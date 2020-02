La policía de Londres mató a un supuesto terrorista que apuñaló al menos a dos personas

En un confuso episodio sucedido este domingo a las 14 de Londres, la policía metropolitana se dirigió al barrio de Streatham (en el sur de la capital británica) alertados porque había un hombre atacando con un arma blanca a las personas.

Inmediatamente se cercó la zona, ultimaron al atacante y calificaron el hecho como un “incidente vinculado con el terrorismo”. Minutos más tarde, el organismo de seguridad señaló que son al menos dos las víctimas de arma blanca.

Update: Video of the scene in London where police have shot and killed a man following a stabbing. #Streatham #London #Shooting pic.twitter.com/ErAwx5V2v0

— Breaking News (@NewsAlertUK_) February 2, 2020