Los diarios del mundo impactados ante la muerte de Diego Maradona

Diego Armando Maradona, una de las personalidades argentinas más influyentes de la historia, falleció este miércoles a los 60 años a raíz de una descompensación cardíaca, lo que provocó una profunda conmoción mundial. Los medios internacionales rápidamente se hicieron eco de la noticia. En iraní y hasta en vietnamita se publicó la muerte del diez.

Desde Brasil, el diario O Globo tituló: “Diego Maradona, genio del fútbol, ​​muere a los 60 años”. En su bajada, destaca que fue “uno de los mejores jugadores de todos los tiempos”.

Por su parte, el medio británico BBC News habló de la muerte de “una leyenda del fútbol” y Mail Online recordó que “el gol de la ‘Mano de Dios’ destruyó los sueños de Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986”. El diario británico Mirror publicó “La infame mano de Dios”. The Guardian le dedicó una tapa histórica.