Los envíos de carne vacuna crecieron el primer trimestre 18,6% hasta los US$ 601,2 millones

Las exportaciones de carne vacuna crecieron en el primer trimestre del año 18% en volumen y 18,6% en valor en la comparación interanual al totalizar 116.663 toneladas peso producto (tn pp) por US$ 601,2 millones, informó hoy el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).



Asimismo, los envíos al exterior de marzo se incrementaron de manera interanual 9,6% en valor y 22,6% en volumen, aunque los precios promedios mostraron una caída del 10,6%.

En la comparación intermensual, las ventas de marzo crecieron respecto de febrero 16,9%, lo que marcó una recuperación en las exportaciones, ya que las ventas de febrero habían descendido en relación con enero un 23% afectada por la caída de ventas a China por la pandemia de coronavirus. .

Los despachos en el primer trimestre tuvieron un aumento en comparación al mismo período de 2019 de 17.769 toneladas peso producto y de US$ 94.278.000.

El mayor comprador fue China, que absorbió el 66,7% del volumen total exportado con 77.797 tn pp por US$ 330.575.000, seguido por Chile con 9.381 tn pp y US$ 56.801.000 e Israel, con 8.251 tn pp y US$ 60.272.000,

China continúa siendo el principal destino de las exportaciones de carne vacuna

Los incrementos interanuales más considerables se dieron con las compras de Estados Unidos, las cuales aumentaron 19.621,6% al pasar de 12 a 2.367 tn pp.Chile también mostró una buena performance, al crecer 34,7% y Rusia con un 25%.

Por su parte, Italia tuvo una fuerte caída con compras 26,7% menores a las registradas en el primer trimestre de 2019, mientras que Alemania retrajo las adquisiciones un 5,1%, producto de la pandemia de coronavirus.

“La dependencia del mercado chino para las exportaciones de carne bovina de Argentina se ha vuelto determinante, y en el último mes de marzo, representaron cerca de un 70% de los envíos”, remarcó la entidad.

Si bien los precios promedios en el primer trimestre se mantuvieron estables respecto al mismo período del año anterior, en marzo los valores cayeron 10,6% al pasar de US$ 5.506 por tonelada a US$ 4.921.

Respecto a este mes, las exportaciones en valor crecieron 9,6% hasta los US$ 197,8 millones y un 22,6% en volumen al alcanzar las 40.194 tn pp.