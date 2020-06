La oposición no acompañó el presupuesto y la tarifaria

El oficialismo aprobó en soledad el presupuesto y la tarifaria del intendente Luciano di Nápoli. Hubo cruces con la oposición durante la sesión de este miércoles por la mañana.

Los concejales del FreJuPa aprobaron en soledad este miércoles el presupuesto y la tarifaria del intendente Luciano di Nápoli. El presidente del principal bloque opositor, el FrePam, Pablo Pera, dijo que “el vecino no está en condiciones de absorber el aumento de las tasas” previsto en la nueva tarifaria y anticipó, al ingresar a la sesión que comenzó a las 10, la posición de su bloque.

El concejal de Propuesta Federal, Marcelo Guerrero, y la tiernista, Fabiana Castiñeira, también votaron en contra. El edil macrista reprochó los aumentos de las tasas y votó negativamente. La alfil tiernista también votó en contra porque “los vecinos no vieron mejoras en los servicios”.

Antes de ingresar a la sesión, el presidente del bloque del Frepam, Pablo Pera, recordó que “en la comisión dijimos que íbamos a fijar posición en el recinto”, y anunció: “Hemos decidido no acompañar”.

“Hay dos cosas atípicas: una, es el contexto general que sufren los vecinos y Santa Rosa en mayor medida porque es una ciudad netamente administrativa y de servicios, no tiene actividades exceptuadas durante la pandemia prácticamente, y el vecino no está en condiciones de absorber un aumento tarifario como el propuesto; y dos, estamos tratando el presupuesto y la tarifaria a mediados de año, algo totalmente atípico, no es responsabilidad de este Concejo, y si el Departamento Ejecutivo se pudo manejar durante seis meses sin sobresaltos con el presupuesto y tarifario del año pasado, vemos que sería más oportuno continuar así hasta fin de año, máxime cuando dentro de cuatro meses ya tendrá que presentar el nuevo tarifario y presupuesto”, explicó en declaraciones a Radiokermés.

“Tenés poco margen para que la tarifaria y el presupuesto puedan tener un impacto real en las arcas de la municipalidad”, reflexionó.

Pera insisitió con el pedido de subsidiar el aumento de las tasas para que no caiga la recaudación. “Hay que subsidiar el aumento, no las tasas. Esto va en sintonía con lo que ha hecho el gobierno provincial y nacional. No nos parece para nada demagógica la propuesta. Y nos parece real y cierta desde el punto de vista operativo para la municipalidad porque un gran componente de la coparticipación del 2021 es el pago de las tasas y servicios. Subsidiar este aumento repercute en que la municipalidad sigue teniendo el ingreso con el aumento porque le va a figurar este importe porque lo está subsidiando, y al vecino lo beneficia porque hace una erogación menor porque sigue pagando lo mismo”, abundó.

“No es demagogia, para nada, de hecho el gobierno provincial subsidia a las cooperativas para que las tarifas no aumenten. A subsidiado a distintas empresas para que pueda afrontar el pago a sus trabajadores. No nos parece para nada una cuestión demagógica, ellos lo plantean así porque supuestamente se va a desfinanciar la municipalidad. No es así, todo lo contrario, va a permitir que se mantenga el nivel de pago y de ingreso a la municipalidad”, argumentó.

Y opinó que con el incremento habrá una caída de la recaudación. “Mucha gente va a quedar afuera del pago de los servicios municipales, como ya lo han venido manifestando. Las jubilaciones aumentaron un 6% y los jubilados son un grupo de la sociedad muy cumplidor con la municipalidad. Las tasas aumentan entre un 30 y un 60%. Ahí tenés gente que se va a caer en la recaudación y te va a repercutir de manera negativa el año que viene”, comparó.

“Nosotros deberíamos estar pensando como municipalidad en el índice de coparticipación del 2021. Nuestro proyecto, lejos de ser demagógico, va en sintonía para lograr un buen índice el año que viene”, redondeó.

El concejal del FreJuPa, José Depetris, afirmó que el proyecto “está hecho con la mayor responsabilidad, somos conscientes de eso, atendiendo la situación, la doble crisis, la que vino con lo que recibimos cuando asumimos el gobierno y la que vino con la pandemia que generó en si mismo una crisis dentro de la otra”.

“Estamos trabajando responsablemente, tratamos de aventar situaciones que al vecino no lo favorezcan, como cuestiones de política más chabacanas, tratamos de ser serios en esto. Por lo tanto, vamos a presentar nuestros argumentos y vamos a votar de acuerdo a lo que ideológicamente pensamos”, adelantó. “Estamos asignando recursos en las áreas que los precisan, estamos con una nueva mirada, que fluye de una posición ideológica, que evidentemente no todo el mundo ni todos los concejales están de acuerdo”, explicó.

Depetris había calificado de “demagógicos”, “irresponsables” y “sofistas” a los concejales del Frepam en la previa de la sesión, por proponer subsidiar el incremento de las tasas. “Lo que quise decir, en buen romance, cuestiones que recogí en la calle de gente que me preguntaba por esta posición. Habla más de ellos que de nosotros, de la manera de plantarse frente a un problema de suma gravedad para el santarroseño”, contrastó.

“Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, financiar la municipalidad para poder llegar al vecino con todos los servicios. De hecho lo estamos haciendo, había una planta de asfalto que no había quién la hiciera andar, y nosotros la hicimos andar y estamos empezando a asfaltar. Hay un montón de situaciones que nadie le ponía coto, tomaba las resoluciones, y es lo que estamos haciendo. Pedimos un acompañamiento serio, nada más que eso”, acotó.

“El aumento está dado dentro de la potestad del intendente que está obligado a cerrar los costos. Con el mínimo aumento que se planteó, estamos cerrando una situación que es inherente a la propia responsabilidad del intendente”, completó.

Los asuntos entrados a esta nueva sesión, se componen por las comunicaciones del Departamento Ejecutivo, como el informe Mensual de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos (de febrero, marzo y abril); la comunicación oficial presentada por el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias La Pampa, instando el tratamiento del proyecto presentado durante el año 2019, para la creación del Ente Municipal de Obras Sanitarias; diez proyectos de ordenanza para la realización de obras de alumbrado público y gas natural; y la modificación a un inciso del Código urbanístico, que permitirá la donación de un inmueble a la Cooperativa Popular de Electricidad, solicitada por su presidente, a cambio de diferentes obras en el servicio de suministro eléctrico del Paseo ferial.

Asimismo, ingresará el proyecto de Disposición presentado por las Concejalas y los Concejales del Bloque FreJuPa, solicitando una mayor representatividad -tanto de los poderes del estado municipal, como del tercer sector- a la Comisión Permanente para la recuperación y reafirmación de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos e insulares del territorio nacional.

En tanto, el orden del día está compuesto por el despacho de la comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, referido a la modificación del Código urbanístico, que establece la creación de un “banco de tierras” local. Se aprobó por mayoría, la concejala tiernista Castiñeira no acompañó. El Frepam y el PRO acompañaron la aprobación.