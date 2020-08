La Marcha del #17A se sintió en Santa Rosa y General Pico

Más de un centenar de personas se manifestaron este lunes en la capital provincial.El punto de encuentro fue la Estación del Ferrocarril donde poco después de las 16 horas comenzaron a marchar hasta la esquina de San Martín y Gil, y frente a la Municipalidad.

La jornada a la que denominaron “banderazo patriótico:hagamos la patria que quería San Martín”, contó con la participación de varios dirigentes del PRO, como el el presidente del bloque de Diputados, Martín Ardohain, la diputada María Laura Trapaglia, el ex diputado Maximiliano Aliaga y el ex titular del PAMI, Enrique Juan.

El lema “No a la reforma judicial” fue la principal consigna, aunque también se pudieron observar “Derecho a la vida”, “Despierta argentina, por la verdad, por la libertad”, “por la patria”

También hubo mensajes anticuarentena como “los test no sirven”, “sin síntomas no hay enfermedad”; “libertad es salud. No + encierro”; “no al nuevo orden mundial” y “no a la nueva realidad”.

La marcha se replicó en General Pico donde los manifestantes se congregaron en la Plaza San Martín.

También se movilizaron los autos que hicieron sonar sus bocinas y luego se cantó el Himno Nacional argentino.

La mayoría de los participantes se expresaron en contra de la “Reforma judicial”, contra el “atropello de las instituciones”, condenaron la corrupción y algunos pidieron por el fin de la cuarentena.