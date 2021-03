Luciano Di Nápoli: «a las paritarias las inventó Perón y las resucitó Néstor Kirchner»

Este 1° de marzo, desde las 20 horas, se llevó adelante la Apertura de Sesiones Ordinarias del periodo 2021 del Concejo Deliberante de Santa Rosa. En ella estuvo presente el intendente de la ciudad, Luciano di Nápoli, quien dirigió un extenso mensaje ante la comunidad. La sesión estuvo presidida por Paula Grotto, con la secretaría legislativa a cargo de Alfredo Garcìa, y contó con la presencia de la totalidad de los concejales y concejalas.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Pablo Bensusan, representando al gobierno provincial; el procurador General del Ministerio Público de La Pampa, Mario Bongianino; la senadora y senador nacionales, Norma Durango y Daniel Lovera; la diputada y los diputados nacionales Melina Delú, Ariel Rauschenberger y Hernán Pérez Araujo; los diputados provinciales Julio César González y Martín Miguel Ardohain; los secretarios y secretaria municipales de Santa Rosa, Heriberto Eloy Mediza, Pablo Echeveste, Guillermo Bergonzi, Marcos Echeveste, Pablo Ferrero y Carmina Besga; el juez de Paz, Rubén Funes, y juez de Faltas, César Ortiz; el jefe de Policía de la Provincia de la Pampa, Hector Lara; el segundo comandante de la décima brigada mecanizada, Facundo Pozzo; el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa; y el presidente del Consejo de Administración de la CPE, Alfredo Carrascal; el secretario General de la CGT La Pampa, Luis Faggiani; representante de la Unión Industrial la Pampa (UNILPA), Roberto Espindola; el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP), Roberto Nevares; el secretario general del Sindicato de Obreros Empleados Municipales (SOEM), Omar Rojas, el secretario general de Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS) y la secretaria general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Roxana Rechimont y el representante de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Rodríguez.

A continuación del izamiento de la bandera a cargo de la concejala Analía Torres (FreJuPa), la presidenta Paula Grotto agradeció a las autoridades presentes y dirigió unas palabras en relación al nuevo año legislativo: “Insto a mis compañeros concejales y concejalas para que en este nuevo período, trabajemos con la responsabilidad institucional que la ciudadanía ha depositado en nosotros. Y reafirmo el ⁸compromiso asumido de seguir poniendo todo el esfuerzo y trabajo incansable a la par del Departamento Ejecutivo, con el objetivo firme de seguir atendiendo la difícil realidad social de tantos santarroseños y santarroseñas. Así lo venimos haciendo y así continuaremos».

Seguidamente, se constituyó la Comisión de Recepción integrada por la presidenta, Paula Grotto, y los jefes y jefa de bloques, Jose Depetris (FreJuPa), Pablo Pera Ibarguren (FrePam), Marcelo Guerrero (Propuesta Federal) y Nancy Fabiana Castañiera (Comunidad Organizada) para invitar al intendente municipal y acompañarlo en su ingreso al recinto.

Una vez que los concejales, concejalas e intendente tomaron sus respectivas ubicaciones, el acto prosiguió con la entonación del himno nacional argentino, que estuvo a cargo de la artista Leticia Perez.

Luego, la presidenta Paula Grotto le otorgó la palabra al intendente Luciano di Napoli, para que de su discurso ante el pleno y ante la comunidad de Santa Rosa.

“Muy buenas noches a todos y todas los presentes.

Estamos hoy nuevamente inaugurando el período ordinario de sesiones en este honorable cuerpo deliberativo de nuestra querida ciudad de Santa Rosa, y es oportuno y necesario poder hacer un balance del año que pasó y de los lineamientos generales que marcarán las prioridades de la gestión en este 2021.

Debo comenzar anticipando mis disculpas por la extensión del presente pero como ustedes comprenderán resulta imperioso poder detallar las políticas públicas realizadas en el primer año de gestión.

El 2020 fue un año que seguramente quedará marcado en la historia de nuestro planeta. Signado por una situación absolutamente anómala a partir de la aparición de la pandemia del COVID-19 y sus terribles consecuencias en cuanto a las pérdidas de vidas humanas en todo el mundo.

Desde los albores entonces de nuestra tarea tuvimos que hacer frente a una realidad tan inesperada como difícil, donde el valor de la vida de nuestros vecinos y familiares estaba en juego, y donde a la durísima realidad económica heredada del gobierno nacional neoliberal, entreguista y endeudador de Mauricio Macri se le sumó la inestabilidad que generaba la pandemia y el cierre de muchísimas actividades económicas. Ante este escenario enseguida nos pusimos a trabajar en consonancia con el Gobierno Provincial y Nacional con dos premisas básicas que fueron: 1) Cuidar la salud y la vida de los Santarroseños y santarroseñas y 2) ayudar a que todos puedan tener un plato de comida sobre la mesa en esos primeros momentos de la denominada fase uno.

Quiero entonces informarles de todo el trabajo realizado en materia social durante 2020. Comenzando, este cuerpo deliberativo que declaró por unanimidad la emergencia social enviada en diciembre de 2019 para su tratamiento.

La situación que debimos afrontar no era nada fácil, fundamentalmente por la escasez de recursos con los que contaba la municipalidad en ese momento sumada a la imposibilidad de cobrar las tasas ya que se encontraba cerrada la oficina de rentas municipales y todos los vecinos y vecinas imposibilitados de salir de sus domicilios.

Por si ello fuera poco, tuvimos que cerrar los comedores municipales donde a diario comen cerca de 3500 santarroseños y santarroseñas, tornando muy compleja la alimentación de cientos de grupos familiares.

Ante esta terrible realidad, nos pusimos manos a la obra organizando un enorme dispositivo de ayuda social sin precedentes en la ciudad donde asistimos a cada familia aislada que lo necesitó. Durante al menos un mes, toda la organización municipal estuvo abocada a poder garantizar la alimentación familiar de cada persona que lo necesitara. Para esta inconmensurable tarea no solo contamos con el apoyo del gobierno provincial sino que además contamos con el compromiso de todos los y las funcionarias de la municipalidad y con la inestimable ayuda de muchas instituciones intermedias de nuestra ciudad, de productores agropecuarios, de sindicatos, de empresas locales, de organismos nacionales y de nuestro ejército argentino quien trabajó durante meses codo a codo con los empleados y funcionarios municipales.

Durante el periodo que va desde diciembre de 2019 a diciembre de 2020 se entregaron cerca de 40.000 módulos alimentarios, repartidos mediante tres modalidades diferentes: 22.200 módulos fueron entregados durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio; 11254 fueron entregados a organizaciones sociales, merenderos, comedores sociales y a través de las líneas de whatsapp habilitadas a tal fin y por último 7546 fueron entregados en los centros de gestión social municipal. Vemos entonces el enorme esfuerzo realizado con el objetivo que a ningún santarroseño le falte un plato de comida en la mesa en el año más difícil que se recuerde en nuestra historia reciente. Me gustaría también remarcar que esta campaña de alimentación fue realizada con los más claros índices de transparencia, no sólo en los procesos de compra sino en la entrega de los módulos. Ustedes mismos señores y señoras concejalas han sido testigos presenciales de la misma, participando en forma activa del control y la entrega de la mercadería. Incluso las instituciones intermedias de nuestra ciudad pudieron controlar el destino de cada una de las donaciones que hicieron al municipio.

Tal como les decía, el 2020 ha sido un año muy duro en materia social y allí estuvo el estado municipal muy presente para atender a cada una de las personas que lo necesitaron. Permítanme contarle en esta materia algunas de las realizaciones y atenciones:

Se gestionaron un total de 718 subsidios a personas, por un monto de $2.458.000. La Subdirección de Coordinación de Centros de Gestión Social contabiliza un total de 1832 intervenciones sociales que van desde la entrega de camas, colchones, cuchetas, frazadas, tanques de agua, y asistencia económica para servicios esenciales.

Pudimos asistir y solucionar 46 situaciones de personas en situación de calle. Gestionamos un total de 7587 Tarjetas sociales entregadas entre los distintos programas. Otro dato a tener en cuenta es la cantidad de 3774 encuestas PILQUEN que se actualizaron durante el año analizado.

