Los Palmae, el grupo de hijos de Los Palmeras que es furor

Marcos Camino Jr. no solo comparte nombre, apellido y sangre con su padre. Ambos sienten, además, una profunda pasión por el acordeón, la música en general y la cumbia en particular.

Palmae significa “familia de palmeras” y el nombre no podía haber sido más acertado.

“La idea era seguir la rama familiar y el desprendimiento de Los Palmae lo está haciendo”, dijo a Cadena 3 Marcos Caminos Jr., acordeonista y líder de la banda.

Famosos por sus covers, el grupo se perfila con un show cada vez más parecido al de Los Palmeras.

“La gente se encuentra con un show interactivo idéntico al de ellos: con la misma cantidad de temas y el mismo tiempo de duración”, relató el artista. “Hacemos lo que Los Palmeras no pueden hacer por limitaciones”, dijo.

Dados los múltiples puntos en común, y el inminente parecido, en sus presentaciones la gente no puede evitar pedirle los clásicos del legendario grupo santafecino.

“No pueden faltar ‘El Sabalero’, ‘El bombón asesino’, ‘La cola’, ‘Perra’. Son éxitos de Los Palmeras que siempre están con nosotros”.

El grupo nació con el objetivo de abarcar una veta más joven que quizá Los Palmeras no lograra captar.

“Nos salió el tiro mal, porque ellos hacen bailar hasta a los nenitos hoy en día”, reconoció Marcos.

El grupo está conformado por siete músicos de entre 22 y 26 años, hinchas fanáticos de Colón. En total, son un staff total de 15 personas.

Nacieron en el año 2016, por un accidente del líder de Los Palmeras.

“Todo comenzó con un accidente que sufrió mi papá, cuando se cayó del techo de mi casa. Los Palmeras no sabían qué iban a hacer porque él no quería tocar más y ahí me picó el bichito a mí de tocar el acordeón”, relató el artista.

“Después él se recuperó y empezó a tocar sentado. Ahí me desprendí con Palmae”, agregó.

“Nosotros no somos Los Palmeras ni venimos a reemplazarlos porque ellos son únicos. Son el ícono cultural más grande que tenemos en Santa Fe y en la música popular argentina. Ojalá duren para siempre y el día de mañana seamos un cuarto de lo grande que son ellos”, finalizó.