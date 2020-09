Lanzan un paro en el Correo Argentino de La Pampa

Los trabajadores del Correo Argentino lanzaron este lunes una serie de medidas de protesta en reclamo de mejoras salariales.

«Después de más de 5 meses de realizar tareas de manera esencial por decisión del

Gobierno Nacional, en el día de la fecha han comenzado una serie de protestas que irán

aumentando su periodicidad hasta obtener respuestas favorables», indicaron a través de un comunicado.

Y confirmaron: «A partir de hoy (por este lunes) habrá paros de dos horas por turnos con impacto en la distribución de paquetes, quite de colaboración y asambleas en los lugares de trabajo. Desde el Sindicato de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones de La Pampa (SOECYT), su secretario general, Ricardo Gómez, manifestó que: “En la

provincia de La Pampa hubo participación casi total de los telepostales al reclamo salarial,

al igual que en todo el país. Nuestro reclamo tiene varios meses, los trabajadores han estado expuestos desde el primer día de cuarentena, recorriendo las ciudades y pueblos de la provincia, y la empresa deslegitima esta tarea no reconociendo la actualización salarial correspondiente que se encuentra congelada desde marzo”.

A su vez, concluyó: “Debemos agregar que también la carga laboral se ha visto incrementada, ya que ha habido un incremento exponencial en las compras vía web. La prueba está en las largas colas diarias que hay para el envío y recepción de paquetes». Desde FOECYT La Pampa, no hemos dejado ni un solo día sin llamar al diálogo con la

empresa. Nuestro último incremento salarial se fijó a finales del año pasado. Normalmente a mediados de marzo se fijan las actualizaciones para los meses siguientes, algo que no

sucedió. Hubo un llamado a una mesa negociadora entre las partes que fue desarmada

unilateralmente y casi sin aviso por la empresa. De parte de nuestro sindicato llamamos a todos los telepostales para mantenernos unidos en pos de la apertura de paritarias que no solo reconozca la caída en el poder adquisitivo de nuestra remuneración, sino también el gran compromiso y responsabilidad de nuestros trabajadores para con la empresa de Correo Oficial de Bandera”.