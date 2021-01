Los detalles de la nueva Copa Maradona que arrancaría en febrero

La próxima competición de la Liga Profesional de Fútbol comenzará el 14 de febrero con 26 equipos y un formato distinto que dará que hablar.

Este domingo llegó a su fin la Copa Maradona y tuvo como campeón a Boca, que venció a Banfield en instancia de penales. Ya culminada esta rara temporada futbolística, la Liga Profesional de Fútbol empezó a planear la próxima competencia que traerá varias modificaciones.

Obligatoriamente, la Liga Profesional de Fútbol deberá implementar algunos cambios debido a la cantidad de equipos que habrá. Los clubes se dividirán en dos zonas de 13 y jugarán 13 partidos: 12 contra los de su mismo grupo y un clásico interzonal.

Según informó Olé, Será una temporada anual sin descensos, aunque los puntos obtenidos en la fase regular contarán para los promedios que volverán en 2022. Terminada esa primera fase, los cuatro primeros de cada zona se enfrentarán en un playoff por el título de manera cruzada: 1° de la zona A vs. 4° de la B, 2° de la A vs. 3° de la B, 3° de la A vs. 2° de la B y 4° de la A vs. 1° de la B. Se eliminarán, a un solo partido, en cancha neutral, hasta llegar a la definición por el título previo a la Copa América que organizarán Argentina y Colombia. El campeón, además, se clasificará a la Libertadores 2022.

La sorpresa y lo que va a generar más polémica va a ser el uso del VAR. La capacitación de todos los árbitros está llegando a su etapa final y para el próximo mes ya se implementará en el fútbol argentino. La tecnología se manejará desde el complejo de la AFA en Ezeiza, salvo para aquellos estadios en los que no llegue la fibra óptica, se llevará una cabina VAR móvil.