Nos hicimos cargo también de atender a grupos familiares aislados por ser positivos de covid, con más de 2740 módulos alimentarios entregados a domicilio a personas que se encuentran cumpliendo aislamiento.

Durante las tormentas de agua y viento registradas durante el año 2020 y enero del 2021, se trabajó con un plan de asistencias e intervenciones donde se relevaron a 734 familias observando cuales era las necesidades y a partir de allí comenzando a resolverlas. Una de las mayores demandas relevadas es la de reparación de las viviendas, por ende, en conjunto con la Dirección de Obras, Arquitectura y Mantenimiento, se procedió a relevar los domicilios afectados por el primer temporal (diciembre) y realizar las gestiones administrativas tendientes a la adquisición de materiales, por una compra de un monto de aproximadamente $5.000.000 y se encuentra en curso otra compra de insumos destinados a dar respuesta a los afectados. En este apartado es menester señalar que 561 familias damnificadas, y cuya situación económica lo ameritaba, recibieron asistencia de emergencia de $5000.

La tarea sin lugar a dudas sigue, hay muchísimo por hacer y como siempre nos señala la conductora del Proyecto Nacional, Cristina Fernandez de Kirchner, la tarea de un militante siempre es estar junto a su pueblo, y nosotros somos fundamentalmente militantes políticos que circunstancialmente tenemos responsabilidades mayores por ello nunca olvidamos que siempre siempre siempre la patria es el otro y la otra.

Punto aparte merece la situación de los comedores municipales. Mi primera visita como intendente fue justamente a recorrerlos y la impresión que me llevé fue realmente vergonzante. Edificios sin ningún tipo de mantenimiento, falta de equipamientos, personal abandonado y desmotivado, y una gravísima situación tanto eléctrica como de gas en cada uno de ellos. Por supuesto con suerte dispar en cada uno de los barrios pero con un denominador común que fue el abandono de las instalaciones. Por ello asumimos un compromiso, no sólo con los vecinos sino con los y las laburantes del sector y comenzamos una tarea de recuperación de los mismos. A algunos comedores los tuvimos que cerrar temporariamente hasta realizar las obras. Vale decir, que hasta el momento la inversión realizada en los comedores es de más de 4 millones de pesos. No obstante, falta muchísimo trabajo por delante para lograr volver a llevar dignidad a esos espacios y está el compromiso de seguir equipando cada uno de ellos. Este año y a partir de la gestión del programa nacional municipios de pie se destinarán 15 millones de pesos para equipamiento de comedores.

En materia de niñez, el municipio tenía una deuda pendiente que era no solo cambiar la perspectiva que tenía la gestión saliente, sino también revertir la falta de presupuesto en el área. Por ello el aumento del presupuesto 2020 fue del 470% en función del presupuesto 2019. Dicho aumento se ejecutó en las siguientes acciones: 1) Se incorporó la partida de transferencia a persona: $400.000 la cual fue utilizada para subsidios y desalojos judiciales. 2) En función de la partida de bienes de capital se pudo equipar las oficinas y centros de atención y se compró un vehículo para poder movilizar a los equipos interdisciplinarios. 3) Se realizaron campañas de promoción de derechos y los principales ingresos de demandas son respecto a educación y salud, ingresaron entre 300 y 400 situaciones de vulneraciones de derechos. Entre ellas, 19 desalojos.

Haciendo honor a los compromisos asumidos en la campaña, y reafirmados en la apertura de sesiones anteriores, hemos hecho un gran esfuerzo por poner en funcionamiento la primera unidad local de niñez en la ciudad. Se contrató personal técnico, se gestionaron fondos nacionales para la compra de vehículos y se está adaptando el espacio físico para el funcionamiento de la misma. Por ello, en pocos meses más tendremos también ese objetivo cumplido adaptando a Santa Rosa a la ley provincial y nacional.

Entre otras tareas realizadas por la Dirección, quiero marcar la realización del mes de la niñez, el trabajo de territorialidad en asentamientos y barrios de Santa Rosa, la gestión del programa Jugar de la Nación, el proceso de identidad iniciado en niñas niños y adolescentes de la comunidad zíngara, la entrega de más de 500 kits escolares, las capacitaciones a equipos de profesionales, el dispositivo de alojamiento para casos de urgencias, y por último el recientemente presentado Protocolo para el abordaje de situaciones protección de derechos de niñas niños y adolescentes.

La misma situación de descuido reinaba en el área de género del municipio que en los últimos años era solo un área testimonial sin presupuesto, y sin políticas reales y efectivas en uno de los temas que más nos afectan como sociedad. Al iniciar nuestra gestión, se amplió su competencia también a la población LGBTI+ renombrando en «Género y Diversidad». Se dispuso un incremento del 308% al presupuesto del área, siendo mayoritariamente destinado a la asistencia económica de mujeres y diversidades, y a la capacitación de los equipos de profesionales. Las principales acciones del ejercicio 2020 se resumen en lo siguiente:

1) Nuestros equipos atendieron 1350 intervenciones en casos de violencia y otras vulneraciones de derechos en el pasado 2020.

2) Fuimos la primera gestión en la historia que cumplimos la Ordenanza del cupo laboral trans travesti, cuyo primer ingreso ya se realizó y estamos en proceso de incorporación del segundo ingreso.

3) En marzo se dio inicio a la aplicación de la Ley Micaela siendo la autoridad de aplicación la Dirección de Género y Diversidad, enriqueciendo las jornadas de capacitación con la casuística local. El plan de trabajo cuenta con un plazo de 24 meses para alcanzar a todas las personas que se desempeñan laboralmente dentro de la Municipalidad de Santa Rosa.

4) Se llevó adelante -en Santa Rosa- el tercer Foro Regional Participativo del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad (MMGyD); en el mismo La Pampa, Río Negro y Neuquén debatieron las Políticas públicas que hoy integran el plan nacional 2020/2023 del Ministerio.

5) Se avanzó en un relevamiento de mujeres y personas LGBTI+ en situación de vulnerabilidad social a fin de asistirlos desde el inicio del ASPO. En este sentido se artículo con el MMGyD la incorporación al programa “Potenciar trabajo para mujeres y diversidades en situación de riesgo”.

6) Participamos de la Organización de las Naciones Unidas destinada a fomentar el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género (ONU Mujeres), siendo esta dirección seleccionada junto a 5 municipios del país para dar cuenta de las políticas públicas llevadas adelante durante el Covid 19.

7) Fortalecimos la atención socio educativo y psicoterapéutico en todo momento, aumentando canales de comunicación a través de la disposición de redes sociales y celular de guardia las 24 hs para asesoramiento y acompañamiento de mujeres y diversidades.

8) Capacitamos al equipo de profesionales que tienen la responsabilidad de brindar atención a varones que ejercen violencia siendo uno de los pocos municipios que hace algunos años cumplen con esta herramienta de abordaje tal lo establecido en la ley 26.485.

9) Se Implementó un convenio con el gremio de UTELPA a fin de contar con un dispositivo de alojamiento de emergencia para dar respuesta a las situaciones de violencia más críticas, hasta el momento se ha puesto en uso en más de 40 intervenciones con mujeres, lesbianas y trans, con sus hijes -en el caso de tenerlos a cargo-.

10) Se creó la mesa local de emergencia en Políticas de Género, integrada por la DPGyD, la Secretaría de la Mujer y más de veinte organizaciones sociales, sindicales, políticas y feministas.

11) En articulación con el Gobierno Nacional y Provincial, en un hecho histórico Santa Rosa contará con un centro de abordaje integral de las violencias por motivos de Género, que permitirá la contención en situaciones de riesgo de vida para mujeres y diversidades.

12) Implementación de la línea gratuita 147 opción 1 que las 24hs conecta con el equipo de guardia de la DPGyD, que a su vez responde las 24hs por consultas y asesoramiento al 2954 822318, en el primer año de gestión superamos las 300 llamadas solo a las opciones de guardia.

13) Pudimos ampliar el equipo interdisciplinario y formación específica en abordajes pensados para la diversidad.

14) Se realizaron capacitaciones permanentes para el equipo compuesto por Trabajadoras Sociales, psicólogos y psicólogas sociales.

