Locales comerciales de Ciudad: 22% rescindió su contrato de alquiler en junio

Además hay un 15% de los inquilinos que no pudieron pagar, los deudores se duplicaron en comparación al mes anterior. Prevén que nueva Ley de Alquileres y endurecimiento de la cuarentena complicará aún más al sector

En junio un 15% de los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires no pudieron pagar el alquler, casi el doble del número registrado un mes atrás. Mientras que el 22% de los locales comerciales rescindieron sus contratos. Para las inmobiliarias el endurecimiento de la cuarentena y la nueva ley de alquileres, que comienza a regir hoy agravarán aún más el escenario a futuro.

Los datos surgen de un análisis realizado por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, a través de los matriculados que administran consorcios. “En el mes de junio el 85% de los inquilinos pagaron el alquiler, cuando en mayo ese porcentaje fue del 92%. Hay un incumplimiento del 15% a pesar de que los canales de pago funcionan bien, lo que no funciona bien es la cuarentena”, sostuvo Marta Liotto, vicepresidente del Colegio.

Pero la situación es aún peor en los alquileres de locales comerciales. Como consecuencia de la caída abrupta de la actividad durante los más de 100 días de cuarentena el 22% de los locales rescindieron sus contratos en el mes de junio. “De ese 78% que continua con su contrato locativo sólo un 40% logró pagar el alquiler el último mes, es decir que más del 30% de los inquilinos de locales incumplieron con su pago”, detalló Liotto.

Los números no sorprenden. Es que según datos difundidos por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) el 11,5% de los locales comerciales que cesaron sus actividades en todo el país por la pandemia de coronavirus no volverán a abrir una vez finalizada la emergencia. Mientras que hoy hay más de un 20% de los comerciantes que se mantienen sin actividad. “La situación más crítica se vive en los alquileres en shoppings y comercios a cielo abierto donde los negocios no pudieron abrir en ninguna de las fases decretadas por el Gobierno”, agregó Liotto.

Con respecto a la Ley de Alquileres, que a partir de mañana comienza a regir, desde el Colegio explicaron que tanto propietarios como inquilinos buscaron informarse estos últimos 15 días: “un 75% de los clientes de las inmobiliarias buscó información al respecto” aseguró Liotto.

Para el sector la nueva Ley de Alquileres sumado al cierre de locales por el endurecimiento de la cuarentena generará un golpe más a la industria de bienes raíces. “El impacto ya se sintió porque hay un impasse en cuanto al mercado locativo”, indicó Liotto. Para Federico Castromil, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) los próximos 17 días serán la oportunidad para “aprovechar para adaptarse a las nuevas normas y redactar los contratos como serán a futuro”.

Lo cierto es que ya se espera que los contratos que se firmen a partir de julio tengan un incremento en promedio del 20%, una forma que tendrá el propietario de no perder poder adquisitivo con subas que desde ahora serán anualizadas. “Esperamos que aumenten los precios de las propiedades en alquiler y que por supuesto baje la oferta, muchos propietarios querrán sacar su inmueble de la oferta hasta que el mercado se acomode”, reconoció Liotto.