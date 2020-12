La decisión de Obligado hizo lugar al pedido de los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín, quienes pidieron el regreso a la cárcel de Boudou, cuya condena a 5 años y medio de cárcel fue confirmada semanas atrás por la Corte Suprema de Justicia, informaron hoy fuentes judiciales.

El magistrado dispuso en su fallo «revocar el arresto domiciliario» de Boudou «y disponer su alojamiento en un establecimiento penitenciario bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF)», al considerar que han cambiado las circunstancias por las que lo había enviado a su casa.

El juez había accedido a la prisión domiciliaria del ex vicepresidente porque entendió que debía estar con sus hijos mellizos de dos años y que su esposa, ciudadana mexicana, debía trabajar para sostener la familia.

Ahora Obligado sostuvo que la familia de Amado Boudou tiene ingresos suficientes para mantenerse, cobertura médica y contención para los niños, además de establecer que se reanudaron las visitas en las cárceles y que en consecuencia pueden preservarse las relaciones intrafamiliares, especialmente con los chicos.

No obstante, fuentes judiciales dijeron que el retorno del ex vicepresidente a la cárcel no se produciría de manera inmediata porque «su defensa apelará ante la Cámara de Casación bajo el argumento ya utilizado«.