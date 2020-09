La Luna se formó por el choque de un planeta con la Tierra

La NASA reveló que existe evidencia de que el único satélite natural de nuestro mundo es producto de un evento hace 4.5 mil millones de años.

La hipótesis estaba en el aire, pero recién el 17 de septiembre la NASA anunció que existe evidencia científica para confirmar la teoría de que la Luna se formó hace 4.500 millones de años a partir de la colisión de un planeta contra la Tierra.

Tras medio siglo de secreto la NASA desclasificó una serie de imágenes tomadas por la misión Apolo 13 en 1970 con la intención de profundizar en la teoría del “Gran impacto” que postula que la luna se formó cuando era un planeta joven que chocó contra otro, llamado Theia.

Como resultado se constituyeron la Tierra y su satélite natural.

“Existe una gran diferencia entre el maquillaje elemental moderno de la Tierra y el de la Luna, y queríamos saber a qué se debe. Ahora que sabemos que se veía muy distinta desde el comienzo, y es probable que fuese por la teoría del ‘Gran impacto’”, señaló Justin Simon, el científico de la NASA que elaboró el informe junto a su colega Tony Gargano.

Para su estudio los científicos recurrieron a las muestras de roca lunar obtenidas en las misiones de Apolo durante los sesentas y setentas. Además estudiaron el cloro y otros elementos del grupo de los halógenos.

El informe se publicó la semana pasada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, donde Simon y Gargano explicaron que las rocas de la Luna contienen una concentración más alta de cloro pesado, mientras que las de la Tierra son ricas en la versión liviana.

Puede que parezca una diferencia mínima, pero el resultado fue que, mientras la Luna cambió poco y nada desde su formación, en la Tierra se desarrollaron cambios químicos y físicos que eventualmente dieron lugar a una atmósfera y la vida.

De acuerdo con el modelo de “Gran impacto”, tanto la Tierra como la Luna eran masas de cloro pesado y liviano, pero a medida que se reconstituyeron tras el choque nuestro planeta, al ser más grande que su satélite, absorbió todo el cloro liviano de los dos cuerpos celestes.

“La pérdida de cloro de la Luna probablemente ocurrió durante un evento con gran cantidad de energía y calor, lo que conduce a la teoría del ‘Gran inmpacto’”, expresó Gargano.