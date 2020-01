La Justicia investiga ola de secuestros virtuales

Más de diez intentos de estafas telefónicas se registraron en los últimos días en Santa Rosa y Toay. Según precisaron, la mayoría se realizaron bajo la modalidad de «secuestros virtuales». Incluso, dos de ellos se registraron en la capital pampeana con pocas horas de diferencia y a pocos metros de distancia entre las víctimas. Si bien no llegaron a concretarse, la Policía se encuentra alerta ante estos tipos de delitos.

Según pudo saber este diario, entre las 17 y las 19 horas se solicitó la presencia del personal policial de la Seccional Primera en dos viviendas luego de que los damnificados sospecharan de que estaban siendo víctima de una estafa telefónica.

El primero de los hechos ocurrió sobre la calle Belgrano, del barrio Villa Alonso, alrededor de las 17.30, mientras que el segundo ocurrió a pocas cuadras una hora y media después, cerca de las 19, en la calle Juncal. Ambos casos, comentaron a este diario, se habrían llevado a cabo bajo la modalidad de «secuestro virtual», donde los sospechosos llaman por teléfono a la víctima y aducen que «tienen hijos secuestrados y que alguien va a pasar a buscar la plata».

De todas maneras, afirmaron que se trataron de dos «tentativas» y que no llegaron a concretarse.

No son los únicos.

Por otra parte, fuentes ligadas a la investigación indicaron que los últimos dos hechos que se registraron no serían los únicos y que el modus operandi habría sido utilizado también en la vecina localidad de Toay.

Según precisaron a LA ARENA, que hubo «varias tentativas del ‘cuento del tío’, aproximadamente 10 en Santa Rosa y Toay», aunque se presume que hubo más casos. A su vez, uno de los aspectos que llamaron la atención es que los intentos ocurrieron «mayormente en la zona de Villa Alonso».

En ese sentido, indicaron que «como común denominador se utilizó el fundamento del secuestro de un familiar», donde se exige un dinero a cambio de su liberación. De todas maneras, remarcaron que «hasta el momento no hay ningún hecho consumado».

En los casos se encuentra investigando la Brigada de Investigaciones y la Fiscalía de Delitos Económicos, en conjunto con las Seccionales de Policía, quienes abocaron todos sus recursos a tratar de determinar «cuál es el origen de estos llamados».

Antecedentes.

El último antecedente registrado de un «secuestro virtual» ocurrió el 12 de diciembre del año pasado, cuando efectivos de la Seccional Primera arrestaron durante la madrugada a dos jóvenes sospechados de simular un secuestro y robar una suma de 70 mil pesos al padre de un agente inmobiliario de Santa Rosa.

En aquel entonces, los estafadores llamaron al adulto mayor, se hicieron pasar por su hijo, le pidieron 70 mil pesos y se los llevaron. Pero, gracias al rápido accionar policial, los pudo atrapar antes que emprendieran viaje a Capital Federal.

Consejos para la prevención

Ante la cantidad de casos registrados, en su momento el Ministerio Público Fiscal de La Pampa reiteró y alertó a los y las habitantes de la provincia, especialmente a adultos mayores, a fin de que extremen medidas de seguridad por estafas telefónicas.

De esta manera, solicitaron no brindar datos personales ni sobre ahorros o cuentas bancarias, ya que este es el punto de entrada para las estafas telefónicas o engaños comúnmente denominados «cuentos del tío».

Las advertencias lanzadas por el organismo se debieron a que «cada vez son más recurrentes las denuncias de estos delitos, notándose que los engaños se repiten en los llamados telefónicos, si bien pueden ir variando, rondan siempre en los mismos temas».

A su vez, advirtieron sobre las distintas modalidades, entre ellas las registradas en los últimos días donde los estafadores «simulan tener secuestrado a un familiar y solicitan para su liberación el pago de una suma de dinero».

Frente a situaciones de este tipo, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se recurra a la comisaría más cercana, a la Brigada de Investigaciones o al Ministerio Público Fiscal, ubicado en el Centro Judicial de Santa Rosa (teléfonos 02954-451421-451452).

Asimismo, se solicitó la colaboración de todas las personas que tengan familiares, vecinos o conocidos de avanzada edad, para la difusión de estas alertas. Los adultos mayores, que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad y resultan ser un blanco fácil para esta modalidad delictiva, no son usuarios frecuentes de redes sociales y portales digitales de noticias.