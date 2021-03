La intendenta de Colonia Barón Sonia Luengo hizo apertura de Sesiones Ordinarias 2021

La intendenta de Colonia Barón Sonia Luengo, hizo la apertura de Sesiones Ordinarias 2021.



El acto se llevó a cabo anoche martes en el Consejo Deliberante de dicha localidad.

Éste es el texto completo de su discurso:

Buenas noches Sras. y Sres. Concejales, bienvenidos a esta nueva

apertura de Sesiones Ordinarias.

Destacar la labor de este cuerpo deliberativo, que se ha reunido en

Sesiones Extraordinarias en repetidas ocasiones para tratar, entre otros temas,

la Ordenanza Tarifaria, que incluye un aumento del 30% para los distintos

conceptos y que fuera aprobada por unanimidad en el mes de diciembre, el

Proyecto de Presupuesto Anual que se encuentra en tratamiento, la aprobación

de la obra de remodelación de la Plaza San Martín, autorización para la

ejecución del proyecto presentado ante Organismos Nacionales a través del

Programa “Argentina Hace I”.

El Proyecto de Presupuesto General de Cálculo de Recursos y

Estimación de Erogaciones a ejecutarse durante el Ejercicio Contable

correspondiente al año en curso asciende a $222.075.678, de los cuales un

alto porcentaje corresponde a recursos de orden provincial que incluye, entre

otros, aportes no reintegrables, régimen de coparticipación y fondos

complementarios, regalías hidrocarburíferas, también lo componen fondos

destinados a obras provinciales y nacionales. Con respecto a los recursos

ordinarios de orden comunal el monto asciende a $34.806.074. El porcentaje

destinado al pago de haberes de los agentes de planta permanente,

funcionarios y Poder Legislativo es del 33% y si incluimos al personal

contratado es del 36%.

Finalizado el ejercicio económico y financiero de las cuentas municipales

correspondiente al año 2020 no se registraron deudas exigibles a corto y largo

plazo, habiéndose abonado en tiempo y forma las liquidaciones mensuales de

haberes y Sueldo Anual Complementario como así también el Premio Estímulo

diciembre-20, el que fue liquidado de acuerdo al Decreto Provincial, al cual

adhirió este Concejo a solicitud del Poder Ejecutivo Municipal, además se

abonó una suma fija de $7.500 a todo el personal contratado para tareas

específicas. Es de destacar que no se han requerido adelantos de

coparticipación al Gobierno Provincial. Además, se congelaron los haberes de

funcionarios municipales, intendente y del Poder Legislativo desde el mes de

septiembre, en concordancia con la medida tomada por el Ejecutivo Provincial.

Queremos agradecer al Gobierno Provincial, en especial al Sr. Gobernador

y Sr. Secretario de Asuntos Municipales, además de todas las áreas

gubernamentales por el acompañamiento en este año tan atípico, difícil y que

ha afectado, en mayor o menor medida, a toda la población, con la pérdida

lamentable de vidas que padecieron la enfermedad o que no pudieron

sobrevivir a sus consecuencias.

Esperamos continuar trabajando mancomunadamente en beneficio de los

baronenses, que a pesar de las dificultades que se tuvieron que afrontar como

consecuencia de esta pandemia, la gestión no se interrumpió, debiendo

adaptarnos a las nuevas circunstancias tratando, dentro de nuestras

posibilidades, de minimizar los efectos económicos y sociales.

✔ El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) llevó adelante un

trabajo destacado el pasado año, evaluando y tomando decisiones sobre

distintas situaciones sociales generadas en un contexto de pandemia,

abordando de manera integral las problemáticas presentadas.

En la última reunión por Zoom participaron autoridades de Defensa Civil

del Gobierno Provincial con el objetivo de digitalizar información para

trazar un mapa de riesgo de la localidad.

✔ En el mes de febrero se firmó convenio con el Gobierno Provincial para

la pavimentación de once cuadras, inversión de $22.505.914, que se

pagará en seis cuotas consecutivas de $3.750.985 a través de la

Secretaría de Asuntos Municipales. Se han solicitado los presupuestos

correspondientes a empresas constructoras viales para su ejecución.

Previamente, para llevar adelante esta obra, se contrató a dos empresas

locales que ejecutaron 800mts. de cordón cuneta y cinco badenes

solicitándose un ProPAyS ante la Administración Provincial del Agua por

un monto de $721.310 y una inversión municipal de $995.525. Además

personal municipal procedió al entoscado y compactación de las

cuadras a asfaltar.

