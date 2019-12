Las ventas de Navidad cayeron un 3% respecto a 2018

Propone una valuación fiscal tanto para el área urbana como rural y una estructura de topes para garantizar la progresividad de los aportes. En promedio habrá subas inferiores a la inflación.

Las ventas minoristas registraron una caída de 3% en la Navidad de este año en comparación con la misma fecha de 2018, indicó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La entidad señaló que en los locales físicos bajaron 3,5%, mientras que en la modalidad online subieron 1,3%.

Los datos surgen de la medición realizada por CAME entre el 23 y 24 de diciembre en 1.500 comercios pequeños y medianos del país.

El sondeo aclaró que las cifras fueron comparadas en unidades vendidas a lo largo del mismo período de 2018.

“Fue una Navidad atípica en materia comercial porque las ventas comenzaron demoradas y se estiraron más de lo habitual”, analizó y precisó que se extendieron “hasta la tarde del martes, cuando los negocios cerraron”.

El informe apuntó: “Aún así, el 53,2% de los comercios relevados hicieron ofertas y descuentos para atraer público y competir con las grandes cadenas, los hipermercados y shoppings”.

Por rubros, destacó que el mejor desempeño fue para el segmento vinculado con Videojuegos y productos de computación dado que las ventas se mantuvieron sin modificaciones con relación a la Navidad de 2018″.

Sostuvo además que en el rubro Juguetes y rodados, el cual explica el 15% de la venta de la fecha, se dio una merma equivalente a 1%.

En tanto, el análisis de CAME resaltó que “este año, el 72,2% de los comercios ofrecieron cuotas sin interés”, aunque aclaró que “en la mayoría de los casos absorbió el comercio el costo del financiamiento”.

“Puntualmente, el 25,4% ofreció hasta tres cuotas sin interés, mientras que el 26,2% hasta seis cuotas”, subrayó.

De acuerdo con datos de IRSA, la firma dueña de los principales centros de compras de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, más de 650 mil personas recorrieron los shoppings de la zona metropolitana hasta las 4 de la madrugada en vísperas de la Navidad.