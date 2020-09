Lartirigoyen propone instalar un centro de acopio de bidones

La firma local Lartirigoyen y Cía. SA, dedicada a los agronegocios, presentó hace unos días un proyecto a la Municipalidad de Catriló para la instalación de un Centro de Acopio Transitorio (CAT) en la localidad, donde se recepcionarán bidones de agroquímicos hasta su disposición final.

Una representante de la empresa, con sede central en Catriló, se hizo presente anoche en la sesión del Concejo Deliberante para exponer sobre el proyecto de instalación de un CAT en la localidad. El lugar elegido es el predio ubicado sobre la ruta nacional 5, a la altura del kilómetro 525 -cerca del acceso Leclerc-, lindante a donde están los galpones de venta de insumos (agroquímicos, fertilizantes, semillas y otros) de la empresa.

Si bien recién se comenzaron con las gestiones, la firma pretende darle una solución al almacenamiento de bidones de agroquímicos en la zona y elevó la propuesta al municipio, con el estudio de impacto ambiental. Fuentes de la comuna indicaron que el primer paso es que el Concejo apruebe el «permiso de uso de suelo, es que como municipalidad tenemos que autorizar el uso del espacio». Asimismo, el proyecto ya habría sido elevado a la Subsecretaría de Ambiente de la provincia.

«Ellos como empresa de venta de insumos como agroquímicos y fertilizantes, con la responsabilidad y el compromiso que tienen, quieren construir un galpón para acopiar los envases de los distintos productores y aplicadores de la zona, para que luego Campo Limpio los retire del lugar», indicaron los voceros.

«Aquellos que utilicen este tipo de productos deben hacer el triple lavado y perforado de los envases, para luego ser entregados al CAT», agregaron.

Prohibición.

A principios de este año, La Pampa fue noticia a nivel nacional por la decisión del Gobierno de suspender la comercialización de agroquímicos en todo el territorio a partir del 28 de enero. Es que ese día vencía el plazo para que la Fundación Campo Limpio tuviera terminados los tres CAT, pero los centros de acopio no estaban levantados.

El incumplimiento fue constatado por la Subsecretaría de Ambiente que decidió prohibir la circulación de los agroquímicos hasta tanto las empresas responsables de su producción, nucleadas en Campo Limpio, finalizaran las obras. «Este sistema de gestión necesita de los Centros de Acopio Transitorios, sin ellos no hay sistema y sin sistema no hay manejo adecuado de los residuos peligrosos que genera la actividad agropecuaria», argumentaron desde Provincia.

Finalmente, el 11 de febrero, Campo Limpio garantizó la gestión adecuada de los envases y la veda se levantó, pero eso no impidió que avanzara el expediente con las sanciones.

El sábado 22 de agosto se dio a conocer que Campo Limpio había pagado la multa de 30 millones de pesos que le impuso el Gobierno provincial a través de la Subsecretaría de Ambiente por no cumplir en tiempo y forma con la construcción de los depósitos de envases vacíos de agroquímicos y fertilizantes.

Si el proyecto presentado por la firma dedicada a los agronegocios avanza, antes de fin de año o principios de 2021 Catriló contaría con un centro para el almacenamiento de bidones vacíos de agroquímicos.