✔ Remodelación de la Plaza San Martín: Con recursos económicos

municipales se iniciaron los trabajos de recambio de los pisos,

adquiriéndose 2765 mts. cuadrados a una empresa constructora local,

con una inversión total de $2.132.725, la que se abonará en tres pagos,

de los cuales se realizaron dos, de acuerdo al avance de la producción.

El reemplazo de los mosaicos existentes que se encontraban

deteriorados por el transcurso de los años es realizado por una empresa

local que contratara cinco operarios. Porcentaje de avance de la obra del

60%. También se están restaurando todos los bancos. Finalizados estos

trabajos se continuará el presente año con la colocación de riego

por aspersión e iluminación.

✔ En el marco del Programa “Argentina Hace I”, financiado por el

Ministerio de Obras Públicas del Gobierno Nacional, se presentó el

proyecto de construcción de “Plaza Colonia San José”, habiéndose

firmado el Convenio Marco, previa autorización del Gobierno Provincial y

del Concejo Deliberante, adhiriendo a la normativa vigente.

Posteriormente se firmará el Convenio Específico para la concreción de

la obra. El preesupuesto total es de $8.155.300, aportando el tesoro

nacional el 85% y el Municipio el 15% restante.

Simultáneamente, se diseñó y presentó ante el Ministerio de Obras

Públicas del Gobierno Nacional el proyecto de remodelación del

Gimnasio del Club Cultura Integral, para ser incluido en futuras obras

públicas. La ejecución de esta refacción es de manifiesto interés del Sr.

Gobernador por el estado de deterioro que presenta y la importante

función deportiva y social de esta institución.

✔ El Gobierno Provincial presentó el Proyecto de Renovación de la Red de

Agua Potable Tercera Etapa, ante el Organismo Nacional ENOHSA

(Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento). Obra que fue

aprobada por la Cámara de Diputados de la Provincia.

✔ Se gestionó ante el Gobierno Provincial la finalización de la obra de

ampliación de la Sala de Primeros Auxilios “Dr. Néstor Valiente”, con un

presupuesto de $2.805.785.

✔ Se solicitó financiamiento ante la Administración Provincial de Energía

para una extensión de la red de energía eléctrica en Colonia San José.

✔ Centro Recreativo Municipal: se adquirió bomba extractora para

proveer de agua al natatorio con una inversión de $170.650,74.

Construcción, a cargo de personal municipal, de un segundo baño en la

confitería, ya que se contaba con uno solo en ese sector. Se forestó con

35 especies, reemplazando las afectadas por fuertes vientos. Se está

trabajando en la renovación de la instalación eléctrica interna del predio.

✔ Se finalizaron los trabajos en la senda peatonal del acceso principal, con

colocación e iluminación del puente, construcción de quince mesas y

treinta bancos distribuidos en distintos sectores, trabajos realizados con

moldes y mano de obra municipal. Como así también tres mesas y seis

bancos en los terrenos del ferrocarril.

✔ Construcción de un desagüe a cielo abierto de hormigón armado de 0,60

cm de ancho por 0,60 de profundidad por 60 mts. de largo para

canalizar y desagotar el agua de lluvia en el sector sur del ingreso a la

localidad, para evitar los anegamientos que se producían con las

precipitaciones. Mano de obra y fondos municipales.

✔ Construcción de una boca de tormenta en el último tramo del canal de

desagüe paralelo al acceso norte para evitar la acumulación de agua de

lluvia.

✔ Red Terciaria: Se realizaron trabajos de mantenimiento en un total de

383 Km. de caminos vecinales.

✔ Se tiene prevista la renovación total de la instalación eléctrica interna del

Municipio, por encontrarse obsoleta, aconsejado por el personal de

Seguridad e Higiene que realiza las inspecciones correspondientes

exigidas por la ART. Se han adquirido insumos por un monto de

$109.996,43.

✔ Se adquirieron en el transcurso del año y a diferentes proveedores tres

equipos de vigilancia (compuesto por la cámara, CPU y gabinete) para

ser colocados en lugares estratégicos, con una inversión de $616.600.

✔ Se habilitó el servicio de Posnet para el cobro en caja.

✔ Se solicitó ante la Administración Provincial del Agua la realización de

dos perforaciones para el abastecimiento de los camiones asignados al

servicio de riego. La primera de ellas se está llevando a cabo en el

espacio circundante al galpón que el municipio posee convenio de

comodato desde el año 2018 con Ferro Expreso Pampeano. De esta

manera quedará anulada la bomba con tanque elevado del predio de la

Municipalidad, que genera muchos inconvenientes por estar situada en

el centro de la localidad. La segunda perforación se ubicará en Colonia

San José, evitando de esta manera que los camiones deban viajar

permanentemente cargados desde Colonia Barón.

