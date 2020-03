Luciano Di Nápoli: “han dejado un municipio con poca o nula capacidad de respuesta”

En el Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa, en el primer día de marzo de 2020, a la hora 21:06 se dio comienzo a la primera sesión ordinaria del periodo 2020, bajo la presidencia de Paula Grotto. La secretaría estuvo a cargo de Alfredo García y estuvieron presentes las concejalas y concejales Nancy Fabiana Castañiera, José Carlos Depetris, Gustavo Abel Estavilla, Alba Beatriz Fernández, Claudia Bibiana Giorgis, Marcelo Raúl Guerrero, Juan Bautista Lima, Pablo Pera Ibarguren, Mariano Sebastián Rodríguez Vega, Ana Natalia Sueldo y Norma Analía Torres.

La bandera argentina fue izada por el concejal Lima del Frente Justicialista Pampeano.

Seguidamente, la presidenta dio palabras de bienvenida y se refirió al trabajo realizado durante sus días de gestión, trazando sus objetivos.

“En nombre del Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa, quiero darles la bienvenida y agradecer la presencia de todos y todas ustedes.

Iniciamos nuestro primer período de Sesiones Ordinarias con la satisfacción de haber aprobado ordenanzas que resultaban imprescindibles para que el Sr. Intendente pudiera comenzar a dar respuestas a la ciudadanía.

En el marco de tres sesiones extraordinarias las Concejalas y Concejales aprobamos 25 proyectos, los más importantes los vinculados a la emergencia social, sanitaria y del transporte público. Además de la aprobación de la adhesión a la Ley Micaela, que torna obligatoria la capacitación en género al personal de los tres poderes del estado.

Como presidenta de este Concejo, pero también como concejala, reafirmo el compromiso asumido de poner todo el esfuerzo y trabajar incansablemente a la par del ejecutivo con el objetivo de atender la difícil realidad social de tantas santarroseñas y santarroseños. Así lo hemos hecho en estos 81 días trascurridos, así lo seguiremos haciendo.

Continuaremos actuando con responsabilidad, transparencia y articulación; escuchando y debatiendo con cada uno de los sectores políticos, con instituciones intermedias y organizaciones de la sociedad civil que quieran hacerlo. Siempre con la mirada puesta en la solución que contemple los intereses de las mayorías de nuestra comunidad.

Es una decisión concreta la de gestionar un Concejo abierto y participativo. Es por eso que convoco a las vecinas y vecinos a reafirmar ese compromiso comunitario.

Quiero agradecer la dedicación y el compromiso diario de las trabajadoras y trabajadores de este Concejo, que nos han permitido lograr los mejores resultados, tanto en la gestión administrativa como legislativa.

Queremos mejorar aún más los procesos técnicos para alcanzar el nivel de excelencia, que requiere el sector público y cada vecina y vecino. Por eso vamos sumar herramientas de capacitación a tal fin.

Por último, insto a mis compañeros Concejales y Concejalas a que continuemos trabajando con la misma actitud responsabilidad institucional con la que lo hemos hecho en estos dos meses y medio.

Debemos estar dispuestos a evaluar, discutir y consensuar todos los proyectos que sirvan para avanzar en los principales cambios que Santa Rosa requiere, analizando todas las propuestas en un verdadero ámbito de debate.

Dejo inaugurado, entre las Concejalas y Concejales y el pueblo de Santa Rosa y sus organizaciones, el período de Sesiones Ordinarias para el año 2020. Muchas gracias”.

Luego, y por unanimidad, se votó la moción de la concejala Torres que buscaba conformar un cuarto de intermedio, la respectiva formación de la Comisión de recepción al intendente Luciano di Nápoli y un nuevo cuarto intermedio hasta el jueves 5 de marzo a las 10.

Al ingresar el intendente, se agradece la presencia de las diferentes autoridades nacionales, provinciales, municipales, de los tres poderes; también autoridades clericales, militares y universitarias. Después, la cantante Laura Paturlanne (integrante de la agrupación MAPU) entona el himno nacional, acompañada de la interpretación en lenguaje de señas de Violeta, Francisca y Julia.

El intendente se dirigió a la comunidad para dar el informe de situación

“Buenas noches a todos y todas.

Estamos hoy comenzando el período legislativo en la ciudad de Santa Rosa y respetando la manda legal que establece el artículo 67 inc. 20 de la Ley Organica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, vengo en calidad de titular del poder ejecutivo municipal a Presentar el Informe de Gestión ante nuestro honorable concejo deliberante. En lo personal es también el primero en el que me toca estar como intendente de nuestra querida Santa Rosa, y ello me llena de orgullo y de júbilo.

