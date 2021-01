La UNLPam confirmó clases virtuales el primer cuatrimestre

El rector de la UNLPam, Oscar Alpa, dijo que no habrá clases presenciales hasta que no se vacunen los docentes. La polémica con Franja Morada.

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, confirmó este jueves que las clases comenzarán en el ciclo de este año «en forma virtual» y que analizarán durante el año, con la evolución de la pandemia de coronavirus y el avance del plan de vacunación, el regreso progresivo a la presencialidad. «Hasta que no se vacunen los docentes, va a ser difícil volver a la presencialidad», remarcó.

Alpa dijo que el viernes se reunió con los seis decanos de las facultades por este tema. «La mayoría de las materias van a usar la virtualidad como se cerró el año pasado», confirmó.

El rector dijo que le planteó al ministro de Salud, Rubén Kohan, la necesidad de vacunar a los docentes universitarios junto al resto de los docentes de la provincia. Todavía no está confirmado eso. Pero está claro que primero accederán a la vacuna los docentes de primaria y secundaria. Y luego sería el turno de los universitarios.

Vacunas y retrasos

«Tenemos muchos docentes en grupo de riesgo. Hasta que no se vacunen los docentes, va a ser difícil la vuelta a la presencialidad. Si no vuelve el docente, la vuelta de los estudiantes para mirar una pantalla no tiene sentido», explicó.

Alpa dijo que también «todo depende de las dosis que vienen entrando» y admitió que los retrasos en la llegada de las vacunas lo decidieron a confirmar la virtualidad para darle certezas a estudiantes y docentes.

Consideró que «lo más rápido» que puede ocurrir es que los profesores se empiecen a vacunar en mayo. «No habría nada rápido que indique que se pueda volver a la presencialidad pronto», dijo.

De todos modos, aclaró que «en función del plan de vacunación, que no sabemos cómo se va a desarrollar, iremos viendo que muchas materias puedan ir teniendo algunos estudiantes presenciales».

Alpa dijo que «hay que pensar» que muchos profesores tienen más de 60 años e integran los grupos de riesgo por coronavirus «Empezamos virtual e iremos viendo en el transcurso del cuatrimestre de ir habilitando», insistió.

El rector dijo que si se reduce la capacidad de las aulas a un tercio, «es muy poca la cantidad de estudiantes que pueden ir a clases».

Prácticas y desafíos

Alpa recordó que febrero y marzo sí se dictarán actividades prácticas de algunas materias de Agronomía, Veterinaria y Exactas, que quedaron postergadas el año pasado. La cantidad de estudiantes es más acotada y muchas veces se harán al aire libre.

«La virtualidad fue un desafío. Pero nos permitió desarrollar el ciclo 2020. Inclusive a chicos que trabajan, pudieron avanzar mejor en sus carreras», destacó.

«Muchas cosas vinieron para quedarse. permite otras opciones que en la presencialidad no tenían», añadió.

Por otra parte, también mencionó que las facultades de Jurídicas y Económica y de Humanas dictaron en forma completa las materias de las diferentes carreras.

«Una cuestión política»

Por otra parte, Alpa consideró una cuestión «política partidaria» el planteo de Franja Morada cuestionando que no se vuelva a clases presenciales mientras se organizó la charla de Guzmán en el aula magna. «Mezclan las cosas», minimizó.

«Fue una charla en el aula magna, donde tuvimos la posibilidad de que un ministro de Economía explique las políticas. El aula tiene capacidad para 500 y se redujo a 140», precisó.

«Las clases se dieron durante todo el año. Nadie perdió nada», retrucó a los estudiantes. «Ojalá en los cuatro años del gobierno anterior hubiéramos tenido la posibilidad de que el ministro de Economía explicara algo en una charla abierta como esta», finalizó.