✔ Ante el déficit habitacional, estamos abocados a la compra de terrenos

con dimensiones específicas, destinados a barrios de viviendas

sociales.

✔ Dependiente del Ministerio de Conectividad y Modernización del

Gobierno Provincial, nuestra localidad fue incluida en la ampliación de

la red troncal de fibra óptica, con 37Km. de extensión, desde el

cruce de Rutas 1 y 10. El monto total de inversión con aporte no

reembolsable de ENACOM más aporte provincial incluyendo fibra óptica,

proyecto, canon, equipamiento electrónico, mano de obra e impuestos

es de dólares 473.064,50 (equivalente a 42.5 millones de pesos).

Actualmente nos encontramos interconectados por medio de un enlace

inalámbrico al nodo Quemú Quemú, pero debido a que nuestra localidad

ha mostrado crecimientos sostenidos del consumo de ancho de banda

como resultado del escalamiento de planes de servicios de las redes

urbanas existentes se justifica la migración a enlace por fibra óptica.

Esta ampliación aumentará en cinco veces más la capacidad actual de

la Red Provincial.

✔ A través del Área de Producción municipal se entregaron 4 kits con

insumos agropecuarios compuesto con los siguientes materiales para el

armado de boyeros eléctricos; 65 varillas plásticas, 7 rollos de hilos, 1

equipo de boyero con pantalla solar incorporada, 3 jabalinas con

borneras, 2 carreteles para hilo, 5 manijas aislantes, 25 aisladores para

esquinero y 1 voltímetro. Esta entrega fue el resultado del trabajo

conjunto entre el Municipio y la Estación Experimental INTA Anguil,

enmarcado en el Programa PERMER dependiente del Ministerio de

Desarrollo Productivo del Gobierno Nacional. Cada kits está valuado en

dólares 600.

✔ Dependiente del Ministerio de la Producción a través de la Ley de

Descentralización, se entregaron 6 créditos de Desarrollo Productivo,

tres correspondientes a servicios y tres a producción secundaria por un

monto total de $966.045,64 y dos créditos con recupero de los ya

otorgados por $108.000. Estos préstamos son una herramienta para

cuidar el trabajo, garantizar la producción de bienes y servicios y

amortiguar el impacto económico y social generado por la crisis producto

de esta pandemia, sobre todo en pequeños emprendedores y empresas

familiares.

✔ Se realizará en conjunto con la Agencia de Extensión INTA Anguil una

identificación socio productiva de Agricultura Familiar que produzcan

alimentos y otros productos que generen excedentes para la venta,

permitiendo así fortalecer vínculos y desarrollar acciones futuras.

Destinado a productores de la zona urbana, periurbana y rural.

✔ Proyecto “Estación COLONIA BARÓN”: El objetivo es resignificar el

Patrimonio Ferroviario de la Estación “Colonia Barón”, redefiniendo sus

funciones, evitando el constante deterioro por el transcuurso del tiempo:

– Vagón dormitorio: será destinado a albergar y preservar objetos de

dos leyendas deportivas, los pilotos Dante GARIGLIO y Juan José

BONGIOVANNI. Esta muestra se inaugurará el día 21 de marzo en

ocasión de los 106 años de nuestra localidad.

– Zorrita: se realizará un paseo con esta herramienta rodante,

recreando el Ramal Valentín Gomez – Winifreda. Actividad prevista

para el segundo semestre.

✔ Avanzaremos con el acopio de botellas plásticas y se comenzará con la

separación por color y tipo de plástico para su posterior prensado y

comercialización o para los requerimientos que demande el Gobierno

Provincial para la generación de energía sustentable. Actividad llevada a

cabo con mano de obra municipal en uno de los galpones cedido en

comodato por Ferro Expreso Pampeano.

✔ Se instaló en Plaza "San Martín" un "corazón solidario" para depositar

tapitas de plástico y colaborar con la Campaña Solidan” un “corazón solidario” para depositar

tapitas de plástico y colaborar con la Campaña Solidaria Nacional de la

Fundación Garrahan.

✔ Se inauguró el “Paseo de las esculturas” en terrenos del ferrocarril, “El

Acordeonista” en homenaje a Gabriel Reinhard, y la “tortuga” y

“lechuza”, consideradas en peligro de extinción. Construidas por el Sr.