Quiero comenzar agradeciendo. En primer término a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad por ponerme ante este hermoso desafío que siempre soñé y que encaro con la mayor de las responsabilidades.

En segundo lugar a los trabajadores y trabajadoras municipales, quienes desde el primer minuto de la gestión que encabezo se han puesto a total y entera disposición para abordar cada uno de los problemas que a diario nos toca enfrentar.

También quiero agradecer a la viceintendenta y a cada uno de los Señores y señoras concejalas de todos los bloques , porque mas allá de las diferencias políticas o sectoriales en este tiempo incluso de receso legislativo que hoy culmina han dotado al poder ejecutivo de cada una de las herramientas solicitadas para el funcionamiento de la administración municipal. Los invito humildemente a continuar el camino del diálogo permanente y a superar diferencias, ya que la situación actual de la ciudad lo amerita.

Debo agradecer también a todos los integrantes de mi equipo de trabajo y gestión, que poniendo muchísimo empeño, compromiso, dedicación y vocación han trabajado a destajo para poder brindar algunas soluciones a las demandas vecinales.

Por último, pero no por ello menos importante, quiero agradecerle nuestro gobernador Sergio Zilliotto con quien trabajo de manera permanente y constante, y ha demostrado en estos dos meses un profundísimo compromiso con la capital provincial.

Advierto desde un comienzo, y apelo a su paciencia, que el presente informe se encontrará atravesado por un análisis pormenorizado de la situación en que se encuentra el estado municipal, las acciones concretas que se han ido tomando en estos primeros meses y distintos anuncios y propuestas sobre el futuro de la gestión para el corriente año 2020.

En este sentido, el punto de partida debe ser indefectiblemente el diagnostico y la evaluación de lo recibido. Aquí debo advertir que NO VAMOS a pasarnos cuatro años marcando errores del pasado pero si marcaremos con precisión cuál es el estado real de la municipalidad de Santa Rosa.

No obstante creo estrictamente necesario describir, a modo de marco general, el momento del país en que nos encontramos y que los cuatro años de gobierno neoliberal en cabeza de Mauricio Macri han sido verdaderamente nefastos para la enorme mayoría del pueblo argentino. Pero hay dos consecuencias de ese modelo económico que resultan realmente muy gravosas para el futuro de la patria. Por un lado la ominosa deuda externa en la que han sumergido a la argentina y por el otro la destrucción del aparato estatal que podía ser el único encargado de poner un límite a los intereses de las grandes corporaciones. Estas dos consecuencias por supuesto que no son casuales, fueron buscadas y analizadas por parte del gobierno nacional saliente el ultimo 10 de diciembre que si hay algo que dejo en claro es que gobernó SIEMPRE pensando en la especulación financiera de los grandes grupos económicos. Han dejado a nivel central un estado con poca capacidad de respuesta y ello no fue una casualidad sino una consecuencia del modelo económico promovido en defensa de esos grupos.

Siempre hemos marcado que nuestra ciudad no era una isla, y que aquí hubo también una misma lógica de defensa de ese modelo económico que imperaba hasta el diciembre último a nivel nacional. Y por supuesto aquí también las consecuencias son las mismas. NO endeudaron el municipio en términos económicos pero si lo hicieron en términos sociales y lo que queda en evidencia también cuando uno recorre la municipalidad es que han dejado un municipio con poca o nula capacidad de respuesta ante los problemas diarios que surgen.

Luego de dos meses de gestión municipal debemos poner de manifiesto que resulta realmente lamentable el estado en que se encuentra la ciudad y la administración municipal.

En el área social recibimos una ciudad con niveles históricos de pobreza e indigencia, con asentamientos y con una falta de atención a nuestros sectores vulnerables realmente llamativa. El estado edilicio de los comedores y jardines maternales municipales es aberrante. Allí nos encontramos no solo con condiciones de insalubridad sino con un gravísimo cuadro de seguridad edilicia en cuanto a las conexiones de cocinas y equipamiento de calefacción con pérdidas de monóxido, lugares con instalaciones eléctricas muy vulnerables sin disyuntores y muchas situaciones del estilo. Por ello y ante la gravedad por la situación en que se encontraba esta área de la municipalidad es que se dispuso una cuadrilla de la secretaría de obras públicas para que comience tareas técnicas y de reparación de manera inmediata.

La asistencia social a las familias se había transformado en un mero asistencialismo y más allá de la entrega de una vianda de comida, no existía ningún abordaje integral de las situaciones de las familias vulnerables.

Todas las áreas de la secretaria social funcionaban como compartimentos estancos sin relacionarse entre ellas y muchísimo menos con el gobierno provincial. Esta lógica de trabajo también ha sido modificada desde el comienza de nuestra gestión abordando los casos de manera más integral y con esfuerzos compartidos con los equipos de trabajo de provincia.

