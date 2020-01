La Pampa concluirá los jardines de infantes que Macri abandonó

Tal como había comprometido durante la campaña electoral, el gobernador Sergio Ziliotto, dispuso adelantar fondos provinciales y licitar las obras necesarias para concluir los cuatro jardines cuya construcción prometió el anterior gobierno nacional y que fueran abandonados a mitad de su ejecución.

Está previsto que las licitaciones comiencen el próximo 18 de febrero con el JIN N° 8 de la Escuela 66 de General Pico, en tanto que las restantes se concretarán los días 4, 11 y 18 de marzo.

El gobernador Sergio Ziliotto aseguró que “poco a poco estamos comenzando a recomponernos del daño que le causó a la provincia el abandono de cuatro años que sufrimos durante la gestión de Macri”.

“No solo prometieron estos jardines y los abandonaron, sino que no construyeron viviendas, ni mantuvieron las rutas y dejaron de lado programas sociales, educativos y de salud”, recordó el mandatario y aseguró que “si bien la tarea de reconstrucción de la Argentina es compleja por el desastre que dejaron, sabemos que todos juntos, con el esfuerzo del Gobierno Nacional, la provincia y los municipios vamos a volver a poner a nuestro país de pie”.

La historia del abandono

Paradójicamente, el “Plan Nacional 3.000 Jardines”, fue lanzado desde La Pampa en mayo de 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri. En aquel momento prometió que los edificios incluirían salas para los niños de 3, 4 y 5 años de edad en todo el país y comprometió cuatro obras para La Pampa: Santa Rosa, General Pico, Ingeniero Luiggi y Winifreda. Todos los edificios fueron empezados y ninguno se terminó.

La inacción del gobierno nacional llevó al ex- gobernador, Carlos Verna, a solicitarle a Nación que le transfiera las obras para poder concluirlas. El 13 de mayo de 2019 se firmó el acuerdo que incluía la posterior transferencia de fondos, con el fin de concluir la construcción de los cuatro jardines.

Las obras a concretar

Casi cuatro años después el gobierno de La Pampa avanzará en la culminación de las obras en las cuatro localidades. En todos los casos los edificios contemplan la construcción de tres salas, salón de usos múltiples, cuerpo de sanitarios, cocina, galerías, servicios y obras exteriores varias.

Se continuará con la modalidad de construcción industrializada, desarrollada con steel framing puro (construcción en seco), anclado químicamente a plateas de hormigón armado.

El ministerio de Obras Públicas relevó los edificios y detectó un promedio de ejecución que en la mayoría de los casos rondaba el 35 %, aunque el gobierno nacional había certificado el 50 % al momento de entregar las obras a la provincia.

En los informes técnicos, los profesionales de Obras Públicas dejan en claro que el porcentaje de avance de las obras es “relativo”, dado que gran parte de lo ejecutado deberá rehacerse según lo convenido originalmente o bien ejecutarse con nuevas pautas constructivas previa presentación del informe técnico que las avale.

Cabe mencionar que las obras de terminación y complementación no se circunscriben a los edificios propiamente dichos, sino a todas aquellas tareas que quedaron inconclusas en el predio, como instalaciones, solados, parquizados, cerramientos y cercos entre otras. Los trabajos encarados por la provincia también incluyen a los que por obsolescencia, mala ejecución o pérdida de las funciones constructivas o estructurales deban ser reemplazadas y procederse a su ejecución de manera completa.