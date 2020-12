La noche negra de Fede Bal en Masterchef Celebrity: herida sangrante, discusión con el jurado y eliminación

Al actor le pasó de todo en una gala muy exigente y dejó el programa en la víspera de las semifinales.

Fede Bal fue eliminado de «Masterchef Celebrity”

Se acercan instancias claves y cada vez más difíciles en Masterchef Celebrity, el exitoso reality culiniario que se emite por la pantalla de Telefe. En la gala de este domingo, los participantes debieron enfrentarse a una exigente preparación de una receta de ricota frita casi a ciegas. Y Federico Bal, el hombre que con sus platos supo hacer reír y llorar al jurado a lo largo de la competencia, tuvo una jornada accidentada y dejó el programa.

A pesar de tratarse de una prueba de dificultad extrema, Bal no aceptó recibir ayuda del jurado y así se lo hizo saber a Germán Martitegui, reviviendo una pelea que se remonta al primer programa del ciclo, y que se mantuvo con mayor o menor intensidad desde entonces. “Vamos a ver qué pasa. No es de agrandado, hoy me puedo ir, pero estoy tranquilo con eso”, dijo el actor. “Estás cerca de la puerta”, señaló el jurado. Sin saberlo, Federico empezaba a escribir la crónica de una eliminación anunciada.

Allí no terminaron los problemas para Bal. Mientras picaba ajo, sufrió una herida en su mano, de la que empezó a brotar sangre de manera impresionante. “Parecía un bife de chorizo”, graficó. “No es tanto el dolor, es la baja de presión y tuve que salir un largo rato”, explicó luego en el back. El corte lo afectó no sólo física y emocionalmente; también afectó directamente en los tiempos de cocción. “Ya no me acuerdo que le falta, no me acuerdo el plato que había visto… el peor panorama”, anticipó. El tiempo le iba a dar la razón.

Luego de salvar a Vicky Xipolitakis, la definición mano a mano enfrentó a Federico con el Mono de Kapanga, un habitué a este tipo de situaciones. Fue Martitegui el encargado del anuncio. Y fue el músico el más conmovido por la decisión, incluso más que el propio eliminado. “Dentro mío pienso que me estoy convirtiendo en el verdugo de mis amigos”, comentó el Mono con lágrimas en los ojos en el back. También tuvo sentidas palabras para Federico. “Te quiero un montón, sos un pibe bárbaro. Vos ya le ganaste a la vida”, señaló en referencia al cáncer de intestino que el actor superó este año.

El conductor Santiago del Moro tomó la palabra y evaluó el paso de Bal por la competencia. “Desde que te vi cocinar la primera vez pensé que ibas a estar en la final. Siento que hoy la competencia te pasó por arriba y no pudiste con ella”, analizó el conductor, y el participante aceptó. “Sos un gran pibe y un gran compañero. Un lujo tenerte”, cerró del Moro ante el aplauso del piso.

Cuando llegó la habitual devolución del jurado, la palabra más esperada era la de Martitegui. “Nos sorprendiste muchísimas veces con tu talento y tus ganas. Te vamos a extrañar, fue una alegría tenerte acá”, dijo el chef, a tono con el clima de despedida y haciendo a un lado las rispideces anteriores.

A continuación, Damián Betular se tomó con humor cada ida y vuelta con el actor. “No renegamos con ningún participante como con vos, era divertido acercarnos a tu isla, pelear un poquito”, admitió el jurado, antes de resaltar las bondades de Bal. “Conozco una persona maravillosa, doy gracias a Masterchef por haberte conocido y algún día vamos a jugar a la Play juntos”, prometió. Por su parte, Donato de Santis coincidió con sus colegas y destacó que detrás de cada chef hay una persona. “Fuiste un aprendiz difícil pero está bien, porque no todos son iguales y vos tenés una personalidad que te distingue”, resumió el italiano.

Antes de despedirse, Bal destacó lo divertido de su paso por el programa. “Toda mi vida me voy a acordar de estos meses por las risas, es muy loco trabajar en algo que sos fan, creo que es la primera vez que me pasa. Ahora me voy a comer unos pochoclos y ver Masterchef hasta la final”, aventuró. Un final que está cada vez más cerca. Según adelantó del Moro, este lunes, comenzarán las semifinales. “Nada será igual a lo que hayan conocido”, anticipó el conductor. ¿Con qué nos sorprenderá esta vez Masterchef Celebrity?