Comenzamos declarando y, como dije con el acompañamiento del concejo deliberante por unanimidad, la Emergencia Social y Habitacional, a fin de acelerar los procesos de compra y las gestiones para procurar respuestas más ágiles a una demanda social que comenzó a registrar aumentos con respecto a las primeras dos semanas de gestión.

Nos ubicamos en la vereda opuesta a entregar una vianda y desentenderse del problema social, convencidos de que la justicia social se presenta en los pequeños actos de dignidad para con quienes menos tienen y con aquellos que trabajan, comenzamos a plantear un esquema de abordaje distinto:

A fines de diciembre, realizamos una jornada de trabajo participativo con personal de comedores (encargades y auxiliares), junto a Trabajadoras Sociales y nutricionistas, por cuanto detectamos que no había comunicación entre las tres áreas, ni criterios comunes al momento de decidir altas o bajas, viandas o mesa, etc.

Acompañaron la actividad funcionarios y Equipo de Profesionales del Ministerio de Desarrollo Social, presentando el Programa Nutrir para el Desarrollo de La Provincia.

A partir de ello, se ha iniciado la elaboración de una propuesta que parte de modificar las bases de lo que concebimos como “comedor”, tanto respecto del espacio físico como del ámbito al que asisten personas de distintas edades cuya característica común es una situación de vulnerabilidad alimentaria como también así de acceso a servicios de calidad que el Estado Municipal DEBE atender, canalizar y acompañar.

Para ello, se está trabajando en la modificación de la Ordenanza de Comedores Integrales, para adecuar los lineamientos de acción al Programa Nutrir, siendo el primer municipio que emprendería un camino en tal sentido, al procurar transformar la noción de estos dispositivos de Comedores como mera provisión de alimentos transformando los mismos en espacios de contención, de integración social, aprendizaje y también de alimentación para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, y en un lugar de referencia para la familia en general.

También el gobierno nacional ha puesto la mira en la ayuda social y el trabajo conjunto de municipio provincia y nación se vió reflejado en esta semana que paso con la entrega de las 3500 tarjetas alimentarias que vienen a aportar un piso de recursos a las familias en riesgo alimentario. El ministro de desarrollo social de nación visitó nuestra provincia y nuestra ciudad y allí dejó en claro que este es apenas el piso para poder comenzar a combatir la principal ignominia que afrontamos como sociedad como lo es que haya argentinos y argentinas con hambre en un país productor de alimentos.

En el área de obras y servicios públicos en caso que uno verdaderamente quisiera describir la situación debería escribir un tratado con varios tomos. No obstante ello, hay algunas situaciones que resultan muy graves para omitir su mención.

En primer lugar allí debemos mencionar el estado general de la ciudad y la profunda crisis sanitaria en la que nos encontramos sumergidos. Esto por supuesto no escapa a ningún ciudadano y mucho menos a los señores y señoras concejalas que han aprobado la emergencia enviada por este ejecutivo. Pero tanto o más grave que esta situación son las acciones y/o omisiones que cometió la anterior gestión ante este drama.

El principal punto fue la ENORME DECEPCION que resultó el tan mentado Plan Director de Obras de la ciudad. En este punto debemos decir que se están analizando en términos jurídicos todas las medidas legales que le pudieran caber a los funcionarios encargados y en función de ese informe se actuará en consecuencia. Pero más allá de las correspondientes denuncias o consecuencias penales que pudiesen corresponder debemos calificar como una verdadera ESTAFA MORAL haber tenido a la población de Santa Rosa en vilo esperando ese estudio verdaderamente necesario para la ciudad por cuatro años. Por ello ya hemos anunciado con el gobernador que los equipos de provincia, municipio y universidad nacional de La Pampa serán los encargados de realizar el Plan General de Saneamiento de Santa Rosa.

Nos encontramos con un estado de emergencia en lo que refiere al sistema cloacal de la ciudad, perdidas en cañerías y rebalses en bocas de registro como denominador común a todos los días. Solo por citar un ejemplo de los cientos de reclamos diarios voy a mencionar el colapso del colector principal de cloacas que pasa por debajo de la calle falucho que provoco también el hundimiento de la cinta asfáltica y provocó daños en quienes circulaban por allí. Quiero informarles que ya se inició la ejecución de la obra de recambio del mencionado colector principal así como de la red subisidiaria y las conexiones domiciliarias. Seguramente esos trabajos se extenderán por un tiempo más debido a que hemos detectado que es necesario también el recambio del colector de cloacas que va por la avenida Uruguay y hemos decidido también abordar esa área para poder dar una solución definitiva.

