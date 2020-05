La periodista marplatense Gabriela Azcoitia tuvo coronavirus

“Estoy bien, tranquila, y más aún ahora después de que me informaran que mi esposo, mis hijos y yo claro, no tenemos coronavirus”, señaló la reconocida periodista marplatense Gabriel Azcoitia desde su casa tras haber estado internada en el Hospital Privado de Comunidad como paciente de Covid 19.



La conductora del noticiero de Telefé Mar del Plata fue diagnosticada con coronavirus en la noche del lunes. Le avisaron cerca de las 21 de ese día que había dado positiva la prueba tras el hisopado que se realizó el día anterior. Una hora más tarde aparecía en el parte oficial como “positivo”, de acuerdo a la prueba realizada por el Instituto Nacional de Epidemiología de Mar del Plata.

“Me sorprendió sin dudas.No tengo ningún síntoma, nada. Y de hecho el hisopado pedí yo mismo que me lo hicieran para quedarme tranquila después de haber estado internada varios días”, reveló Azcoitia. “El test -reiteró- lo pedí yo misma a instancias de mi médico de cabecera, Gustavo Blanco” (ex secretario de Salud de la comuna)

La periodista comentó que se internó en la Comunidad como consecuencia de un status migrañoso que viene sufriendo desde hace más de cinco años.

Sin embargo, en estos últimos días se le diagnosticó un tromboembolismo pulmonar. Cabe destacar que la mayoría de las veces, la embolia pulmonar es ocasionada por coágulos de sangre que llegan desde las piernas (como en este caso) o, con menor frecuencia, de otras partes del cuerpo (trombosis venosa profunda). En el tratamiento para desintegrar el coágulo se usan anticoagulantes.

“Nunca tuve síntomas”

“Nunca tuve síntomas de coronavirus. Imaginate que me tomaban la fiebre estando internada entre cuatro y cinco veces por día. Jamás tuve tos. Todo me sorprendió pero afortunadamente me siento muy bien“, confesó en su diálogo con este medio.

Además, precisó que el miércoles le volvieron a realizar un hisopado. El análisis se realizó en el Instituto Nacional de Epidemiología. Hoy se le informó que arrojó resultado negativo. Además se le hicieron otras pruebas que fueron enviadas a un laboratorio privado. “Las nuevas pruebas -explicó- tanto de INE como del laboratorio privado arrojaron PCR negativas y en este último caso anticuerpos también negativos”

De hecho, el mismo martes Gabriela Azcoitía abandonó el Hospital para continuar con el aislamiento en su domicilio particular.

También se le realizaron pruebas a su esposo y a sus hijos. “Mi esposo estuvo dos semanas acompañándome en el Hospital. Y claramente no fue contagiado ni tampoco mis hijos”, confió la carismática periodista.

“Estoy bien y realmente no tengo idea como pude haberme contagiado”, aseguró a LA CAPITAL Gabriela Azcoitia, quien agradeció a compañeros de trabajo y amigos que pudieron comunicarse con ella o sus allegados prepocupados por la situación.

“Estoy muy bien. Estoy muy bien. Pero es importante que sigamos cuidándonos entre todos”, resaltó finalmente, aliviada sin dudas por los resultados de las segundas pruebas,

Cabe destacar que en las próximas horas, Azcoitia deberá someterse a nuevos testeos para que, una vez que en el INE registre su caso como negativo, lo eleve a las autoridades nacionales para, entonces si, aparecer como “paciente recuperado”. Algo similar a lo que ya sucedió con cuatro casos de la Clínica del Niño y la Familia y dos de la Clínica Pueyrredón. En estos seis casos, todos asintomáticos, los test fueron negativos a pocas horas de haberse diagnosticado como positivos.

“A pesar de que voy a cumplir la cuarentena correspondiente no tengo agentes de contagio. Si debo recuperarme bien del tromboembolismo pulmonar que me quita un poco de oxígeno”, confió.

Por último, volvió a aclarar que “no tuve nexo con ninguna persona que haya viajado al exterior o vínculo alguno. He tenido, según los médicos, un muy leve contagio del virus, dicho por los médicos, y ya sobrepasé afortunadamente la enfermedad”.

Por su parte, consultado esta noche su médico clínico de cabecera, eGustavo Blanco, ex secretario de Salud de la comuna, dijo que la periodista “es una paciente que estuvo internada en dos oportunidades en el HPC con antecedentes de una cefalea crónica. Se externó y al día siguiente ingresó con falta de aire y taquicardia. Se le

hizo diagnóstico de tromboembolismo de pulmón, se estudiaron las causas habituales y al no haberse encontrado una causa y en el contexto de una pandemia de coronavirus se solicitó un hisopado”, ´concluyó.,