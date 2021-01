La hija de Karina La Princesita y El Polaco dio la respuesta final sobre los rumores de embarazo de Barby Silenzi

Sol Cwirkaluk fue consultada por sus seguidores y dejó un mensaje contundente sobre la familia de su papá.

Sol Cwirkaluk habló sobre los rumores de embarazo de Barby Silenzi y su papá.

Cuando parecía que todo estaba perdido, Barby Silenzi y El Polaco sorprendieron con su reconciliación. La pareja se había distanciado por los rumores de infidelidad y hasta un polémico audio de Fede Bal -donde invitaba al músico a una fiesta privada con “muchas mujeres”- había complicado aún más su relación. Sin embargo, dejaron todo atrás y volvieron a compartir fotos juntos, como si nada hubiese pasado. A tal punto, que una de esas imágenes despertó versiones de un posible embarazo.

“¿Se viene el varoncito?”, escribió el artista tropical en una foto de la bailarina, donde aparece en bikini de espaldas. Aunque para algunos fue un simple comentario, otros leyeron esas palabras con cierta picardía y no tardaron en asegurar que están esperando otro bebé.

Mientras muchos de sus seguidores están más atentos que nunca a las fotos que comparte Barby para detectar si efectivamente esto es cierto, la hija mayor de El Polaco -fruto de su relación con Karina La Princesita- decidió tener la última palabra sobre el tema.

Sol Cwirkaluk se animó a la tendencia del momento y contestó un verdadero-falso en Instagram. La pregunta sobre el supuesto embarazo no tardó en aparecer. “¿Es verdad que vas a tener otro hermanito”, le consultaron. “Falso”, contestó ella sin vueltas.

Ángel De Brito, otro de los famosos que se sumó a este challenge de las redes, también había adelantado que era todo mentira. “Le pregunté a Barby y me dijo que no estaba embarazada. Pero que piensan en tener otro más adelante”, remarcó el periodista.

La crisis de El Polaco y Barby Silenzi

En diciembre, el conductor de Los ángeles de la mañana contó que la pareja estaba en crisis. “Hace más o menos un mes que viene pasando que al Polaco se le cruzaron los cables, trata mal a Barby, no le habla, le dice que quiere que se vaya. Pero a los días le dice ‘era un chiste, no te vayas, me encanta estar en familia’. La relación es medio tóxica. Los dos celos principales eran Francisco Delgado -ex de Silenzi- por un lado, y Natalie Pérez por el otro”, comentó en su programa de eltrece.

El periodista reconoció que la bailarina pensó en mudarse definitivamente ante tanta desilusión y hartazgo: “Como estaba enamorada y él cada tanto le decía que la amaba, que no sabía qué le había pasado, que se le cruzaron los cables, volvían a estar juntos. Se arreglaban como si nada hubiera pasado. Pero era cada vez era peor la relación. En un momento él le dijo ‘hace un mes que te vengo diciendo que no estamos más juntos y vos seguís acá (en mi casa). Te tenés que ir’. Esto era un día así y al otro ‘te amo, quedate’”.

El cantante y la bailarina ya son papás de Abril.

Otra de las cuestiones que le habría molestado a Silenzi son los rumores que vinculaban a su pareja con Sofía Pachano, su compañera de MasterChef Celebrity. Como si fuera poco, después se sumó el nombre de de Natalie Pérez, que lo reemplazó en el reality cuando se contagió de coronavirus.

El detonante final fue el audio que Fede Bal le envió al músico, donde lo invitó con mucha picardía a una fiesta privada en su casa y le remarcó que iban a estar rodeados de mujeres en la pileta.