Entendemos que estas obras generan y generarán molestias a los vecinos y problemas de circulación pero queremos decirle a toda la población que hemos venido a modificar de cuajo esta lamentable realidad y para ello son necesarias grandes obras que aunque molesten ahora serán la base para poder salir de este colapso. El principio rector que nos guiará durante toda la gestión en materia de infraestructura urbana va a estar indicado por un cambio de paradigma de lo que se venía haciendo en la ciudad. Pretendemos dar soluciones DEFINITIVAS a los problemas y no seguir poniendo parches. Seguramente el camino será más largo y dificultoso pero nos llevará a un mejor destino.

Quiero informar también que a la emergencia de Santa Rosa la estamos atacando de diferentes lugares. Ya mencione el trabajo en conjunto con el gobierno provincial y la universidad para el Plan General de Saneamiento, pero además ya estamos trabajando también en conjunto con provincia en la ejecución de las obras de reparación de las estaciones de bombeo de liquidos cloacales eb1 y eb2, asimismo estamos trabajando con el APA para continuar con las obras de recambio de colectoras de la red de cloacas y conexiones domiciliarias de agua (como las anunciadas días pasados en conjunto con el gobernador para el barrio aeropuerto de la ciudad por un monto de 15millones de pesos).

Con vialidad provincial y el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia hemos elaborado un proyecto para la repavimentación de más de 140 cuadras de asfalto que fueron calculadas sobre la cantidad de cuadras del casco histórico pero que seguramente también serán direccionadas a otros sectores de la ciudad que necesitan con urgencia repavimentarse por una cuestión de transitabilidad y seguridad vial. A Todo este trabajo conjunto sobre obras públicas que proyectamos con la provincia, se le suman los programas de obras públicas nacionales que ya estamos gestionando para poder bajar a nuestra ciudad en los próximos meses. Y por supuesto también a las obras y acciones que la municipalidad hace con recursos propios y por administración. Allí tenemos también un ejemplo claro realizado el mes pasado 100 por 100 con recursos propios como lo es el recambio 116 metros de colectora cloacal nueva, la instalación de 2 bocas de registro nuevas y el bacheo posterior en la calle 1 de mayo entre alte Brown y Joaquín ferro.

Debo mencionar aquí también dos cuestiones bien claras que imposibilitan mejores resultados en las tareas por administración que realiza el municipio, como son por un lado la desoladora situación en la que la gestión cambiemos dejó el parque automotor municipal y por el otro la situación en la que encontramos las plantas de asfalto del municipio.

En cuanto al parque automotor podemos mencionar que el 35 % del plantel de maquinas y vehículos se encontraba fuera de servicio, más del 30 por ciento de los equipos superan los 25 años de antigüedad, había una logística de uso sin responsables a cargo, nulo mantenimiento de las unidades y las 5 retroexcavadoras de saneamiento fuera de servicio. Gracias al apoyo de la secretaria de asuntos municipales de la provincia y del señor gobernador hemos comenzado una paulatina tarea de reparación de la maquinaria. Cabe tener en cuenta que para reparar las maquinarias existentes se necesitan algo más de 14 millones de pesos además de mucho tiempo de reparación, tiempo que lamentablemente los santaroseños ya no tenemos ante la emergencia sanitaria en laque nos encontramos.

Quiero detenerme un minuto para mencionar el tema de las plantas de asfalto. Nos encontramos con una planta de asfalto vieja fuera de servicio y prendida fuego, una planta nueva instalada, con problemas de montaje, fuera de garantía y que nunca había podido ponerse en servicio de manera efectiva, más allá de las mentiras permanentes del intendente saliente.

Allí tomamos acciones directas y concretas que han dado sus frutos y quiero comunicárselas a todos y todas. Iniciamos las modificaciones de montaje de la planta nueva, se anulo el tanque de fuel oil de la planta nueva que representaba un verdadero riesgo para los operarios y se coloco una cisterna de combustible externa. Se realizó la calibración y la puesta a punto de todas las partes móviles de la planta. Se mandaron al laboratorio de vialidad provincial las muestras de asfalto realizado. Realizadas todas estas tareas debemos anunciar que hoy tenemos la planta en funcionamiento y ya hemos realizado las pruebas de reasfaltado en la ciudad.

Sobre la planta vieja y prendida fuego se están llevando a cabo modificaciones y reparaciones para poder utilizarla en la elaboración de asfalto en frio para los trabajos de bacheo.