15) Por último en un hecho también sin precedentes, se asistió con un bono de fin de año a personas trans/travestis por una suma de $5.000, esta medida alcanzó a la totalidad de 63 personas relevadas según el informe conformado nuestra Dirección en conjunto con colectivas de diversidad.

Para finalizar el informe del área social vale mencionar el trabajo de la Dirección de Deportes Municipal. Allí el presupuesto 2020 fue asignado principalmente a resolver los problemas edilicios de los centros deportivos por falta de mantenimiento en los años anteriores. Con la suspensión de actividades debido a la declaración de la Pandemia mundial por COVID-19, el objetivo fue recuperar las instalaciones con la finalidad de que estén en condiciones de ser usadas por los distintos deportistas y vecinos de nuestra ciudad.

Así fue que pusimos en condiciones el natatorio municipal reparando vestuarios, pintura y arreglos en todo el perímetro. Hicimos una fuerte inversión en los predios del barrio Río Atuel, en el de Colonia Escalante que se encontraba en estado de abandono, en el prado español, en el estadio municipal y en el parque don tomas. En todos estos predios se hicieron arreglos importantes y mantenimiento de espacios. Se acondicionó y mejoró toda la infraestructura deportiva municipal.

Apenas iniciamos la gestión en enero y febrero de 2020 se desarrolló el Pro Vida de verano con una concurrencia récord de promedio de 1800 participantes (alcanzando días de más de 2100 colonos). La pandemia nos afectó fuertemente para la colonia de este año 2021, pero gracias a la inversión antes mencionada en 2021 pudo haber pro vida nuevamente en este caso de manera descentralizada en distintas zonas de la ciudad.

A pesar de la pandemia, se desarrollaron 38 escuelas deportivas con un total de 600 participantes y se realizaron 25 actividades en los predios por fuera de las escuelas deportivas con una concurrencia de 700 participantes, el cual hace un total de 1300 personas por semana desarrollando actividades físicas variadas.

Colaboramos con las instituciones y los clubes de nuestra ciudad, con recursos económicos, maquinarias y escuelas deportivas. Asimismo se entregaron materiales deportivos a las escuelas de boxeo de Santa Rosa.

Este 2021 tenemos un sueño hermoso que es volver a jerarquizar nuestra carrera emblema como es La Pampa Traviesa. Gracias a las gestiones realizadas volverá a ser carrera nacional con sumatoria de puntos y será Pre Olímpica para los juegos de Tokio, lo que despertó muchísimo interés en atletas de todo el mundo que vendrán a correrla.

Hay 3 objetivos que en el área social quiero asumir para este 2021. A las ya descriptas concreción del centro integral de la mujer, y la conclusión de la primera unidad local de niñez se le sumará el Programa Municipal Acunar que consistirá en la entrega a las madres de niños y niñas nacidos en la ciudad y que estén cobrando la Asignacion Universal por Hijo de un equipo completo de Cuna y Primer AJuar para que nuestras madres puedan vivir ese momento único en una situación de dignidad. Este programa es muy similar al Qunita que se encontraba vigente hasta que el gobierno de Mauricio Macri y sus acólitos decidieron destrozarlo y quitar un derecho básico que igualaba y daba dignidad a las familias más vulnerables. Por ello ya estamos iniciando procesos para ponerlo en marcha en el ámbito municipal porque parafraseando a la compañera Evita, para esta gestión peronista los únicos privilegiados son los niños y niñas.

Íntimamente relacionada con la situación social se encuentra la cuestión productiva. Siempre decimos que a una gestión la describen los destinos presupuestarios y la jerarquización o des jerarquización que se hace de cada área de gobierno. Justamente una profunda des jerarquización en el área productiva venía viviéndose en la ciudad de Santa Rosa producto de una convicción ideológica de la gestión saliente de cambiemos que no creía que el municipio debiera intervenir en el desarrollo local. Había así una dirección de producción subsumida en la Secretaría de Hacienda y era casi nula la intervención sobre la producción local, sobre el comercio, sobre los precios, sobre los créditos etc etc.

Ya desde la elaboración misma de nuestro organigrama municipal advertimos que el área debía jerarquizarse y por ello decidimos la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

El modelo de desarrollo que pretendemos para la ciudad tiene que ver con la gestión de un municipio emprendedor, que en un año muy difícil logró materializar y concretar acciones pese a la pandemia.

Crecer es el objetivo, sola la gestión no podrá lograrlo, el modelo de desarrollo para Santa Rosa necesita tres patas fundamentales: 1) El Estado municipal en conjunto con estado provincial y nacional propiciando la inversión pública, 2) articulación dinámica con el sector económico privado y 3) la gestión inclusiva con aquellos trabajadores excluidos, organizaciones sociales e instituciones intermedias de la ciudad, traccionando todos juntos hacia un modelo de desarrollo politico y economico con la gente adentro como bien lo señalara el compañero y amigo Máximo Kirchner.

Lo cierto es que no nos equivocamos para nada en la medida y a partir de la nueva secretaría de Desarrollo económico se pudieron plasmar muchísimas medias muy importantes para la ciudad.

Creamos, a partir de la aprobación de la ordenanza 6331/20 votada por este cuerpo, una línea nueva de créditos municipales, “CreATE Créditos de Acompañamiento a Trabajadores y Trabajadoras en Emergencia, con el objetivo de promover ante la Emergencia Social con la que asumimos unidades productivas, de servicios y comerciales.

Con un ejecutado de $4.418.027, desde Julio/Diciembre de 2020; que permitieron el acompañamiento a 94 trabajadores en emergencia con fondos 100% municipales.

Estamos ya elaborando en la Proyección del 2021 la puesta en marcha de tres sub-líneas: Create mujer-, Create periurbano, Create micropyme.

Además, con la gestión de los fondos de la ley provincial de descentralización en la línea de Créditos de Economía Social, entregamos créditos por un monto de PESOS $ 8.652.410.42; monto que implicó la gestión de 162 créditos y acompañamiento a trabajadores y trabajadoras de la economía social.

Asimismo y para completar la política crediticia y por gestión de fondos de la misma ley provincial pertenecientes a la línea de desarrollo productivo entregamos $12.734.981,09; monto que implicó la gestión de 54 créditos de $250.000 a emprendedores de bienes y servicios de apoyo productivo de la ciudad.

Sumando entre las tres líneas crediticias: se entregaron $25.805.418, divididos en 310 créditos para apoyar a nuestra producción en todas sus escalas.

Otra política pública que pusimos en marcha y nos llena de orgullo es la Creación de la Escuela Hortícola Municipal, creada a partir de un convenio con la CPE, con una inversión ejecutada al día de la fecha de $2.977.753, con 1.3 ha. bajo riego; donde trabajan 16 personas, nucleadas en la organizaciones sociales, cuya fuente de ingresos es la producción del predio. Tenemos allí una Inversión proyectada para el 2021 en adquisición de 10 macro túneles de 46 Mts. 50 microtúneles de 46 mts, 1 planta de osmosis con tres tanques de agua alternos para riego, 1 vehículo utilitario; refacción de fachada y cerco perimetral, superando para el 2021 un total de 10 millones de pesos aproximadamente.

Luego de que este Concejo Deliberante votara una ordenanza modelo a nivel nacional autorizando el uso del cannabis medicinal, este poder ejecutivo municipal ha decidido que la autoridad de aplicación de la mencionada ordenanza sea la Secretaría de Desarrollo Económico quien ya se encuentra en conjunto con los usuarios e instituciones en la reglamentación correspondiente.

Muchas veces se nos hizo creer desde los ámbitos económicos ortodoxos que el municipio no podía tener una política de precios. Mostramos con la puesta en marcha del programa “Precio Justo” que ello no era así. Este acuerdo voluntario de precios con comercios y productores locales, con el objetivo de generar precios de referencia ayudó a cientos de familias santarroseñas. Actualmente cuenta con una red de despensas adheridas, (41) en toda la ciudad, 11 supermercados adheridos, conformando un total de 61 puntos de venta, y 127 productos incluidos en el acuerdo; todos ellos con precios por debajo de los precios máximos de nación.

