Los cinco clubes que están interesados en Messi en plena crisis con el Barcelona

El futuro del argentino en el equipo catalán no está asegurado tras el conflicto con los dirigentes y hay cinco grandes europeos que lo buscan.

Barcelona_

¿Se termina un ciclo? La continuidad de Lionel Messi en el Barcelona pende de un hilo luego del enfrentamiento público con Eric Abidal, actual director deportivo de la entidad catalana.

“Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna”, lanzó Abidal en una entrevista y Messi no dudó en contestarle mediante Instagram, una actitud que sorprendió a todos.

Por estos motivos el futuro de la Pulga es incierto y el argentino podría optar por dejar el club que lo vio nacer a final de la temporada. En ese caso, Messi se basaría en la “cláusula de escape”.

¿De qué se trata? Es uno de los puntos que figura en su contrato e indica que el jugador puede irse gratis al final de la temporada si le avisa al club catalán con un mes de antelación.

En ese caso, hay cinco equipos europeos interesados en Messi: Paris Saint Germain, Manchester City, Manchester United, Juventus e Inter. Así lo informa La Gazzetta Dello Sport. El contrato ofrecido según el medio italiano sería de 50 a 80 millones de euros anuales.

En tanto, de los cinco clubes, el City es el favorito por estar dirigido por Pep Guardiola –quien fue DT de Messi desde el 2008 al 2012 – y contar con el Kun Agüero entre sus jugadores.

En septiembre del año pasado, el seis veces ganador del Balón de Oro había declarado: “La cláusula y el dinero no significan nada para mí. Lo más importante es que haya un proyecto ganador, eso es obvio. De momento, no hay conversaciones para renovar porque esas negociaciones las lleva mi padre y no me ha dicho nada. No hemos hablado de eso aún”.