Como les decía hace un momento una vez que tengamos reparadas las maquinarias municipales y con las plantas de asfalto funcionando aspiramos a optimizar el servicio y aportar con trabajo cien por ciento municipal al saneamiento de la ciudad y a comenzar a cumplir consorcios que los vecinos terminaron de pagar hace muchos años en algunos casos. Tenemos en la actualidad 23 consorcios de asfalto y 13 consorcios de agua y cloaca sin cumplir, para que se entienda esto son vecinos y vecinas que hace muchos años en algunos casos terminaron de pagar las obras y no se han realizado. Ya comenzamos y hemos finalizado algunos de agua y cloacas y el objetivo para este año es avanzar por lo menos en un 50 por ciento de todos ellos. Por ello quiero comunicarles que la que en la presente semana pondremos en marcha el Plan Municipal de Reasfaltado Urbano que viene a complementar, con recursos íntegramente municipales, a los distintos programas y acciones que llevaremos adelante con la provincia y la nación.

La situación económica municipal es grave. Los recursos municipales apenas alcanzan para hacer frente al pago de sueldos de los empleados y pago a proveedores. La gestión cambiemos se jactó de dejar un municipio ordenado en términos económicos y ello tampoco es cierto. Se dejó una deuda millonaria con aguas del colorado pero la principal deuda es con nuestra ciudadanía que debe soportar diariamente un municipio que no puede hacer frente a los distintos problemas que se presentan.

Hemos encontrado un municipio donde las acciones administrativas y de recursos humanos se hacían con una visión comparti|mentada sin tener una visión conjunta de los objetivos planteados. Una administración municipal con procedimientos administrativos superpuestos y una falta se sentido crítico a los trámites habituales. Hay una falta de identificación y determinación de la capacidad contributiva de los contribuyentes lo que dificulta ampliamente el proceso de fiscalización y determinación de acciones en mejora de la recaudación municipal. Falta también una base de datos actualizada de proveedores y una visión integral del recurso humano como principal activo de nuestro municipio.

Como vemos entonces en el área económica tampoco lo que reluce es oro.

A fin de acomodar este área y tal como lo describiré mas adelante hemos iniciado un proceso de modernización del estado municipal que mejorará sensiblemente los procesos administrativos y agilizará los tramites burocraticos internos.

Hemos puesto el ojo en el proceso de compas del municipio y a partir de un análisis pormenorizado de cuales eran las compras de mayores importes y volúmenes se estudió el comportamiento de las invitaciones a los proveedores y los resultados de las mismas. Se detectó de esta manera que en las licitaciones privadas el municipio venía invitando siempre a los mismos proveedores lo que llevaba a un mal gasto de los fondos públicos. En poco tiempo hicimos un trabajo importante de buscar y visitar proveedores contándoles la nueva metodología de trabajo. Ello enseguida dio sus frutos, a modo de ejemplo cabe mencionar una rebaja del 12 % en un insumo vital para el municipio como lo es el combustible llegando incluso a licitar por debajo del precio del surtidor. Para que todos lo entendamos esta rebaja representa un ahorro de mas de medio millón de pesos mensuales!

Seguiremos este camino de optimización de los recursos públicos.

Pasado al área de servicios públicos queremos mencionar que allí también la situación era complicada. Nos encontramos con abandono de la infraestructura urbana e indiferencia con el recurso humano, algo que debo aclarar fue una constante en todas las áreas municipales.

Se habían roto los circuitos administrativos con demoras y desinterés en la búsqueda de soluciones y respuestas al vecino.

En el área de espacios verdes había una ausencia general de herramientas fundamentales para cubrir la tarea específica de nuestras plazas y parques.

Hemos dado inicio a tareas de mantenimiento y recupero de los espacios físicos realizando una compra paulatina de equipos y materiales para reparaciones. En este sentido y como acciones más destacadas sobre la intervención en el especio publico queremos mencionar que hemos empezado a atender los espacios verdes de la ciudad, y que en los próximos días comenzaremos la reparación integral de los baños de la terminal de ómnibus que se encontraban en estado de abandono absoluto incluso algunos de ellos clausurados. Hemos iniciado también un trabajo en conjunto con la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia en procura de realizar un programa de reforestación de nuestra ciudad. Por último se han realizado tareas de mantenimiento del cementerio parque colocándose todo el alambrado perimetral norte que se encontraba en el suelo. Debemos comprender que las sociedades se realizan en el especio publico y por lo tanto queremos allí tener una fuerte intervención.

Estamos trabajando fuertemente en hacer más eficiente la prestación de servicios públicos, para ello optimizaremos el uso de la línea 147 mejorando la gestión del reclamo, haciendo un seguimiento del mismo en cuanto a todo el proceso, reclamo, atención de problema y solución definitiva del mismo.

