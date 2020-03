La Iglesia rechazará el proyecto del aborto legal con una misa en Luján

Será el 8 de marzo, misma fecha en que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Alberto Fernández anunció que enviará la iniciativa al Congreso en diez días.

El anuncio de Alberto Fernández sobre el proyecto de legalización del aborto, que enviará en diez días al Congreso, causó reacciones en diferentes sectores y la Iglesia no tardó en manifestar su oposición.

Según trascendió, las autoridades eclesiásticas harán público su rechazo a la iniciativa durante una misa que se celebrará el próximo 8 de marzo en Luján. En esa fecha, también, se celebra el Día Internacional de la Mujer, por lo que se esperan movilizaciones a favor del aborto legal.

Si bien optarán por un discurso moderado, una expresión característica de la conducción del Papa Francisco, manifestarán su postura firme para defender lo que ellos consideran la vida desde el momento de la gestación.

Esta iniciativa de Alberto Fernández no fue una sorpresa para la Iglesia, ya que el presidente expresó su postura sobre el tema en diferentes oportunidades, incluso desde antes de iniciar su mandato. Como señalaron, “no deja de ser llamativo que a poco de conseguir el apoyo del Papa Francisco para alivianar los costos de la deuda, Fernández decidió avanzar con este proyecto”.

El anuncio del Presidente

En las horas previas al discurso, había sobrevolado la posibilidad de que Fernández anunciara el envío de un proyecto, algo que finalmente sucedió. Ante el Congreso, el Presidente anunció que “dentro de los próximos 10 días” presentarán la iniciativa. “Que esto permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando tomen la decisión de abortar”, dijo y fue ovacionado por gran parte de la asamblea legislativa.

Además, el presidente anunció el lanzamiento de “un contundente programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado”, y un plan de acompañamiento para mujeres embarazadas.

Otro punto, que fue elogiado por la Iglesia, es el envío de un proyecto de ley que instaure el ‘plan de los 1000 días’ para garantizar la atención y cuidado integral de la vida y salud de mujer embarazada y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida.

Si bien esta iniciativa fue celebrada por la Iglesia, esto no modifica su postura sobre el aborto: es muy categórica en su negación y no está dispuesta a negociar. “Está en contra de la legalización del aborto no solo por una cuestión religiosa sino también moral, porque consideran que hay vida desde el primer minuto de gestación. Es un valor innegociable”, sostuvo Rubin.