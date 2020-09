La reacción de Ángela Leiva el día que su novio le pidió que no usara pollera corta ni escote

La cantante, que ya había sufrido con su ex, le dio un ultimátum a su pareja.

El ultimátum que la cantante le dio a su actual novio.

El fuerte testimonio de Ángela Leiva sobre la violencia de género que sufrió en el pasado por parte de su ex, fue tan necesario para la cantante como sanador. Contarlo la hizo sacarse una mochila de encima, además lograr la empatía con muchísimas mujeres que se identificaron con su historia. Pero después de 8 años de maltrato y violencia psicológica, una de las grandes candidatas a ganadora del Cantando 2020 pudo renancer y hasta volver a enamorarse.

Su actual pareja también se dedica a la música y lo conoció en la cotidianeidad del trabajo. “Yo ya lo tenía de músico a Martín en mi banda, toca el trombón, y ya lo miraba con otros ojitos. Porque estaba desenamorada de mi ex y las cosquillitas en la panza cuando él me miraba o me hablaba estaban. Después se dieron las cosas como se tenían que dar y me separé”, introdujo Leiva en un Instagram Live con Caras y continuó: “Un día, después de un tiempo, le dije: “Mirá, me pasa esto, esto y esto”. Y él me dijo “a mí me pasa lo mismo” y empezamos una relación nueva. Él estaba saliendo de una separación también y sigue el amor hasta el día de hoy”.

De personalidades opuestas, Ángela aseguró que se complementan bien debido a que ella es muy extrovertida y él tímido. “Él es muy perfil bajo, todo lo contrario a mí. De hecho, somos el complemento perfecto porque él me baja y yo a él lo desinhibo”.

Si bien hoy está feliz con su noviazgo, la artista de la movida tropical debió atravesar muchas oscuridades para llegar a donde está hoy. “Lo bueno de mi historia es que yo me separo desenamorada de mi ex pareja, me separo porque no lo amaba más. Después me fui enterando todo lo que me hacía y abriendo los ojos y sacándome la venda. El tipo me estaba diciendo que yo no iba a existir mas como artista, básicamente. Entonces me separé pensando que mi vida iba a ser una mierda, un fracaso y estaba muy mal”, recordaba Leiva que finalmente pudo dar vuelta la página.