Las 10 películas y series de Netflix más vistas en Argentina

Semana a semana las tendencias en la plataforma van variando y se modifica el ranking de las series y películas más vistas, ¿cuáles son las preferencias de los argentinos por estos días?

El aislamiento obligatorio llevó a un aumento considerable del número de usuarios en las plataformas de streaming, en el caso de netflix en lo que va de 2020 sumó 15,8 millones de clientes.

Argentina no escapa a la regla general, también crece constantemente el número de usuarios y cada vez hay más contenidos de producción local.

Semana a semana las tendencias en la plataforma van variando y se modifica el ranking de las series y películas más vistas.

Actualmente, la compañía indica que los contenidos más vistos en nuestro país son:

Focus, maestros de la estafa: la comedia dramática estrenada en 2015 y protagonizada por Will Smith, Margot Robbie, y Rodrigo Santoro, figura primera en las tendencias de Netflix. Will Smith, interpreta a un maestro del engaño que se enamora de una estafadora. La película relata cómo se entrecruzan el romance y el trabajo de la vida del estafador. Una de las razones que podría atraer al público argentino es que una gran parte de la película fue filmada en Buenos Aires.

El jucio: esta serie Italiana cautivó a los usuarios argentinos ubicándola en segundo lugar. Es una trama de misterio donde se trata de averiguar quién fue el culpable del asesinato de una joven. En ocho capítulos una fiscal trata de demostrar que la hija de un importante empresario es la culpable del homicidio.

Legado en los huesos: es una película española basada en la segunda novela de la Trilogía del Baztán de Dolores Redondo. En este thriller una inspectora investiga el suicidio de varios presos que dejan una única palabra escrita en la pared de sus celdas, “Tarttalo”.

El último baile: el documental de 10 capítulos que narra la carrera de Michael Jordan y de los Chicago Bulls en la década de 1990. La serie contiene imágenes no emitidas de la temporada 1997–98 Chicago Bulls.

El Dragón, el regreso de un guerrero: este drama criminal narra la historia de un joven japonés que proviene de una familia de narcotráficos y se tiene que hacerse cargo del negocio. Lo novedoso es que el protagonista es un especialista en economía que quiere manejar el tráfico de drogas sin violencia y transformarlo en un negocio legal.

Guerra en el aserradero: esta película francesa de acción y suspenso cuenta la historia del dueño de un aserradero en medio del bosque que decide venderlo para asegurarle un mejor futuro a su hija. Sin embargo se sorprende cuando descubre que uno de sus empleados escondió cocaína robada en el lugar y un cartel quiere recuperarla.

Jugando con fuego: este reality muestra la vida de diez concursantes (cinco mujeres y cinco hombres) que se encuentran en un resort y piensan que van a pasar unas vacaciones repletas de fiestas y sexo, sin embargo un robot inteligente les comunica que hay un premio de 100.000 dólares pero si se besan o tiene relaciones sexuales pierden el dinero.

Poco ortodoxa: la serie narra en cuatro capítulos cómo una joven criada en el seno de una comunidad ultra ortodoxa se muda a Berlin dejando atrás su vida de religiosa.

La Casa de Papel: la serie española presentó la cuarta temporada y fue un éxito para Nerflix. En ocho episodios el Profesor y su equipo vuelven a planear un atraco pero esta vez es al Banco Nacional de España.

Sergio: este drama estrenado en enero cuenta la vida del diplomático brasileño de las Naciones Unidas Sergio Vieira de Mello. La película basada en hechos reales narra la muerte del funcionario luego de un ataque en Irak, en 2003.