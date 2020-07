Le rompieron una ventanilla y se llevaron $160.000

El dueño de una distribuidora fue víctima de un robo y le sustrajeron un sobre con 160 mil pesos en efectivo. Las sospechas apuntan a un ex empleado.

Fuentes policiales precisaron que el hecho ocurrió el pasado lunes por la tarde, alrededor de las 18.30, cuando un desconocido rompió el vidrio de la puerta delantera de una camioneta Toyota, que se encontraba estacionada frente a la distribuidora, en la Garay Vivas al 2000. De esta manera, el delincuente sustrajo un sobre con aproximadamente 160 mil pesos en efectivo.

A raíz de una serie de averiguaciones, indicaron, se «pudo establecer que un ex empleado, un hombre mayor de edad con antecedentes, no sería ajeno al hecho». Por estos motivos, fue demorado y se realizó un allanamiento en su domicilio.

En ese sentido, fuentes judiciales consultadas por este diario precisaron que el procedimiento «dio negativo», debido a que no se pudo hallar el dinero. Sin embargo, se le secuestró el teléfono celular, el cual será peritado. «Está pendiente la apertura para ver si surge algún dato que lo vincule con la causa», indicaron.

De todas maneras, aclararon que se trata de un delito que «está en investigación. Los dueños del lugar sospechan de una persona que había trabajado anteriormente». Por ello, al sospechoso se le tomó la declaración y fue notificado en libertad.

En el lugar intervino personal de la Seccional Primera de Policía y de la Agencia de Investigación Científica (AIC). La investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad.