Esa corta distancia separa desde marzo a más de 100 parejas “binacionales”, quienes agrupados bajo la consigna: “Amor no es turismo”, solicitan a las autoridades que les habiliten un permiso para reencontrarse.

“Esto es una reunificación familiar, no es para pasear, no es para vernos. Nuestras parejas son nuestras familias. Tenemos parejas de todas las edades y todos apostamos a lo mismo: el amor y a estar reunidas”, explicó a minutouno.com Florencia Battista, abogada argentina en pareja con Bruno, uruguayo, hace casi cinco años.

El movimiento cuenta con una cuenta de Instagram en la que publican las novedades y actualizan la situación de parejas. “Somos aproximadamente 120 parejas que pedimos estar juntas después de 7 meses, es muchísimo tiempo y creemos que ya es tiempo de solucionar estas cuestiones.”, aseguró Battista.

“Nuestras parejas son nuestras familias y es un derecho humano que podamos estar juntos. Los países piden que acreditemos nuestro vínculo con un papel pero, en el año 2020, muchas parejas eligen no casarse. El amor no tiene papeles”, manifestó Battista.

Los casos son variados: novios que preparaban su casamiento, estudiantes que estaban en el extranjero y debieron regresar a sus países de origen y parejas que quedaron separadas por viajes laborales.

“En el grupo hay una gran diversidad de conformaciones familiares; algunas quieren reunificarse en Argentina y otras, en Uruguay. Hay parejas que están juntas hace más de diez años que, en tiempos normales, van y vienen. Hay familias ensambladas en las que los hijos de un miembro de la pareja preguntan a diario cuándo va a volver la otra. Hay una pareja conformada por dos personas mayores que dicen que el tiempo de vida que les queda quieren pasarlo juntos”, afirmó la abogada.

Aquí, ocho historias de parejas separadas por la pandemia:

Joaquina (Uruguay) – José (Argentina)

Se conocieron en diciembre de 2015, siguieron hablando por teléfono y desde enero del 2016 comparten familias, viajes e hijos. “Nunca habíamos estado más de un mes sin encontrarnos en Argentina o Uruguay. Viajábamos hasta 2 y 3 veces al mes. Somos adultos y deseamos estar juntos y compartir tiempo con el más pequeño de la familia, Jonathan el hijo de Juan”, aseguraron.

Gabriela (Argentina) – Matías (Uruguay)

Esta pareja se conoció en Buenos Aires y la última vez que se vieron fue el 8 de marzo.”Nuestro mundo cambió por completo, nuestro planes, nuestro futuro, todo. Separados fisicamente pero juntos en el alma, nos amamos con locura y nos extrañamos tanto que duele. Nos queremos casar. Él es de Florida Uruguay y yo de Buenos Aires, somos familia, necesitamos estar juntos”, aseguró Gabriela.

Cris (Argentina )- Héctor (Uruguay)

Se conocieron en 2018 y cruzaban la frontera constantemente. Antes de la pandemia, Hector estaba en Argentina visitando a Cris. Pero el 5 de marzo regresó a su país, y el 18 de ese mismo mes, Cris pensaba viajar para volver a reencontrarse. Sin embargo, cerraron la frontera y desde entonces no se han podido ver. “Quedé con pasaje abierto”, dijo la mujer.

“Somos una pareja de adultos mayores con el mismo sentimiento que todos: el amor”, agregó.

Martín (Uruguay) – Jess (Argentina)

“Nos conocimos en México, ambos de vacaciones, me senté a comer una pizza y ella me invitó a su mesa. Desde ese día fuimos amigos y la pasamos muy bien, al tiempo de conocernos me enamoré como nunca. No nos vemos desde febrero cuando cada uno volvió a su país”, contaron.

Leandro (Argentino) – Soledad (Uruguaya)

“El destino nos unió en unas vacaciones en Jujuy. Cada uno volvió a su país y a pesar de la distancia decimos seguir adelante, como hasta hoy, que a pesar del cierre de fronteras por la pandemia, nuestro amor sigue esperando volver a vernos. La extraño mucho, fueron meses muy duros, pero siempre soñando el momento de volvernos a ver. Necesitamos una respuesta humanitaria. Somos muchos los que estamos en la misma”,manifestó Leandro.

Ayelen (Argentina) – Santiago (Uruguay)

Se conocieron en una fiesta en Buenos Aires y desde ese entonces se volvieron inseparables. El 15 de marzo se vieron por última vez y desde ese entonces luchan por reencontrarse. “Nos tuvimos que amoldar a la pandemia, cocinamos por videollamada los domingos y vemos series juntos para sentirnos más cerca”, aseguraron.

M. Jesús (Argentina) – Adrián (Uruguay)

“Nos conocimos un verano que yo fui a Colonia de vacaciones con unas amigas. Pegamos mucha onda y 15 dias después de volverme, me mande sola a seguir conociendolo. No nos separamos mas”, aseguraron.

Virginia (Uruguay) – Fernando (Argentina)

“Nos conocimos hace dos años en Punta del Este, nos presentaron amigos en común. Desde ese momento empezamos a salir y viajar los fines de semana y a compartir vacaciones y feriados largos. Tenemos algo hermoso y mágico, la pandemia nos hizo más fuertes para reencontrarnos y concretar nuestros sueños juntos”, contó la pareja.