Se logró mantener así, pese a los vaivenes económicos durante todo el 2020, una Canasta Alimenticia de 12 productos a $650. Se materializó una Canasta Navideña de 10 productos a $500; se puso en marcha un Kit Escolar de $650,00 para primaria y secundaria con las librerías de la ciudad; todo ello con un único y claro objetivo, el de acompañar la economía de las familias santarroseñas golpeadas por la crisis económica que generó Mauricio Macri y acentuó la pandemia.

Cuando comenzamos nuestra etapa al frente del ejecutivo municipal, a los pocos días teníamos un gran desafío que era la realización del evento popular con historia en la ciudad como era la tradicional feria del regalo. Feria que venía muy golpeada en los últimos años debido a la insólita pelea emprendida por la anterior gestión a este sector de la economía popular de nuestra ciudad. Allí nos pusimos manos a la obra y en poco más de una semana se logró una feria nuevamente en nuestra plaza San Martín con muchísimo éxito y una enorme participación popular.

Este, aunque pueda parecer un hecho menor, había sido uno de los ejes de los debates de la campaña electoral y fue sin dudas la primera de las promesas electorales cumplidas. La feria del regalo a nuestra plaza San Martín y sin policías ni patovicas pegándole a los artesanos. Trabajamos durante todo 2020 y así llegamos a la nueva feria del mes de diciembre próximo pasado unificando y peatonalizando la plaza san Martín y el sector de la estación de trenes. Todo bajo un exhaustivo cumplimiento del protocolo sanitario que implicó para el municipio movilizar más de 100 agentes preventores de diferentes aéreas; y se bonifico al 100 % el canon de inscripción.

Pese a la dura realidad con la que la pandemia golpeó a los artesanos y manualistas, se adaptó el sitio web del municipio “Encontrá Santa Rosa” para que dicho sector pueda realizar las ferias de manera online; y vender así de forma totalmente gratuita subsidiando el estado municipal el envío de todo lo vendido en dichas jornadas. Fueron 4 las ferias que se pudieron realizar a lo largo del año.

En el marco de las medidas de aislamiento social y obligatorio, en plena restricción de movimiento para la ciudadanía se implementó el Registro Municipal de Cadetes y Fleteros, con el objetivo de empadronar a un sector de la economía popular al que se le dificultaba trabajar y transitar durante las restricciones de movimiento por COVID-19. Registro que actualmente cuenta con mil (1000) trabajadores/as del sector empadronados.

Similar situación de angustia y zozobra sufrió durante años el sector de vendedores ambulantes de la ciudad. Recordemos aquellas imágenes de funcionarios a los empujones y gritos con un sector que intentaba ganarse el sustento diario. Iniciamos entonces un trabajo en conjunto con el sector ambulante de la ciudad en un proyecto de ordenanza que tenga como principio rector la inclusión y garantice el derecho al trabajo para todas y todas. Así fue que este poder ejecutivo envió proyecto de ordenanza, convertido en ley por el Concejo Deliberante, mediante Ordenanza N 6451.Derogando la ordenanza N 5460/16, que consideraba la venta ambulante como actividad ilícita. De esta forma se les restituyó el derecho al trabajo a cientos de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular que diariamente ejercen su actividad en el espacio público de la ciudad. Se relevó también la población migrante que se dedica a la venta ambulante y se los está acompañando y asesorando para la regularización de la ciudadanía, alfabetización y/o culminación de estudios secundarios.

En lo personal, me parecía mentira cuando en la campaña electoral se nos preguntaba a los candidatos y candidatas que iba a pasar con artesanos y ambulantes. Pero la pregunta resultaba lógica cuando habían sido destratados y agredidos constantemente. Ya no se habla más del tema porque se llevaron adelante políticas de inclusión y acompañamiento como las descriptas.

Le dimos continuidad a una política que venía desarrollándose como lo era el Plan Estratégico de la ciudad, se hicieron varias reuniones durante el año en la fórmula combinada de la presencialidad y la virtualidad. En ese marco a través de la Subsecretaría de Planificación Estratégica iniciamos un proceso participativo de actualización y modificación del Código Urbano de la Ciudad, que siendo el proyecto prioritario del PE se culminará durante el 2021.

La materia de Turismo dependiente de la misma secretaría fue sin dudas uno de los sectores más afectados por la pandemia a nivel mundial. No obstante ello y a partir de un trabajo muy activo e innovador se pudieron realizar muchas actividades. El primer punto en esto fue poner en valor distintos puntos de la ciudad que habían estado abandonados y con un casi nulo mantenimiento. Realizamos fuertes trabajos en la reserva los caldenes y en la estancia la malvina, y se compró equipamiento para poder llevar a cabo la tarea diaria de mantenimiento.

A partir del trabajo conjunto con las instituciones del sector turístico se planificó y se puso en marcha el programa Santa Rosa Encontra Tu Verano, con el objetivo de acompañar al sector y generar oferta de actividad que revaloricen las potencialidades turísticas de la ciudad. Entre las actividades destacadas el programa cuenta con:

Circuito Turístico vehicular, transmitido por radio municipal.

Circuito peatonal en el Cementerio local, pintoresquismo y centro de la ciudad.

Semana del Helado Artesanal hecho en Santa Rosa.

Visitas guiadas a diferentes instituciones de la ciudad, Club de planeadores, Hipódromo, Bodegas Quietud y el Club Náutico. Con este último se organizaron Paseos en Vela por la Laguna Don Tomas.

No hay dudas que otro de los sectores que más sufrió la pandemia fue el comercio. Y fue nuestra Dirección el brazo ejecutor de cada una de las medidas dispuestas por el gobierno nacional y provincial en materia económica durante la pandemia. Desde el comienzo del aislamiento se estuvo en contacto directo con el sector comercial de la ciudad y las instituciones intermedias; buscando atenuar el impacto de las medidas dispuestas y agilizar las habilitaciones por Covid-19, concretamente:

Creamos, en conjunto con la Cámara de Comercio, una plataforma de ventas on line para que se puedan cargar todos los comerciantes de la ciudad y una guía de cada sector.

Se implementó la atención on-line de los comercios y pusimos en marcha un sistema de turnos digitales, para evitar concentración de público y tiempo de espera en la Dirección.

Se bonifico de marzo a diciembre el 50 % de las tasas de seguridad e higiene para los rubros que debieron cerrar preventivamente durante la pandemia. Se bonificó al 100 % la tasa de habilitación durante el 2020. Se reglamentó la posibilidad de reconversión, para los rubros que por normativa vigente no podían generar actividad económica.

Se garantizó el control a través de los cuerpos de inspecciones el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Se presentó ante el Consejo del Plan Estratégico, propuesta de reubicación de Cabinas Bromatológicas, para el control de los alimentos que ingresan a la ciudad.

Y en conjunto con el área de planeamiento municipal pudimos llevar a cabo una política que no solo embellece la ciudad y sus comercios, sino que resulta muy alentadora al sector gastronómico, a través de la implementación de utilización del espacio público con terrazas para extender la capacidad de los locales.

Tenemos dos desafíos concretos este año en este área y son: trabajar en el proyecto de ordenanza de simplificación comercial, atendiendo la demanda del sector comercial de la ciudad, siempre con el objetivo claro de que la dirección sea un facilitador de la actividad económica de la ciudad; y finalizar el Registro de Actividades Económicas de la ciudad que ya estamos llevando a cabo, con la idea de tener información real para implementar políticas públicas atinadas al medio local.

Queda claro entonces cómo se puede intervenir en los procesos productivos locales desde el ámbito municipal y acompañar con políticas concretas a los distintos sectores que producen en la ciudad.

Si hasta aquí la situación de la ciudad era grave en materia social y económica vamos a adentrarnos en la otra temática que desvelaba a todos los que habitamos esta hermosa capital. Me refiero a la emergencia sanitaria en la que habían dejado subsumir a Santa Rosa varias gestiones.

Hay que ser claro en esto, Santa Rosa se encontraba en una profundísima crisis en materia cloacal, sanitaria y pluvial. Pasaron muchas gestiones que debieron comenzar a ejecutar obras de saneamiento y no lo hicieron por diferentes circunstancias y de diferentes sectores políticos. Pero hoy podemos decir, que se ha iniciado un proceso de obras en la ciudad que no tiene precedentes. Está a la vista de todos los vecinos y vecinas, lo ven, lo sienten, lo viven. Son obras que si bien en su mayoría van enterradas, vienen a ser parte de la solución de muchos problemas que a diario vivimos los santarroseños.

