol, ya lo hemos hablado con (Claudio) “Chiqui” Tapia, lo hicimos en marzo y ahora hace una semana. Así que caminaremos de la mano del fútbol femenino. Y con las juveniles también. La idea es que nos inviten en AFA, porque para el fútbol nacional es importante que Belgrano esté. Después será ascender para no ser más invitados”.

4 – Una obra de infraestructura importante planeada para la gestión.

“Nuestro proyecto es a corto, mediano y largo plazo. A corto es ascender, porque eso nos trae otros réditos económicos. La infraestructura es esencial a lo que necesita el club. Hoy la cancha tiene que tener más agua, el estadio debe tener más baños y más accesibilidad para la gente con capacidades diferentes, para que puedan elegir ellos dónde quieren ir: si es a la Cuellar, a la Preferencial, la popular o la platea Heredia. Eso es visibilizar con infraestructura. Esto es lo urgente. Después hay un plan grande, pero lo primero es optimizar todo. En el predio también hay que hacer infraestructura, porque allí va estar la presidencia, ya he pedido que se hagan las oficinas, porque el presidente debe estar en donde todo empieza, donde todo se crea y lo que es Belgrano”.

5 – Participación de la mujer en la comisión directiva.

“En la lista hay chicas, pero fuera de ella hay muchas más. En los equipos que tenemos, hay muchísimas. La presencia de la mujer es fundamental, pero no en el fútbol femenino únicamente, sino en todas las áreas del club, porque se han ganado un lugar. Vos ves la platea, la popular o la preferencial y cada vez hay más mujeres, con lo cual queda claro que va a la cancha y que se merece tener participación en todas las áreas”.

6 – Una fortaleza y una debilidad como dirigente.

“Mi fortaleza pasa porque armé el mejor equipo y vamos a dirigir como actuamos en la vida, con coherencia. Y lo que se diga es lo que se va hacer. Porque así transité la vida, nunca bajé los brazos y estoy convencido de lo que hago y por eso me largué. Además, convencí a los 26 que están en la lista y voy a lograr convencer a todo el pueblo Pirata. No me siento con ningún punto flojo. Y si lo tuviera, te digo que fui un nueve que disimuló muy bien mis falencias, no le pegaba de zurda, sino que me perfilaba y le pegaba de derecha (se ríe)”.

¿Quién es Orfila?

Es un ex futbolista uruguayo, nacido en Montevideo el 18 de mayo de 1976. Como jugador, vistió las camisetas de Miramar Misiones, Cerrito, Tigre, Sportivo Italiano, Almirante Brown, Tristán Suárez, Temperley, Morón, Villa San Carlos, Barracas Central, Colegiales, San Telmo, Sacachispas y San Miguel, donde se retiró en 2015.

Claro, conoce muy bien el ascenso argentino.

