Le sacaron 64 mil pesos a un jubilado

Las estafas telefónicas que fueron noticia la semana pasada en Santa Rosa no son exclusivas de esta ciudad. En las últimas horas, un vecino de Trenque Lauquen fue víctima de una modalidad del «cuento del tío» a través de la cual los delincuentes obtuvieron información de su cuenta bancaria para posteriormente solicitar un crédito y transferir el monto del mismo a otra cuenta.

La noticia fue publicada por el diario La Opinión, de esa ciudad bonaerense. Los «estafadores» se hicieron pasar por representantes de Anses y de esta manera lograron hacerse con información bancaria de la víctima para perpetrar la estafa.

La Jefatura Departamental de Policía informó que un vecino denunció haber recibido un llamado telefónico de un supuesto representantes de Anses quien se identificó como Lucas Sandoval. Esta persona le solicitó información de sus cuentas bancarias con el objetivo de acreditarle el dinero de un pago que la «víctima» tenía pendiente.

El episodio, como las numerosas tentativas que hubo en nuestra ciudad, tuvo lugar el jueves de la semana pasada, a las 13.30. A través de la aplicación BIP del Banco Provincia de Buenos Aires, el denunciante constató que por medio de la caja de ahorros a nombre de su madre, habían solicitado un crédito por 65.800 pesos y además habían realizado una transferencia a otra cuenta por un monto de 64 mil pesos, movimientos que los denunciantes desconocían.

La Anses ya había advertido días atrás que existían diversas denuncias en todo el país sobre personas que solicitan información y datos personales haciéndose pasar como empleadas del organismo.

Por esa razón, la Anses recordó que no se comunica telefónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso. Además, aclararon que los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social son absolutamente gratuitos; y no necesitan de gestores externos.