Este enorme trabajo tiene fundamentalmente tres patas que son el gobierno nacional, el gobierno provincial y el municipal trabajando en conjunto para sacar a santa rosa del declive. Por eso, resulta al menos risueño cuando algunos que tuvieron la posibilidad y la responsabilidad de hacerlos Hoy devenidos en grandes opinólogos de café o de despacho quieren venir a darnos clases de cómo hay que hacer las obras en la ciudad cuando no fueron capaces de hacer media cuadra de asfalto o recambiar una de cloacas. Paladines de la moralidad que no pudieron ni siquiera poner en funcionamiento una planta de asfalto nueva que habían comprado y que hoy nos quieren hacer creer que conocen la realidad de los problemas de la ciudad. Al menos por respeto de la ciudadanía que eligió a esta gestión por la mayor diferencia en la historia de Santa Rosa deberían guardar silencio, ser más humildes y dejar gobernar.

Es realmente muy complejo la descripción de cada una de las obras realizadas en este año porque son cientos las intervenciones que se realizaron en toda la ciudad y nos llevaría horas describir cada una de ellas. No obstante quiero comentar que se llevó una política de Gestión basada, desde el inicio, en atender la problemática sanitaria y el estado de las calles, es así que, se trabajó mucho en la coordinación de las Direcciones de Vialidad, Saneamiento y Obras para afrontar las intervenciones y dar solución en los distintos puntos de la ciudad.

Paralelamente se inició una tarea de relevamiento en campo de la infraestructura sanitaria, principalmente sobre el estado de la red cloacal, lo que nos permitió ir encontrando las zonas de la Ciudad con mayores problemas y necesidades de obras. Es así que se logró tener un plan de Obras ajustado a la necesidad real de la Ciudad, algunas ya ejecutadas por emergencia, otras con proyectos y pedidos de financiamiento al gobierno Provincial y Nacional.

Como decisión Política, en cada intervención de emergencia por colectora cloacal colapsada, se decidió dar solución definitiva a toda la cuadra en cuestión, es decir, en los casos que aparecieron hundimientos productos del colapso de la colectora cloacal (generalmente luego de las lluvias) se terminó ejecutando una obra menor de emergencia donde, no solamente se contempló el recambio de la colectora cloacal, sino también las conexiones domiciliarias, la verificación de las bocas de registro, la verificación y recambio de la red de agua (en los casos de ser de material asbesto) para luego finalizar con la reparación del paquete estructural de la calle y la correspondiente colocación de la carpeta asfáltica. Para ello, fue indispensable poner en servicio la nueva Planta de asfalto, que estaba fuera de servicio y sin funcionar desde su instalación.

Esta decisión representó y representa un gran compromiso de trabajo conjunto de todas las Direcciones a cargo de la Subsecretaría y recursos municipales con el objetivo de ir dando soluciones puntuales pero definitivas al vecino.

Se ejecutaron 2820 m de cañería de red de agua potable nueva y conexiones domiciliarias beneficiando a más de 200 familias de Santa Rosa. Se realizó la instalación de 1227 m de colectoras cloacales nuevas y conexiones domiciliarias permitiendo que más de 110 familias de la Ciudad accedan al servicio.

Dichas obras corresponden a los consorcios T20, T25, T28, T34 y T37 que estaban pendientes de ejecución ubicados en los barrios “Barrio Sur”, “Portal del Sur” y “Escondido” y fueron ejecutadas por personal propio de la Dirección de Saneamiento.

Se concluyó con la Obra de “Recambio de cañerías de redes cloacales y de agua potable -Butaló I,II, III, barrio Jardín y Vial” con la instalación de recambio de 5170 m de cañería de agua y 390 conexiones domiciliarias y 2890 m de colectoras cloacales nuevas y 391 conexiones domiciliaras.

Se realizó la Obra “Recambio de colector cloacal calle Falucho” , dicha obra iniciada de emergencia al inicio de gestión por un hundimiento sobre la calle Falucho significó una importante obra en la zona ya que se realizó el recambio de un colector principal cloacal de 500 mm de diámetro sobre la calle Falucho entre Av. Uruguay y Escalante, y posteriormente el recambio de un colector importante de 400 mm de diámetro sobre Av. Uruguay entre Falucho y Lavalle, adicionalmente a esta obra, se agregó el recambio de las colectoras cloacales subsidiarias con sus conexiones domiciliarias, la red de agua potable y sus conexiones domiciliarias respectivas. Las intervenciones de emergencias representaron además:

Estas intervenciones significaron obras de saneamiento menores que se ejecutaron con personal de Saneamiento Urbano y significaron un total de: 1337 metros de colectoras cloacales recambiadas, 308 metros de cañerías de red de agua, 79 conexiones domiciliaras de agua potable cambiadas, 129 conexiones domiciliaras de cloacas realizadas.

Además de las obras de emergencias ejecutadas, se realizaron otros trabajos de intervención para dar solución a problemas puntuales de las redes de cloaca y agua en distintos puntos de la Ciudad.

Se realizaron un total de 46 intervenciones sobre colectoras cloacales que significó la reparación de un tramo parcial de la colectora de cloaca. Además, se realizó la renovación y el mejoramiento de 35 bocas de registro.

Se realizaron 21 intervenciones sobre el Acueducto Santa Rosa Anguil para dar solución a problemas existentes de las instalaciones electromecánicas y a pérdidas existentes sobre el Acueducto y sus ramales.

Se realizaron 12 proyectos ejecutivos de obras que han sido presentados ante provincia y el Ministerio de Obras Públicas de Nación a fin de gestionar sus recursos. Los mencionados proyectos representan un total aproximado de pesos $474.062.729,64 en Obras de Saneamiento.

También podemos decir que terminamos la obra del nuevo trasvasamiento a la laguna del Bajo Giuliani, obra que la gestión saliente había prometido dejarla inaugurada antes del traspaso de gestión y no cumplió. Ni siquiera estaba la licitación iniciada de la vinculación energética de las bombas con lo cual en plena pandemia también nos hicimos cargo de finalizarla. Si bien es una obra en la que seguimos creyendo que no debió haberse hecho en esa traza, hoy podemos anunciar que está en funcionamiento y permitirá aliviar los momentos de crecida de la Don Tomás.

Por otro lado quiero comentar que con la misma lógica de ir dando soluciones definitivas a los problemas comenzamos todo un trabajo en conjunto con el equipo de obras públicas de la provincia para proyectar las obras pluviales que hacen falta en la zona norte de la ciudad y así evitar futuras inundaciones y aliviar las consecuencias de las tormentas fuertes. Ello seguramente demandará tiempo pero quiero decirles a los vecinos y vecinas de Santa Rosa que esas obras también llegarán, pero hay que hacerlas bien y de manera definitiva y es a esa tarea a la que estamos abocados.

En cuanto al área vial de la municipalidad también ha tenido una destacadisima labor en 2020 con un plan integral de bacheo y de repavimentación de calles que salta a la vista de todos los y las vecinas de santa rosa.

Se ejecutaron más de 20.000 mts 2 de carpeta asfáltica y se articuló con provincia un plan de reasfaltado que ha sido destacado por propios y ajenos. De la misma manera que el mantenimiento de las calles de tierra con una destacadisima labor de vialidad municipal. Se realizaron mejoras sobre 460 cuadras con trabajos de relleno, compactación y perfilado. Además, se repasaron con máquinas (motoniveladoras) a un ritmo promedio de 20 cuadras diarias sobre un total de 250 km de calles de tierra en distintos Barrios de la Ciudad de Santa Rosa.

El dato destacado aquí es que además de los trabajos en las calles de la ciudad se repasaron 451 km de trabajos de mejora sobre los caminos vecinales del Partido Capital de la Ciudad de Santa Rosa. La red terciaria de Santa Rosa hacía años que no se repasaba de manera integral y fue esta gestión la que dio casi dos vueltas completas a la misma. Eso es ayudar a nuestros productores quienes transitan a diario en su trajinar cotidiano los caminos rurales.