Pasaremos ahora al análisis de una de las materias prioritarias para nuestra gestión y que lo hemos marcado desde el armado mismo de nuestro organigrama funcional. Me refiero al área productiva de Santa Rosa.

Desde que asumimos, nos encontramos con que el proceso de planificación y desarrollo económico de la ciudad se encontraba paralizado, la gestión anterior NO SUPO Y NO QUIZO, transformarse en un actor clave para el desarrollo productivo de Santa Rosa; por ello en una visión diametralmente opuesta jerarquizamos el área, creando la Secretaria de Desarrollo Económico, porque entendemos que en la complejidad que atraviesa la ciudad de Santa Rosa el Estado Municipal debe ser el principal promotor del Desarrollo Económico Local. Pretendemos con el acompañamiento del gobierno provincial y nacional, que sin dudas ha dado ya claras señales del cambio de modelo económico y con las herramientas con las que cuenta el municipio trabajar en:

Gestionar incentivos para la producción.

Fomentar la jerarquización de la comercialización local.

Vamos a Organizar espacios de consumo local, promoviendo la realización de ferias que acompañen a los sectores de la Economía Popular y contribuir a subir al sistema a todos aquellos sectores que el gobierno anterior dejo afuera.

Mejorar las capacidades y talentos de nuestros emprendedores con un fuerte programa de acompañamiento y capacitaciones.

Organizar los procesos internos, para hacer del municipio un facilitador de todos los trámites comerciales.

Apostamos a las fortalezas de nuestra ciudad, para hacer del Turismo una industria local que conecte diferentes actores y genere oportunidades.

Explotar la ubicación estratégica de Santa Rosa, desarrollando EL PERFIL logístico en el intercambio comercial.

También Promoveremos la Coordinación con las instituciones para promover una ordenanza que sea operativa y permita VERDADERAMENTE desarrollar el plan estratégico.

Elaboraremos y pondremos en funcionamiento de un plan de trabajo para modificar/actualizar el código urbano de la ciudad.

Participación proactiva en la unidad ejecutora provincial del DAMI SR-T para que los estudios a realizar sean coherentes con el plan estratégico de la ciudad.

Pero más allá de todos estos claros objetivos quiero anunciarles que en el mes de abril presentaremos a todos los santarroseños un Proyecto integral productivo e inclusivo para nuestra ciudad capital. Esta será una política prioritaria debido a que si hay un punto que nos desvela como gestión, es la Emergencia Social y entendemos que el UNICO camino para salir de allí, es el de apostar a la producción y el trabajo, con una Santa Rosa que produzca, venda y crezca.

Hace instantes mencionaba la apropiación por parte de las sociedades del espacio público, y en Santa Rosa se notaba la voluntad y la necesidad de los vecinos y vecinas de volver a volcarse a las calles. Por ello voy a mencionar cuatro hechos concretos que muestran como cuando desde el municipio se crean las condiciones y se da esa sinergia maravillosa con los sectores privados se pueden lograr verdaderas fiestas populares. Por un lado mencionar las feria de las calles que fue una iniciativa de la cámara de comercio y el sindicato de empleados de comercio y que conto vale decir con el apoyo tanto de la gestión saliente como de la presente de la municipalidad.

El otro hecho concreto fue la feria del regalo navideña en la plaza San Martín. Durante 3 años y por una actitud carichosa y hasta irresponsable de la gestión cambiemos se genero un conflicto con nuestros artesanos y manualistas por el traslado uniateral de una feria que tenia mas de 35 años de historia en nuestra ciudad. Esta actitud había llevado incluso a tener que ver en nuestra plaza principal escenas de violencia con funcionarios de la gestión saliente. Pues bien, quedó demostrado este año, que cuando se hacen las cosas con dialogo y planificación sale una feria EJEMPLAR. Un evento que trae gente de todas las latitudes y que le permitió a muchos artesanos y manualistas de nuestra ciudad tener record de ventas. La feria del regalo llegó nuevamente para quedarse en el lugar de donde nunca debió ser sacada.

También debemos mencionar el rotundo éxito que representó la realización de los carnavales en el parque don tomas. Nuevamente en conjunto con los comerciantes de la ciudad y con los integrantes de la asociación de corsos organizamos una verdadera fiesta popular que atrajo mas de 30 personas a lo largo de las 4 noches que duraron los festejos.

Por último en este punto cabe destacar lo que fue otro rotundo éxito, el Programa Verano Joven que convocó una grandísima cantidad de jóvenes todos los domingos del verano y que permitió además hacer concientización sobre temáticas de seguridad vial y educación sexual.

