Las concejales detenidas por la Policía de Gildo Insfrán en Formosa denunciaron lesiones y maltrato en la comisaría

La detención de dos concejalas en Formosa, que había denunciado días atrás al gobernador Gildo Insfrán por las condiciones inhumanas de los centros de aislamientos para enfermos de coronavirus, generó un repudio generalizado en varios sectores de la política y la sociedad argentina.

Tras pasar algunas horas arrestadas, Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz denunciaron maltrato y lesiones durante su paso por la comisaría.

“Una oficial que nunca se identificó me empujó para bajarme de la camioneta. Tengo lesiones en las muñecas, en los tobillos y en la espalda. Fui revisada por un forense judicial, uno policial, mi médico de parte y un escribano. Está todo en el expediente», contó Neme, abogada e integrante del peronismo disidente de esa provincia.

“Fue muy violento todo. Me acusan de instigación a cometer delitos y resistencia a la autoridad, cuando se ve claramente en las imágenes que yo estoy hablando normalmente con ellos y me agarran por la fuerza y me meten en la camioneta”, acusó la concejal en declaraciones al canal TN.

Neme y Ruíz Díaz fueron detenidas el jueves mientras participaban de una manifestación pacífica en la puerta de la Escuela N° 18 Fray Mamerto Esquiú, en la capital provincial, donde funciona uno de los centros dispuestos por el gobernador Insfrán para aislar a casos positivos y sospechosos de COVID-19. Ese lugar fue uno de los denunciados días atrás por las concejalas.

«Son terribles las cosas que suceden ahí adentro. Hay nueve niños en estado de hacinamiento. Bebés de dos y cuatro meses sin cobertura pediátrica», contó Neme.

Ruíz Díaz, por su parte, denunció que le quitaron el teléfono y que no le permitían hablar con su abogada mientras estuvo detenida.

“En tres oportunidades me quisieron hacer firmar los motivos por los que me iniciaron una causa, y yo les respondí que no lo iba a hacer sin presencia de mi abogada. Por suerte pudo ingresar el senador (Luis) Naidenoff con el doctor Montoya que me ofició de abogado, pero a mí me quitaron el teléfono de una forma muy agresiva y no me permitían hablar con mi abogada”, detalló.

“Fue bastante feo lo que viví en la comisaría. Con Gabriela nos tenían en salones diferentes. Yo estuve en un pasillo esposada y ahora estoy sufriendo las consecuencias en mis muñecas”, agregó.

Ruíz Díaz, concejal por la UCR, aseguró que «en los centros de aislamiento, a la noche cierran el candado y les apagan la luz. Es lo más parecido a una cárcel. Son muchas las violaciones a los derechos humanos y nosotros las venimos denunciando hace tiempo”.