También desde la Dirección de Vialidad se hicieron los proyectos ejecutivos de los corredores de: Repavimentación calle Unanue entre Av. Perón y calle Trenel; y Corredor vial Utracan-Telen. Ambas obras serán financiadas por Nación a través del programa Argentina Hace 2 y la licitación comenzará en las próximas semanas.

Desde el área de obras mantenimiento y arquitectura se realizaron cientos de obras en los destacamentos municipales de los cuales solo a modo ilustrativo mencionaré las obras en nuestro Ente Municipal de Transporte Urbano, en el Teatro Español, en los comedores Municipales y en la radio Municipal. Pero podríamos estar un largo rato describiendo obras en todas las áreas municipales que hacen no solo a la mejora para nuestros trabajadores sino para todos los santarroseños que concurren allí.

El planeamiento urbano de Santa Rosa ha sido prioritario para esta gestión y por ello pusimos mucho énfasis no solo en la elaboración de proyectos de obras que han sido presentados ante Nación y nuestro Gobierno Provincial, sino que se elaboraron proyectos de ordenanzas que vienen a mejorar el espacio público y ordenarlo de mejor manera. En honor a la brevedad voy a mencionar dos que a mi criterio han sido muy buenos. Uno de ellos fue la aplicación de las terrazas gastronómicas en el centro de la ciudad las que como ya dijimos sirven para ayudar a los gastronómicos de la ciudad y además viene en el sentido de ganar lugar para el esparcimiento y quitárselo al vehículo como sanamente hacen las grandes ciudades del mundo. Por otro lado en la ordenanza tarifaria se aplicó una tasa en contra de la especulación de los grandes bloques urbanos. Tierras improductivas que se ven beneficiarias con las mejoras que el estado municipal y los vecinos han hecho. Quiero contarles que esa medida ha sido muy exitosa y al menos tres grandes bloques urbanos internos de la ciudad han presentado anteproyectos de subdivisión. De lograrse definitivamente ello incorporaríamos más de 70 hectáreas urbanas loteables y lograríamos hacer efectivo el principio de ciudad compacta.

Otra de las áreas muy amplias y diversas del municipio es la Sub secretaria de Ambiente y Servicios Públicos. Allí en la dirección de servicios públicos y transporte hemos iniciado también un proceso de reacondicionamiento y refacción de lugares que son claves en la ciudad. Ejemplo de ello es en la terminal de ómnibus donde se realizaron trabajos de reciclado y mantenimiento en el edificio. Se recuperó el grupo sanitario que se encuentra en el extremo este del edificio efectuando cambio de cañerías, revestimientos, artefactos y mesadas. Se dio terminación al mismo con la pintura general.

Se comenzaron trabajos de mejoras del sector hall de espera con la pintura de las paredes y reemplazo de los bancos de madera existentes por grupos de asientos de estructura metálica, con maya de aluminio para mejorar la espera de los pasajeros y la estética del lugar.

Los trabajos de mantenimiento continuaron, con pintura general de la Planta Alta, donde funciona la Dirección con todas sus dependencias, otorgando al personal una mejor calidad ambiental para el trabajo y mejorando la situación de atención del público que asiste. Se tiene previsto continuar con trabajos de mejora general del edificio y del funcionamiento del mismo.

También allí en el edificio de la terminal como todos ustedes saben funciona el Centro de Reclamos (147). Se llevó adelante una re funcionalización del centro, cambiando la central y los equipos para una mejor respuesta al vecino y mejor eficiencia del operador. Hoy todas las llamadas pueden ser grabadas y monitoreadas con lo que hay un mejor control de la gestión de los reclamos. Asimismo se incorporó una opción de uso exclusivo para Saneamiento que recepciona los reclamos en esa área directamente evitando así una excesiva burocracia, y tal como ya funcionaba y continúa el número para atención por violencia de Género.

En cuanto al Servicios de transporte público, se atiende y controla a diario el funcionamiento de 137 taxis y 31 remises, y se les realizan las tareas de desinfección a cada unidad.

Quiero contarles que está en curso el trámite para la distribución de 22 nuevas licencias de taxis que saldrán prontamente. Cabe destacar que hacía más de 5 años que no se adjudicaban nuevas licencias. Este cupo estará dividido en 11 para choferes de taxis con antigüedad, 4 para adjudicar con perspectiva de género y diversidad, 2 licencias para personas con discapacidad, otras 2 para trabajadores de la economía popular y 3 para el público en general.

Uno de los principios elementales que nos trazamos desde el comienzo mismo de la gestión, fue lograr un municipio moderno y que utilice la tecnología y la innovación a favor de hacerles la vida más fácil a los vecinos y vecinas. Un ejemplo claro de ello es el nuevo sistema de estacionamiento medido que desarrollamos en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata. Una institución de las más respetadas en el país y el mismo sistema que se utiliza en más de 50 ciudades del país entre ellas varias capitales y ciudades cabeceras. Quiero anunciarles a ustedes que el nuevo sistema entrará en vigencia a partir del día de mañana martes 2 de marzo. La aplicación ya está disponible para su descarga, y hay además más de 30 comercios céntricos donde se pueden realizar las recargas. Este nuevo y modernos sistema permitirá a los usuarios poder hacer una carga más cómoda y ágil, eliminar las tarjetas de papel y facilitar las tareas de control del municipio. Por supuesto que como todo sistema nuevo, seguramente llevará un tiempo de adaptación y educación que empezaremos como dije mañana mismo.

Otro punto a destacar, fue la enorme labor de la Dirección y subdirección de espacios verdes no solo en el mantenimiento permanente de los 185 espacios verdes, plazas y parques que tiene la ciudad sino en el desarrollo de una política que será una bandera de esta gestión como lo es el Plan de Forestación Urbano. Este Concejo votó un proyecto de ordenanza con la manda de “Nace un niño o niña y nace un árbol” y desde el ejecutivo municipal lo hicimos con creces superando los 2700 ejemplares plantados de diferentes especies. En los barrios Ara San Juan, Nelson Mandela y Pueblos originarios se plantaron en la totalidad de las casas y espacios comunes pero también en los ejes de circulación: Av. Palacios, Av. Tomás Edison, Av. de Circunvalación norte y sur y en Av. Perón.

En los espacios verdes de barrios Plan 5000, Los Hornos, Butaló, San Cayetano, Santa María de La Pampa, Plaza Martín Fierro, Espacio Verde Iraola, Plaza San Martín, “Plazoleta de la Conquista” y otros. También en Estadio Municipal, sector monumento Caídos en Malvinas, Cementerio Parque en calle lateral y en Parque Don Tomás.

Esta política pública de forestar permanente y hacer el mantenimiento del riego la vamos a continuar todos los años y en este la forestación será de más de 3000 ejemplares. Quiero en este punto tomar este compromiso de llevarlo adelante, pero pedirle humildemente a cada uno de los santarroseños que nos ayuden a cuidarlos y a mantenerlos. Los invito a que entre todos hagamos realidad aquella extraordinaria frase del Gran Martin Luther King que decía que si supiera que mañana se acaba el mundo igual hoy plantaría un árbol. No renunciemos a nuestro sueño de tener una ciudad verde y sana para todes.

En materia de Ambiente y servicios Públicos han sido muchos los avances y tenemos allí uno de los principales ejes de gestión para este año 2021.

Trabajamos fuertemente Convenio del Programa de Monitoreo de la Cuenca Hídrica Don Tomás, Bajo Giuliani y Áreas de Conexiones Hídricas, en conjunto con Secretaría de Recursos Hídricos, la Municipalidad de Toay, la Subsecretaría de Ambiente y la Universidad Nacional de La Pampa. Producto de este convenio se iniciaron trabajos en los ejes Eco biológico e Hidrológico.

En la dirección de ambiente también se desarrollaron acciones tendientes al saneamiento ambiental consistentes en pulverizaciones, desinfecciones domiciliarias, desratizaciones y desinfecciones preventivas de covid 19. Asimismo acciones tendientes al cuidado de las mascotas con el control y vacunación de plagas y la campaña de castración municipal que se lleva a cabo en quirófano del espacio físico de la Dirección de Protección Ambiental o en diferentes barrios con un quirófano móvil.

