La Reforma: Inauguraron una cancha de fútbol con césped sintético

Una cancha de césped sintético que aparece como un oasis en el desierto pampeano quedó inaugurada hoy en la localidad de La Reforma con la presencia del subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social, Ceferino Almudévar quien fue recibido por el presidente de la Comisión de Fomento, Elías Colado.

Acompañaron la ceremonia el intendente de 25 de Mayo, Abel Abeldaño y en representación de la Municipalidad de Puelén, el concejal, Julio Yanten, además de autoridades policiales y vecinos que se acercaron al emotivo acto.Incluyó la entrega de una vivienda municipal y el renombramiento del parque infantil con el nombre de Thiago, en tanto que a la cancha de fútbol se le impuso el nombre de Jonás, recordando a dos niños de la localidad fallecidos hace un tiempo.La vivienda fue adjudicada a Alicia Beatriz Videla y fue construida por empleados municipales a los que se la agradeció la predisposición.

Ceferino Almudévar

El subsecretarioo Almudévar admitió que “es una alegría enorme venir hoy a La Reforma, al oeste profundo, a La Pampa interior profunda que tanto nos gusta y que tanto la recorremos. Venimos a la inauguración de una obra pública para el deporte, un anhelo de la comunidad donde niños y niñas, adolescentes y personas mayores van a poder desarrollar su hobby deportivo, el poder jugar y socializar con los demás”, puntualizó.

Agregó que “es larga la historia que tenemos con La Reforma, al intendente lo he visto jugar en el equipo del pueblo. Veníamos allá por el 2005 y 2006 en los inicios de la Liga del Oeste, también estuvimos en 25 de Mayo con la final de esa liga, vimos crecer el deporte de esta región”.

Recordó que “quien hoy es el gobernador de los pampeanos, Sergio Ziliotto cuando era ministro de Bienestar Social y yo desde mi cargo de director de Deportes tuvimos una visión particular para esta inmensa región que representaba el oeste y pudimos interactuar con mucha gente mediante la Liga Deportiva del Oeste y después continuó creciendo. Un signo de ese crecimiento es esta cancha de fútbol 5 de césped sintético, una obra de primer nivel”.

Anunció que “estamos pensando firmemente en comenzar con una liga municipal que ahora involucra a toda la Provincia, ya contamos con 25 de Mayo y Puelén, pero queremos el regreso de La Reforma para participar de este evento que más que un torneo deportivo es una manifestación de unión del pueblo de nuestra Provincia, donde nos dimos cuenta que el deporte trasversaliza a toda la sociedad”.

Refiriéndose al presidente de la Comisión de Fomento afirmó que “gracias Elías por la invitación, para mi es una emoción enorme venir a inaugurar en esta región de la Provincia. Ojalá que muy pronto podamos contar con el club y que pase a formar parte de los 120 clubes que tenemos en La Pampa, que tenga sus papeles para poder interactuar con el Gobierno y todos los programas que se pueden bajar a través de los clubes. Esta es una gestión que tiene una mirada especial hacia todos ellos y estamos trabajando juntos, por ejemplo con La Humada, con Puelches y queremos trabajar también con La Reforma”, reiteró.

Consideró que “se vienen tiempos buenos para el deporte y para los clubes de nuestra Provincia. Ha sido un gesto muy lindo tenernos en cuenta para acompañarte Elías en esta inauguración tan importante. A partir de ahora comiencen a disfrutarlo y ojalá pronto podamos venir a ver un torneo de fútbol infantil donde esas camisetas blancas y azules puedan recibir a otros clubes de la Provincia”, concluyó

Presidente de la Comisión de Fomento

Elías Colado, presidente de la Comisión de Fomento de La Reforma dijo un “gracias a todos por venir, ver mucha gente del pueblo me pone muy contento, gracias intendente Abel Abeldaño por acompañarme, desde que comencé con este desafío siempre te tuve a mi lado apadrinándome, gracias a las autoridades de Puelén y al subsecretario de Deportes, que se hizo presente”.

Recordó que “desde que asumí el compromiso de trabajar por La Reforma todos los días me levanto confiado de que vamos a poder crecer con más posibilidades para todos y todas. Yo nací en este pueblo, La Reforma es mi casa, es el lugar que me vio crecer, que me vio jugar, que me dio a mis amigos, donde pude formar una familia y donde están creciendo los sueños de mis hijos”.

Admitió que “tuvimos y tendremos que atravesar muchos obstáculos económicos, sociales, políticos, desafíos que me impulsan a redoblar los esfuerzos para construir La Reforma que todos soñamos porque no hay nada que pueda parar a los hombres y mujeres que tienen convicciones, sueños y buenas intenciones”.

Destacó que “hoy inauguramos una vivienda que construimos con fondos municipales y se la adjudicamos a Alicia Videla. Quiero decirles que queremos seguir construyendo viviendas, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para gestionarlas”.

Agregó que “inauguramos también la cancha de fútbol 5 que sin el apoyo del Gobierno provincial hubiese sido imposible lograrla, es una inversión muy importante. Para mí es primordial fomentar el deporte, necesitamos buenas instalaciones, material deportivo que incentive a los niños y niñas a involucrarse. El deporte es contención, diversión sana, es salud y en mi gestión voy a fomentarlo”.

Apuntó que “finalmente realizamos el renombramiento formal del parque infantil con el nombre de Thiago”.

A la hora de los agradecimientos nombró “al secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton que siempre nos ayudó económicamente en cada proyecto. Al subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar por acompañarnos en este día, gracias por tu presencia, para nosotros es muy importante. Y por supuesto muchas gracias al gobernador, Sergio Ziliotto”.

Finalizó nombrando a quienes trabajaron incasablemente para llevar a cabo la construcción de la vivienda, Bruno Flaherty, Víctor Videla, Orlando Llantén y José Díaz. “Gracias a todos por acompañarme en este desafío tan grande, muchas gracias de corazón”, finalizó.