El transporte público de pasajeros fue otro de los temas que debimos asumir prontamente apenas iniciada la gestión. Con un acuerdo que se vencía con la empresa prestataria del servicio y con la cual la gestión anterior había generado un punto de quiebre casi sin retorno. Allí apelamos nuevamente al dialogo con los empresarios, y firmamos un acuerdo que tiene vigencia hasta el mes de abril teniendo en cuenta que hay condiciones de las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación que deben tenerse en cuenta como el monto del subsidio nacional. Más allá de ello, el dialogo con la empresa está siendo fructífero y eso reditua en beneficios para el usuario. En este sentido debemos se ha logrado que la línea 1 extendienda su recorrido para entrar ingresar a la primera etapa del barrio Procrear y la línea 7 hará lo mismo extendiendo su recorrido para llegar al barrio ARA San Juan donde miles de familias se encontraban alejadas de las paradas.

Como decíamos al principio hoy primero de marzo comienzan las sesiones ordinarias pero también estamos en vísperas de un nuevo día internacional de la mujer y por ello quiero aquí hacerles tres anuncios en referencia a la lucha de que vienen llevando adelante la mujeres y disidencias. El primero de ellos es que el próximo sábado 7 de marzo vamos a comenzar la primera capacitación obligatoria para todos los agentes estatales que establece la ley Micaela. La iniciaremos en esa fecha con absolutamente todos los funcionarios del poder ejecutivo para luego comenzar en fechas posteriores área por área a nuestros empleados y empleadas municipales. El segundo anuncio tiene que ver con honrar la promesa que habíamos hecho de cumplir con el cupo laboral trans, por ello vamos a abrir un registro durante todo el mes de marzo en el ámbito de la dirección de genero y diversidad de la municipalidad, para que una vez finalizado ese periodo la comisión evaluadora haga la recomendación correspondiente y desde el ejecutivo el compromiso de hacer la contratación en el próximo mes de abril.

Por último quiero anunciar un aumento presupuestario considerable para la dirección de políticas de género y diversidad, para que de este modo podamos realizar acciones de prevención efectivas de la violencia de género. Estamos en condiciones de anunciar un aumento de un 308 % para esta temática.

La Secretaría de Cultura y educación de la municipalidad era un sector que había estado muy devaluada y maltratada en la gestión saliente. Allí encontramos abandono y desidia en la gestión de los espacios físicos municipales para el desarrollo de actividades. Asimismo se notaba una desvalorización del área de las y los trabajadores que iban desde el vaciamiento de políticas de gestión cultural hasta talleres municipales arancelados.

Comenzamos la gestión cultural poniendo el eje en nuestro recurso humano y conversando con cada uno de los talleristas y empleados del sector de la cultura lo que nos permitió conocer el diagnostico de parte de los protagonistas y comenzar a dar soluciones a sus demandas.

En cuanto a los espacios físicos comenzamos un programa paulatino de reacondicionamiento en trabajo conjunto con la secretaria de obras publicas.

El caso del teatro español es emblemático, allí las condiciones de seguridad era realmente peligrosas y en la última tormenta un rayo quemó la consola principal de la sala. Ya iniciamos la licitación para la nueva consola y todos los equipos de iluminación dotando así a nuestra sala de la última tecnología. Allí también ya se realizaron acciones para garantizar la seguridad colocando disyuntores, una jabalina y cable a tierra nuevo, armado de alargues con cable a tierra, pintamos y reparamos el frente del teatro, también los baños y camarines, y se repararon y tapizaron las butacas. Este tipo de trabajos de reparación son los que se están llevando a cabo en todos los predios de la secretaría de cultura.

En cuanto a la propuesta cultural concluyó el fin de semana pasado una nueva edición del programa música en la plaza con un éxito absoluto en la participación de los vecinos y vecinas. En el mismo sentido todos los eventos exitosos que acabo de describir hace instantes (feria de las calles, carnavales y verano joven) han sido coorganizados por la secretaria de cultura municipal.

Apostaremos fuertemente en los meses venideros a una gestión cultural descentralizada y que llegue a todos los rincones de nuestra ciudad.

No es distinta a la situación general de la ciudad la situación de los sistemas y la modernización del estado municipal. Quiero informarles que los sistemas centrales de la municipalidad (Rentas, Presupuesto, RRHH) son obsoletos tanto en sus lenguajes de programación como en sus sistemas de bases de datos, lo cual impide una auditoria y la integridad de datos que se encuentran procesados. La gestión de Altolaguirre realizó un convenio con el sistema interuniversitario llamado SIU para reemplazar los sistemas existentes en el año 2016….pasaron 3 años, se gastaron más de 2 millones de pesos y ninguno de los sistemas adquiridos se implementó.