Les pido su atención especial en este punto porque como les decía hace un momento, este año tenemos un enorme desafío en materia ambiental. Tal como ya lo mostrara el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si: La tierra nuestra casa parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Y nosotros como ciudadanos y ciudadanas de este mundo tenemos que hacernos cargo de ese problema porque el medioambiente es un bien colectivo patrimonio y responsabilidad de todos y todas. Por eso hoy primero de marzo en el día mundial de los recicladores quiero anunciarles que uno de los grandes ejes 2021 será la campaña de recolección diferenciada de residuos, que estará enmarcada en todo un plan integral de reciclado municipal. En este sentido venimos trabajando muy fuertemente con el gobierno provincial y nacional y ya estamos recibiendo maquinaria para armar nuestro centro de reciclado.

Asimismo desde el área de economía popular se ha estado trabajando en la cooperativización de los recicladores que se encuentran en el relleno sanitario y ya estamos prontos a que obtengan su matrícula en el INAES. Santa Rosa va a dejar de enterrar basura y tener un basural a cielo abierto para comenzar a ser una ciudad más sustentable. Para ellos vamos a iniciar una muy fuerte campaña de concientización y separación de residuos. Sabemos que en otras gestiones se ha intentado infructuosamente, sin embargo creemos que eso sucedió porque no se trató a la temática como eje transversal y prioritario para la gestión municipal. Vamos a recoger esa experiencia y a llevar adelante una verdadera campaña ambiental en la ciudad todos y todas juntas. Este es un objetivo que se pondrá en marcha en las próximas semanas y será el comienzo de una santa rosa limpia y saludable. Todo esto además se encuadraría dentro del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – GIRSU – que llevó adelante la Provincia, a través de la Consultoría CFI – Euskal.

Esta tiene que ser una bandera que nos una a todos y todas sin distinciones políticas y espero poder contar con la ayuda de todo este cuerpo deliberativo.

En el ámbito de la Secretaria de Gobierno se llevaron adelante distintas acciones a través de las unidades funcionales que componen su estructura. Es así que mediante la combinación de los programas “Municipio Participativo” y “ Quiero mi barrio” se pudo establecer contacto con los vecinos y llegar desde todas las áreas de la municipalidad a abordar distintas situaciones en algunos de los barrios que conforman la Ciudad.

De esta manera se instrumentó una forma de participación, de vecindad y de comunicación directa con la Municipalidad que genera un círculo virtuoso de conocimiento del problema en el terreno y llegada de soluciones concretas al barrio.

Para el año en curso he dado indicaciones dirigidas a normalizar varias de las comisiones vecinales que se encuentran acéfalas, para incrementar la participación barrial. Durante 2020 fue imposible el llamado a asambleas para normalizarlas debido a la situación sanitaria, sin embargo trabajamos en varios puntos de la ciudad y ello nos permitió que antes de fin de este mes de marzo vamos a estar realizando las asambleas de los barrios Colonos Pampeanos, El Faro, Matadero, Congreso, Fonavi 42 y Aeropuerto.

Desde el área de Derechos Humanos, se ha trabajado en línea con la Secretaría de la provincia, y a pesar de las limitaciones de la pandemia, se comenzó a implementar el circuito y mapa de la memoria de la ciudad, una valiosa iniciativa de este cuerpo legislativo, que a fines de ampliarla en su instrumentación se ha establecido contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para gestionar un posible financiamiento de su ejecución. Seguiremos defendiendo con convicción las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, por más bolsas mortuorias y ataques de odio que grupos antidemocráticos nos sigan tirando. Desde aquí quiero enviarle en nombre de la ciudad de Santa Rosa nuestro saludo fraterno y nuestro reconocimiento a la enorme Estela de Carlotto por ser ejemplo de lucha con el amor como bandera durante toda su vida.

En Tránsito, también se inició un proceso de modernización de todas las oficinas de atención al público y pusimos en marcha el turnero virtual para que ya nadie tenga que dirigirse a la dirección a sacar un simple turno.

El trabajo en los operativos fue constante y en todos los casos con la policía provincial haciendo prevención, control de documentación y de alcoholemia. Teniendo siempre como eje la prevención de accidentes.

En este punto quiero destacar una política que marca a las claras como con diálogo y trabajo se pueden superar los conflictos. Me refiero a la unificación de criterios en todo el trayecto de la avenida Perón. Dejamos la estrategia de confrontación permanente que se venía llevando a cabo con la hermana ciudad de Toay y junto con su intendente y los dos concejos deliberantes nos pusimos a trabajar entendiendo el conglomerado con necesidades y potencialidades conjuntas. Entendamoslo todos y todas de una vez, Santa Rosa y Toay van a crecer si trabajamos unidos.

La juventud es una de las franjas etáreas afectadas en su dinámica y desenvolvimiento social por la pandemia por el efecto de las distintas etapas del aislamiento primero y distanciamiento después, por ello el área de Juventud acompañó con las herramientas a su alcance como por ejemplo becas para fotocopias, el dictado de clases de entrenamiento funcional para jóvenes en forma gratuita en distintos barrios de la ciudad con el protocolo respectivo y en el día de la primavera en conjunto con la Subsecretaría de Juventud del gobierno provincial, se llevó a cabo una amplia tarea de prevención y concientización sobre el Covid.

Otro de los sectores fuertemente afectados fue el de la Cultura. La imposibilidad de hacer eventos, shows, recitales, obras teatrales etc, hizo que la comunidad artística santarroseña se vea sensiblemente afectada en 2020. Sin embargo allí estuvo la capacidad creadora del municipio para poder dar una mano al sector y paliar el durísimo año. Así fue que: Se asistió con alimentos a 300 artistas que se vieron imposibilitados de trabajar; Se realizaron a lo largo del año 10 streaming. A través de esta modalidad adaptamos las actuaciones de manera virtual y pudimos dar trabajo a artistas y técnicos. De los 10 streaming se brindó trabajo a más de 40 artistas y técnicos.

Realizamos, en articulación con la Dirección de Género y Diversidad, la primera propuesta de reality con formación artística, “Disputa Santa”, en los 9 episodios tuvo un tope 4500 espectadores. Esta acción se realizó por primera vez en el país y su objetivo fue poner en debate no sólo la diversidad, sino también visibilizar su cotidianidad, su convivencia con su entorno familiar, laboral, educativo y poder concientizar sobre las dificultades del día a día.

Llevamos a cabo la Primera Convención Virtual de Historietas y Dibujos que fue de carácter nacional. Allí expusieron más de 80 artistas de todo el país, entre ellos referentes internacionales y tuvo 10.000 visitas en 3 días.

Éxito similar representó el 5to. Encuentro de Cine Local, en el cual participaron 28 realizadores locales y en el cual un total 1300 espectadores se conectaron al canal de YouTube del Encuentro. Asimismo, en este encuentro se trabajó con el Festival MUTA de la ciudad de Lima Perú. En dicho Encuentro se entregaron $90.000 en Premios junto a la Fundación Banco de La Pampa.

Mutamos los Talleres de la Dirección de Educación a la Virtualidad y así pudieron tomarlos unos 4600 asistentes. Se diseñaron y realizaron 36 videos institucionales, que además de poder brindar trabajo al sector Audiovisual tuvieron un alcance de 225.000 personas en redes. Los videos institucionales fueron una manera de generar trabajo en el sector audiovisual.

En el profundo convencimiento que la educación es liberadora en términos planteados por Paulo Freire, Retomamos una actividad que nos enorgullece y que había sido dejada de lado por la gestión anterior sin ningún tipo de justificativo me refiero al programa Terminalidad Educativa que actualmente tiene 85 trabajadores y trabajadoras municipales, 4 para concluir su escolaridad primaria, y 81 para terminar su nivel secundario.Diseñamos e imprimimos 4 ediciones del Suplemento Cultural, llegando a más de 6000 ejemplares.

En articulación con áreas de desarrollo social se trabajó en derechos de la niñez y se produjeron 80 cuentos publicados. Y trabajamos con el área de juventud en la producción a nivel nacional de la competencia de freestyle vía plataformas digitales con un alcance total de más de 135.000 visualizaciones. Tanto en 2020 como en 2021 logramos mantener el ciclo de Música en la Plaza con gran éxito, y se invirtieron más de $1.550.000 en mejoras edilicias.