Vice Intendente con el reciclado de chatarra. Una próxima escultura

formará parte de este paseo, obra de Carlos Weckesser en la que se

homenajeará a los inmigrantes de su familia y a través de ellos a todos

los que han llegado a establecerse en nuestra localidad.

✔ Proyecto “Circuito de la Fe”: inclusivo en cuanto a credos, el trayecto

será autoguiado y abarcará parroquias, iglesias, ermitas y otros

símbolos de la fe en Colonia Barón y San José. Hasta el momento

fueron restauradas las ermitas de San Cayetano, Ceferino Namuncurá y

Difunta Correa, se continúa con el trabajo de cartelería.

✔ Construcción de refugios para perros en situación de calle, para lo cual

se llamó a concurso, con ciertos requisitos, como ser realizados con

material reciclable, tuvo repercusión en la comunidad y los participantes

fueron recompensados con premios. Iniciativa del Sr. Vice intendente.

✔ Se contrató el “Quirófano Móvil”, realizándose 33 castraciones de

caninos y 24 felinos.

✔ Cumpliendo con la normativa vigente se entregó indumentaria y calzado

al personal municipal.

– El Área de Desarrollo Social ha tenido un rol relevante durante

todo el año, atendiendo a las familias con necesidades como

consecuencia de los aislamientos, se colaboró con el Establecimiento

Asistencial en Búsqueda Activa, participando además funcionarios y

personal municipal. Entrega de víveres a los niños que asistían al

Comedor Escolar de la Escuela N 13 de Jornada Completa.

– Se continuó con el Programa de Acompañantes Domiciliarios de las

siguientes Direcciones Provinciales: Discapacidad con cuatro

acompañantes, a los cuales se sumaron cinco cupos en el año 2020,

tres acompañantes de Adultos Mayores y cuatro de Niñez,

Adolescencia y Familia.

– Se trabajó durante todo el año realizando trámites y presentando

– Se trabajó durante todo el año realizando trámites y presentando
documentación que las personas requerían del ANSES.

del Covid 19 e inscripciones del IPAV.

– Interdisciplinariamente se trabaja con la Dirección de Niñez,

Adolescencia y Familia en los Programas de Residencia de

Adolescentes (incluidos 4 adolescentes de la localidad) y en el

Programa Familia de Contención de 3 niños de la localidad (2 en

General Pico y 1 en Colonia Barón).

– Entrega de 90 kits de semillas de la temporada invierno y 120 de la

de verano. En los próximos días se hará efectiva la de la próxima

temporada.

– Pro Vida de Verano, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social:

se implementó la modalidad de Talleres Deportivos y Recreativos,

tales como fútbol, padle, tenis de mesa y zumba. Línea Joven con la

práctica de beach vóley y los adultos mayores participaron del

Cumelén, con actividades como newcom, bochas, sapo y tejo. Todos

recibieron refrigerios saludables en el marco del Programa Nutrir.

– Se desarrolló, desde el mes de noviembre y hasta fines de enero, el

Taller de Discapacidad “Vení a sonreir” con la participación de diez

jóvenes y adultos con dificultades intelectuales y motoras, estando a

cargo de personal especializado. Programa dependiente de la

Subsecretaría de Economía Social.

– Se otorgaron seis créditos del Programa Desarrollo de la Economía Social, por un monto de $360.185,70 y con el recupero del pago de
cuotas anuales cuatro créditos por $92.717,51.

cuotas anuales cuatro créditos por $92.717,51.

– Se entregaron veinte Soluciones Habitacionales por la suma de

$746.983,16.

– En ocasión de la festividad de Reyes Magos se repartieron regalos a

todos los niños de la localidad y Colonia San José, que fueron

entregados casa por casa y cajas navideñas a las cuatro Residencias

de Adultos Mayores.

– En el año en curso se adhirió al Programa de Apoyo y

Acompañamiento a Personas en Situación de riesgo por violencia de

género- ACOMPAÑAR, que consiste en un aporte económico de

$20.589,- mensuales por el término de seis meses. Hasta el

momento se han tramitado 4 cupos.

Para finalizar, agradecer especialmente al equipo de gestión y

agentes municipales por su compromiso en este año tan complejo,

Para finalizar, agradecer especialmente al equipo de gestión y
agentes municipales por su compromiso en este año tan complejo,
que se han destacado por su desempeño, aún corriendo riesgo