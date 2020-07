La Rural de Pico confirmó que no realizará la Exposición Anual

El contexto de restricciones para los espectáculos públicos,impuesto por la pandemia de coronavirus, obliga a la comisión directiva a tomar una decisión que causa “mucha tristeza en la institución”, afirmó ayer su presidente, Joaquín Moreno.

La Sociedad Rural de General Pico no podrá celebrar su nonagésimo aniversario con la tradicional Exposición agropecuaria, comercial, industrial y de servicios. El contexto de restricciones para los espectáculos públicos,impuesto por la pandemia de coronavirus, obliga a la comisión directiva a tomar una decisión que causa “mucha tristeza en la institución”, afirmó ayer su presidente, Joaquín Moreno.

En diálogo con La Reforma, el productor y dirigente planteó: “Hay un definición a nivel provincial y municipal con respecto a los espectáculos públicos en el sentido de evitar aglomeraciones. Por ese motivo hemos decidido no hacer la exposición este año. Habitualmente, en el mes de mayo de cada año empezamos a organizar el encuentro, pautar los eventos, contratar los servicios, las carpas y empieza el movimiento de proveedores. Toda esa actividad no fue realizada hasta ahora ante la imposibilidad de poder dar una fecha cierta de realización. En consecuencia, decidimos no hacer la Exposición”.

“Esto lo vivimos con tristeza porque para la entidad y sus socios es una oportunidad de estar en contacto muy cercano con la sociedad piquense y con toda la comunidad del norte pampeano. Para nosotros es también una oportunidad muy importante para exponer públicamente la temática rural. Todo eso, este año no lo podremos tener”, lamentó el ruralista pampeano.

Aniversario

En 2020 la Rural cumple 90 años de trayectoria institucional. “Es nuestra intención- añadió Moreno- poder realizar más adelante, si llega a estar permitido, algún evento. Nos gustaría celebrar con la comunidad de Pico con algo un poco más reducido que la Exposición anual. Pero de nuevo insisto en que pensamos en esa posibilidad sin adelantar ninguna fecha estimada. Nos gustaría que fuera cerca de fin de año pero veremos como evoluciona la situación”, anticipó.

La situación de incertidumbre que vive la Sociedad Rural de General Pico tiene réplicas en otras entidades similares del país. Sin embargo, el panorama no es homogéneo. Señaló Joaquín Moreno que “hay algunas Rurales que han fijado fechas para sus respectivas exposiciones anuales, pero en lugares donde lo habitual no es que se realice en septiembre, como nosotros, sino desde fines de octubre en adelante. Sin embargo, solo dieron a conocer fechas, sin avanzar en mayores detalles de organización. Todo implica compromisos que después son difíciles de revertir y lo concreto es que aún no se sabe nada con respecto a la normalización de las autorizaciones para espectáculos”, marcó.