Vemos entonces el enorme esfuerzo realizado por nuestros funcionarios y fundamentalmente por los trabajadores y trabajadoras de la cultura en poder llevar adelante acciones concretas. Vale recordar aquí también los eternos problemas generados en la gestión anterior en materia cultural donde parecía verse más como enemigos a los y las trabajadoras de la cultura que como artífices de políticas públicas que redundan en beneficios para toda la sociedad. Se dedicaron a perseguirlos y maltratarlos pero allí están de pie y haciendo arte en cada una de sus expresiones.

Por último tenemos un enorme desafío en este año que es la realización de la Fiesta Nacional del Teatro que vuelve a Santa Rosa después de 25 años! Es un evento importantísimo para la ciudad y lo haremos con la mayor dedicación y jerarquía posible.

Todas estas políticas públicas que hemos implementado en la ciudad en un año tan complejo solo se pueden realizar si se tiene un municipio ordenado financiera y económicamente.

Por ello quiero destacar la encomiable tarea de la Secretaría de Hacienda en mantener las cuentas saneadas y generar las condiciones para que la municipalidad pueda funcionar con normalidad. Se trabajó desde allí en cuatro objetivos generales: 1) Eficiencia, Eficacia y Transparencia en la ejecución del Gasto Público, 2) Adecuación y Ampliación de la base de Contribuyentes para Mejorar en la estructura Tributaria Municipal, 3) Innovación y Digitalización de los sistemas de información contable, tributaria y administrativa (Objetivo compartido con la Dirección de Innovación y Procesos Informáticos), 4) Integración y Jerarquización del Recurso Humano como parte fundamental y esencial en el cumplimiento de los objetivos de la gestión municipal.

Comenzamos con en el ordenamiento del padrón Municipal de Contribuyentes. Con el objetivo de identificar cada uno de los deudores, estratificando el padrón a fin de implementar diferentes controles a cada estrato, siguiendo criterios de equidad. Esto nos permitió ampliar la base de contribuyentes con un efecto muy positivo como es la mejora en la Recaudación Municipal.

Se implementó también un Sistema Municipal de Control Permanente con el objetivo de realizar un seguimiento estricto sobre los contribuyentes que pudiendo abonar las tasas no lo hacen. En una primera etapa se incluyeron un total de 245 contribuyentes que son titulares de 5 o más propiedades.

Asimismo y a fin de que los vecinos que tuvieran deudas pudieran ponerse al día entendiendo la difícil realidad por la que venía atravesando nuestra economía pusimos en marcha una Moratoria municipal que por el volumen negociado fue la más exitosa en los últimos 10 años producto de que fue acompañada de un seguimiento en el padrón de contribuyentes y una serie de intimaciones a incumplidores. Llegando a 4784 convenios formalizados, por un total de $176.204.745,24 negociados). Implementando la modalidad web para la adhesión de planes de pagos de hasta 3 cuotas.

En este año 2021, se procederá a una mejora en el sistema informático la cual nos permitirá tener una nueva herramienta en la relación con los contribuyentes como es el Domicilio Fiscal Electrónico. – Esta medida también servirá a la despapelización de la facturación de las diferentes tasas y servicios municipales a través de la vía digital.

Hicimos un exhaustivo trabajo sobre los accidentes laborales de los últimos años, recuperándose $15.461.121,31 en concepto de salarios caídos no pagados oportunamente por la ART. Y se llevó a cabo un profundo análisis de los seguros contratados, detectándose numerosos seguros que ya no tenían razón de ser y dándose de baja los mismos, lo que permitió compensar en parte el nuevo desembolso que implicó comenzar a cubrir los seguros de los colectivos con que se presta el servicio de transporte urbano de la ciudad.

En enero 2021 se dio inicio a la implementación del nuevo sistema integrado de Presupuesto-Compras-Tesorería, con la consiguiente actualización de la base de datos de proveedores.

La Política de Compras llevada adelante por la Dirección de compras y suministros tuvo un rol fundamental en un año de pandemia donde las exigencias sociales eran constantes y se debía dar respuesta inmediata a las diferentes áreas que las atiende. Internamente el trabajo fue muy arduo por cuanto se tuvo que buscar el equilibrio entre las urgencias, la disponibilidad y garantizar la transparencia en cada una de las operaciones.

Así fue que más allá de contar con instrumentos como la compra directa por las diferentes ordenanzas sanitarias y sociales siempre se procuró la compulsa de precios. Incluso se duplicaron la cantidad de licitaciones que en años sin pandemia. Siempre se tiene el objetivo de mejora en los procedimientos y apertura hacia nuevos proveedores. Los controles en precios fueron claves, incluso varios ítems y licitaciones fueron declarados desiertos por precio excesivo.

En definitiva hoy podemos decir que tenemos un municipio que aun con grandísimas limitaciones presupuestarias y en un momento económico muy duro, pudo sostener un alto nivel de actividad y cuentas públicas equilibradas. Lo que siempre resulta plausible.

Quisiera entonces despedirme pudiendo describir dos políticas públicas que como gestión nos enorgullecen y creo que son una marca distintiva que quedarán cuando acabemos nuestro mandato constitucional.

La primera de ellas tiene que ver con la decisión estratégica de municipalizar el servicio de transporte urbano de Santa Rosa. Creando nuestro Ente Municipal de Transporte Urbano y pudiendo comenzar a tener decisión directa sobre un servicio público esencial para nuestra población. Quiero contarles a todos los santarroseños y santarroseñas que estamos muy contentos con el rendimiento de la nueva empresa municipal. Por supuesto que aún está casi todo por hacer en esta materia pero hemos dado un paso enorme al controlar de forma directa el servicio. Y aquí hoy ante ustedes quiero anunciar que en el plazo de los próximos 15 días saldrá a licitación pública para la primera compra de colectivos de nuestra ciudad. De esta forma adquiriremos 28 colectivos para poder prestar un mejor servicio y también cumplir otra enorme deuda pendiente de Santa Rosa con las personas con discapacidad teniendo unidades adaptadas a la accesibilidad.

Quiero pedirles humildemente a los concejales de todos los sectores políticos que defendamos todos juntos esta decisión que debe trascendernos a nosotros como gestión y que seguramente quedará en la historia de la ciudad. Tendremos por delante el deber también de re discutir los recorridos y hacerlos más eficientes, en ese sentido este poder ejecutivo ya les ha presentado en el marco del plan estratégico una propuesta concreta que esperamos pueda ser tratada este año.

Por último, la otra política pública que nos enorgullece es haber podido discutir y reabrir el ámbito paritario municipal, y en ese mismo ámbito llegar a dos acuerdos importantísimos para los trabajadores de vialidad y de saneamiento. Hay aquí una cuestión ideológica muy fuerte para todos y todas los que provenimos del peronismo porque como siempre decimos a las paritarias las inventó Perón y las resucitó Néstor Kirchner! Y por ello esta posibilidad de sentarnos con los trabajadores implica siempre una responsabilidad y una obligación para todos los que abrevamos en esta convicción. Quiero además en este punto agradecerles especialmente a todos los y las empleadas municipales por el enorme esfuerzo que hacen a diario. Han sido muy destratados durante mucho tiempo pero lo cierto es que desde que empezamos nuestra gestión han demostrado el amor que le tienen a esta municipalidad y sobre todo a nuestra ciudad. Sin dudas ustedes son también protagonistas principales de todo lo que se está logrando.

Seguiremos asimismo trabajando fuerte y coordinadamente con nuestro gobernador y su equipo, para seguir llevando soluciones a cada sector de Santa Rosa.

Quiero para finalizar agradecerles a todos y todas las santarroseñas que me dieron esta hermosa responsabilidad, voy a dejar hasta el último esfuerzo por cumplir con cada uno de los compromisos que asumimos Y quiero pedirles que me acompañen y me ayuden a hacer realidad este sueño de tener una Santa Rosa que nos vuelva a enamorar, que nos llene de orgullo al decir que vivimos en la capital de nuestra provincia y que podamos disfrutarla a cada paso.

Muchas gracias a todos y todas.