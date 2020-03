La gran fiesta de Germinal

Cerca de 400 personas disfrutaron en la noche del sábado el Carnaval Popular que se realizó en el desayunador del barrio Villa Germinal, en la zona norte de la ciudad. Hubo comparsas, murga y un cierre a puro cuarteto y baile de la mano de la banda La 2020, de Toay.

«La noche estuvo espectacular por lo que el evento estuvo muy bueno y muy concurrido por vecinos de la zona, aunque también se acercaron desde otros barrios», contó Miki Fiol, del desayunador de Germinal.

El evento había sido convocado días atrás con la premisa de juntar fondos para terminar la puesta en marcha de un aula taller, pero también con el objetivo de llevar las comparsas, las luces y la fiesta al barrio. «Estaría muy bueno instalar este tipo de eventos acá y en todos los barrios de Santa Rosa. Queremos que los espectáculos salgan del centro y lleguen a los barrios», aseguró.

La organización barrial lleva adelante una importante tarea de asistencia social mediante la asistencia con alimentos a niños, niñas y familias de la zona, pero también con actividades educativas como el bachillerato popular.

Multitud.

Según Fiol, cerca de 400 personas se acercaron al predio ubicado en la esquina de Italia y Chaplin. «En un momento tuvimos un pico, se había llenado prácticamente», sostuvo al tiempo que se mostró conforme con el desarrollo del evento ya que «estuvo todo tranquilo y en paz. La gente disfrutó mucho, nos salió redondito a pesar de la poca difusión que pudimos hacer».

En ese sentido, contó que, además de las publicaciones en las redes sociales y el boca a boca, la tarde previa al carnaval hicieron difusión «a la antigua». «Estuvimos toda la tarde tipo propaladora a la antigua, recorriendo el barrio y contándole a la gente que el evento era gratis y que a lo sumo podían colaborar comiendo algo de la cantina o tomando algo».

Encuentro.

Por otra parte, el integrante de la organización social definió al evento como un lugar de encuentro, «ya que vino nuestro ferretero, la señora que atiende la despensa del barrio y también personas que pasaron tiempo atrás por el desayunador y que hace mucho no veíamos. Estuve tres horas hablando con un vecino que hace mucho no veía».

Incluso, contó que las personas que estaban presentes «nos pedían que hagamos otro carnaval el año que viene».

Finalmente, al ser consultado por un cronista de este diario respecto de la posibilidad de que haya otro evento, Fiol adelantó que para abril planean realizar una peña. «Todavía no tenemos fecha, pero queremos que la gente se acostumbre a que cada uno o dos meses hay un evento lindo para pasar la tarde o a noche», cerró.