La Negra Vernaci pidió perdón por sus dichos sobre Jujuy: “Se entendió mal”

La conductora arrancó el programa de este martes haciendo alusión a la polémica por sus declaraciones sobre esa provincia.

La polémica por las declaraciones de la Negra Vernaci sobre Jujuy llegó hasta el gobernador Gerardo Morales. “Ella debería venir para mirar a los chicos a la cara y pedirles perdón”, dijo este martes.

Al mismo tiempo, la conductora se hizo cargo de sus dichos y pidió disculpas al inicio del programa La Negra Pop por Pop Radio.

“La palabra no es solo del que la dice, también es del que la escucha. Y si el que lo escucha, escucha algo que le hace ruido, que le ofende, que le hace mal, hay algo en esa palabra dicha que uno tiene que replantearse. Ayer me tocó a mí. Lapidación pública. Creo que es lo más parecido a cuando pedían ‘que los cuelguen en la Plaza de Mayo así aprenden”, comentó.

“Mis oyentes entendieron perfectamente de qué estábamos hablando, la chicana que estábamos haciendo con el operador. No era siquiera un chiste, era una chicana, una cosa interna”.

Además, argumentó que ella le habla a su “cofradía”, sus “oyentes”, quienes comprenden sus códigos. “Mis oyentes entendieron perfectamente de qué estábamos hablando, la chicana que estábamos haciendo con el operador. No era siquiera un chiste, era una chicana, una cosa interna. Es un papel que él ocupa. Cada uno sabe en los trabajos dónde está parado y dónde se ofende y no. Esto que tendría que haber sido privado, fue público porque hacemos todo al aire. No se entendió, se entendió mal, se descontextualizó con mala leche quizás”, aseguró.

“Pero yo les quiero hablar a los que de buena voluntad creyeron en eso y creen que odio Jujuy y a los jujeños. A esa gente le quiero hablar, porque no es así. No tendría ningún motivo para hacerlo”, continuó.

Vernaci dijo que ante la polémica se puso “a disposición del INADI”. “Estuvimos hablando qué es lo que se tiene hacer, qué es lo que corresponde, cómo manejar una charla que para nosotros es íntima. Lamentablemente, yo le hablo a mi cofradía que sabe qué va a encontrar cuando me escuche”, agregó.

El lunes, la Negra le había dicho a un compañero: “¿A Jujuy te vas de vacaciones? Gente autóctona y sufridora. Pero digo, ¿no se te ocurre vacaciones con mar? ¿Algo que te relaje? Cómase una empanada, ‘mihijo’. Bienvenido a la Argentina. Jujuy es Bolivia, chicos, alguien lo tiene que decir”.