En esta área también debemos decir que tenemos un déficit en el parque de pc de mas de 150 equipos. Nos encontramos con empleados administrativos sin computadoras en pleno siglo xxi, que muchas veces hacen el esfuerzo de traer equipos propios para realizar su trabajo, lo cual valoramos pero trae un riesgo mayúsculo para las redes y los sistemas municipales.

En cuanto a los avances debemos informar que se procedió a la baja del convenio con el SIU y ya se esta en camino de la modernización de nuestros sistemas de rentas y presupuesto. Asimismo hemos iniciado las gestiones ante el ministerio de modernización de la provincia para el otorgamiento de un crédito financiado para la renovación del parque de computadoras.

Del mismo modo en esta área quiero anunciarles que estamos próximos a firmar el convenio con la Universidad Nacional de La Plata para la instalación de la APP de estacionamiento medido en Santa Rosa. Ya estamos en el proceso de capacitación que dura 7 semanas por lo que aspiramos a que a fines del mes de abril podamos tener funcionando un sistema moderno de estacionamiento medido como tienen todas las grandes ciudades del país.

El ordenamiento del tránsito de la ciudad es todo un desafío que tenemos no solo quienes estamos en la gestión sino toda la ciudadanía. Por ello nos hemos puesto manos a la obra desde el primer momento. Como primer punto hemos reestablecido el dialogo con todos los trabajadores y trabajadoras de la dirección que venían sufriendo conflictos muy serios, y hemos encontrado una respuesta admirable de todos ellos. Con su esfuerzo y colaboración pudimos mejorar sensiblemente todo el hall central de la dirección y las aulas, se incorporo una pantalla digital en el área de licencias para la educación vial y estamos prontos a incorporar el posnet para que los vecinos puedan abonar con tarjeta el trámite de la licencia de conducir. La Municipalidad tenía una imposibilidad de dar mejor respuesta en los turnos debido a la falta de médicos para el control de quienes asisten a sacar su licencia, por ello hemos contratado a dos nuevos profesionales médicos lo que nos permite tener cuatro en total y así agilizar el sistema de turnos.

En el área de inspectores contamos con personal reducido (solo 15 inspectores en toda laciudad) pero ellos han puesto un enorme esfuerzo y demostrado una gran colaboración y compromiso lo que nos llevó a poder realizar más de 55 intervenciones en este tiempo que fueron desde grandes eventos como las fiestas de fin de año, pasando por los controles vehiculares correspondientes hasta los cortes de tránsito necesarios para las obras. Hemos contado también con el apoyo constante de nuestra policía provincial con la que seguiremos trabajando codo a codo en los controles vehiculares los que arrojaron 2375 infracciones y 80 test de alcoholemia positivos.

Un tema muy importante son nuestros depósitos de autos retenidos. Entre los dos depósitos, tenemos en guarda 2416 motos y 203 automoviles. Hemos procedido al desmalezamiento de ambos predios, mejoramos la iluminación externa con la colocación de nuevas lámparas y se reacomodó los horarios de vigilancia del personal. A través de una donación de la fundación del Banco de La Pampa hemos recibido cámaras de video vigilancia con sus respectivas grabadoras y van a ser instaladas en los próximos días en los predios.

No obstante ello, la solución a este problema debe ser mas integral, por lo que informo que esta misma semana vamos a enviar un proyecto de ordenanza con una moratoria y una condonación de deuda para los vehículos retenidos, para que los mismos puedan ser retirados por aquellas personas que acrediten la titularidad, y pasado un período de tiempo establecido en la ordenanza se procederá a la compactación de los mismos.

Para finalizar el presente informe quiero decir que llevamos 53 días hábiles desde que asumimos esta enorme responsabilidad. Quiero también anunciar que esta será tal vez la última vez que me escucharan manifestarme en cuanto a la herencia recibida o hablar hacia atrás. La ciudad está en terapia pero Los vecinos y vecinas de santa rosa me han elegido para hacerme cargo de los problemas y ello es algo en lo que pienso honrar. Me comprometo a revertir la curva de deterioro y para ello convocó humildemente a todos los vecinos y vecinas de buena voluntad cualquiera sea su posición en la sociedad, necesitamos del acompañamiento de todos para volver a poner a santa rosa en su lugar.

Pretendo ser el INTENDENTE DE TODOS Y TODAS SIN DISTINCIONES DE NUNGUN TIPO.

Pretendo estar a la altura de la historia de nuestra ciudad.

Pretendo también una ciudad participativa y justa

Pretendo tener una ciudad inclusiva, segura y limpia

En definitiva pretendo una Santa Rosa como la que quiere cada uno de los vecinos

Una Santa Rosa como la queremos todos y todas

Dejo de esta manera formalmente inauguradas las sesiones ordinarias del año 2020.

Muchas gracias”.